Tra le scadenze di luglio, da non dimenticare è il saldo dei contributi colf e badanti relativi al secondo trimestre 2024.

Entro il 10 di questo mese vanno infatti pagate all’Inps le somme contributive che coprono i mesi di aprile, maggio e giugno, da parte delle famiglie che hanno assunto collaboratori domestici come badanti, colf, baby sitter.

Il pagamento dei contributi previdenziali per colf e badanti è un obbligo per i datori di lavoro domestico. Servono a garantire la loro copertura previdenziale e assistenziale.



In breve come si calcolano i contributi col e badanti 2024, le aliquote, tutte le scadenze previste per l’anno e le modalità di pagamento.

I contributi da versare per i lavoratori domestici sono calcolati in base alla retribuzione oraria effettivamente corrisposta al lavoratore o lavoratrice. Sono previste diverse aliquote contributive , a seconda del numero di ore settimanali lavorate e del tipo di rapporto di lavoro (full-time o part-time).

Chi ha alle proprie dipendenze dei collaboratori domestici, inquadrati nel ccnl lavoro domestico, deve ricordarsi ogni anno di pagare le dovute quote dei contributi stabiliti da Inps, in base a scadenze fissate trimestralmente.

– per il primo trimestre gennaio, febbraio e marzo 2024 il versamento dei contributi è scaduto il 10 aprile 2024; – per il secondo trimestre aprile, maggio e giugno, il versamento va effettuato entro il 10 luglio 2024 ; – per il terzo trimestre luglio, agosto, settembre, la scadenza è fissata al 10 ottobre 2024; – infine per l’ ultimo trimestre ottobre, novembre e dicembre, il termine è il 10 gennaio 2025.

Le deadline vanno a coprire di volta in volta 3 mesi di lavoro. In sostanza ci sono 4 scadenze trimestrali:

Pagamento Online sul portale Inps Tramite il portale dell’INPS, utilizzando il servizio di pagamento online . In questo caso si possono utilizzare carta di credito, debito o prepagata oppure con addebito in conto. Circuito PagoPA Presso banche, uffici postali e altri istituti di pagamento, aderenti al circuito PagoPA, utilizzando il codice avviso di pagamento oppure il QR Code o il dataMatrix presenti sull’Avviso stesso. CBILL Tramite CBILL , presso le banche che rendono disponibile il pagamento mediante questo circuito, utilizzando il Codice Interbancario AAQV6.

Il caso dei contributi colf e badanti per Pensione con quota 103

C’è una eccezione al versamento dei contributi colf e badanti 2024. E’ rivolta a chi, pur potendo andare in pensione anticipata flessibile con quota 103, rinuncia a pensionarsi, continuando a lavorare. Si tratta dell’incentivo al posticipo pensione. In sostanza zero contributi, e quindi più soldi in busta paga, per chi rinuncia alla pensione anticipata flessibile anche per i lavoratori domestici.

La facoltà di rinuncia comporta:



– che il datore di lavoro non deve versare i contributi IVS a carico del lavoratore interessato (resta fermo invece il versamento della quota IVS a carico del datore di lavoro);

– gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, che l’azienda avrebbe dovuto versare all’Inps qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in parola, sono erogati direttamente all’interessato insieme alla retribuzione.



Per chi rinuncia all’accredito, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.