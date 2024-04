Scade mercoledì 10 aprile il termine per il pagamento all’Inps dei contributi colf e badanti, dovuti per i lavoratori domestici con riguardo al primo trimestre 2024.



Le somme da corrispondere all’Istituto, da parte dei datori di lavoro, scontano peraltro l’aggiornamento delle fasce di retribuzione, derivante dalla rivalutazione del 5,4% quale effetto della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 ed il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023, come reso noto dall’Istat.



Analizziamo la questione in dettaglio.

Come si calcolano i contributi Colf e badanti 2024 L’ammontare dei contributi dovuti per ciascun trimestre si determina moltiplicando il numero di ore lavorate entro l’ultimo sabato del trimestre per il contributo orario.



Quest’ultimo è da intendersi: fisso se l’orario di lavoro supera le 24 ore settimanali;

commisurato a tre diverse fasce di retribuzione effettiva.

Nella seconda ipotesi l’importo del contributo varia in base alla retribuzione effettiva oraria del lavoratore, comprensiva delle quote relative alla tredicesima mensilità ed al valore del vitto e alloggio.



Al pari di quanto avviene nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa, una quota – parte della contribuzione Inps è a carico del lavoratore, da trattenere sulla retribuzione allo stesso spettante.



Il datore di lavoro è comunque responsabile per il versamento sia della quota a suo carico che di quella in capo al lavoratore.

Contributi colf e badanti rivalutati nel 2024 Al pari di quanto avvenuto ad esempio per i trattamenti pensionistici, alla luce della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023, attestatasi al 5,4%, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno corrente per i lavoratori domestici.



I valori aggiornati sono stati comunicati dall’Inps con la Circolare 29 gennaio 2024 numero 23:

Retribuzione oraria Contributo orario Effettiva Convenzionale Lavoratori a tempo indeterminato Lavoratori a termine Con CUAF Senza CUAF (**) Con CUAF Senza CUAF Fino a 9,40 euro 8,33 euro 1,66 euro (0,42) (*) 1,67 euro (0,42) 1,78 euro (0,42) 1,79 (0,42) Oltre 9,40 euro e fino a 11,45 euro 9,40 euro 1,88 euro (0,47) 1,89 euro (0,47) 2,01 euro (0,47) 2,02 euro (0,47) Oltre 11,45 euro 11,45 euro 2,29 euro (0,57) 2,30 euro (0,57) 2,45 euro (0,57) 2,46 euro (0,57) Orario superiore a 24 ore settimanali (***) 6,06 euro 1,21 euro (0,30) 1,22 euro (0,30) 1,29 euro (0,30) 1,30 euro (0,30) (*) In tutte le caselle la somma riportata tra parentesi è la quota di contributi a carico del lavoratore (**) Il contributo CUAF è escluso per i rapporti di lavoro tra coniugi (o parti dell’unione civile), nonché tra parenti e affini entro il terzo grado che risultino conviventi con il datore di lavoro (***) I contributi si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e devono essere applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana

Per il dettaglio dei contributi dovuti con riguardo ai lavoratori a tempo determinato, per i quali continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), si rinvia alle apposite tabelle della Circolare Inps numero 23/2024.



E’ opportuno precisare che il contributo dell’1,40% non opera con riguardo agli assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.



Contributi colf e badanti: le scadenze 2024 I contributi dovuti all’Inps sono versati con cadenza trimestrale nel rispetto delle seguenti scadenze:

Periodo Scadenza di versamento Gennaio – marzo Dal 1° al 10 aprile Aprile – giugno Dal 1° al 10 luglio Luglio – settembre Dal 1° al 10 ottobre Ottobre – dicembre Dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo Nelle ipotesi di cessazione del rapporto nel corso del trimestre non valgono le date sopra citate bensì il termine di pagamento entro 10 giorni dalla data di cessazione

Come pagare i contributi colf e badanti nel 2024 Il versamento dei contributi può avvenire esclusivamente: online, tramite il portale dei pagamenti accessibile dal sito “inps.it”;

con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti (agenzie di banca, uffici postali, home banking, sportelli ATM abilitati, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5) ovvero presso i Prestatori di Servizio non aderenti tramite il circuito CBILL, utilizzando il codice interbancario AAQV6;

utilizzando l’applicazione “IO”, con l’apposito servizio integrato Inps.

Quali sono le prestazioni spettanti I contributi versati all’Inps dal datore di lavoro, di cui una parte a carico del lavoratore domestico, sono destinati a finanziare le seguenti prestazioni: Assegni familiari;

Cure termali;

Indennità antitubercolare;

Indennità di disoccupazione;

Indennità di maternità;

Pensione di inabilità o assegno di invalidità;

Pensione di vecchiaia, anticipata, a favore dei superstiti o di reversibilità.

Prestazioni Inail

Con riguardo invece all’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’Inps stesso provvede a ripartire l’importo dei contributi versati tra le proprie gestioni e l’Inail.



Le prestazioni potenzialmente spettanti al lavoratore assicurato sono: Indennità giornaliera per inabilità temporanea;

Rendita per inabilità permanente;

Assegno per assistenza personale continuativa;

Rendita ai superstiti ed assegno una tantum in caso di morte;

Cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;

Fornitura di apparecchi di protesi.

