E’ arrivata la circolare Inps che mette nero su bianco i contributi colf e badanti 2024 da versare. Importi che prendono in considerazione le percentuali di rivalutazione Istat definitiva 2022 e provvisoria 2023 per l’aumento del costo della vita.



Nel documento si può visualizzare la tabella completa con l’importo del contributo orario da versare in relazi0ne alla retribuzione oraria stabilita per il lavoratore domestico da gennaio a dicembre 2024 con contributo addizionale e senza. Si tratta ovviamente sia della parte dovuta dal collaboratore sia di quella dovuta dal datore di lavoro (le famiglie che assumono colf e badanti).



Ecco di seguito tutti le cifre sui contributi dovuto per colf e badanti nell’anno in corso.

Come chiarito dalla circolare Inps n.23 del 29 gennaio 2024, a seguito della rivalutazione Istat del 5,4% (variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati), sono state determinate le nuove fasce di retribuzione per colf e badanti , su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2024 per i lavoratori domestici.

Contributi 2024 con pensione anticipata

Un’eccezione al versamento dei contributi colf e badanti 2024 è stata stabilita per chi, pur potendo andare in pensione anticipata flessibile con quota 103, rinuncia a pensionarsi e continua a lavorare. Si tratta dell’incentivo al posticipo pensione. In sostanza Zero contributi, e quindi più soldi in busta paga, per chi rinuncia alla pensione anticipata flessibile anche per i lavoratori domestici.



La Legge di bilancio 2023 ha previsto, per i lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile, la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.



Istruzioni quindi vengono fornite anche nel caso di colf e badanti. La facoltà di rinuncia comporta:



– che il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore interessato (resta fermo invece il versamento della quota IVS a carico del datore di lavoro);

– gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, che l’azienda avrebbe dovuto versare all’Inps qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in parola, sono erogati direttamente all’interessato insieme alla retribuzione.



Per chi rinuncia all’accredito, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.



Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.