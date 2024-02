Anche quest’anno, chi ha perso involontariamente il lavoro, è in possesso dello stato di disoccupazione e di almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto all’ indennità Naspi 2024

La prestazione, denominata Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), spetta previa domanda all’Istituto nel rispetto di determinati limiti di importo e durata.



In breve come funziona la Naspi 2024, a chi viene e erogata, i limiti, la durata e il calcolo.