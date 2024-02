Novità in arrivo per le domande di Naspi e Dis-Coll 2024. Va avanti la sperimentazione della procedura semplificata su piattaforma ad hoc, che da marzo diventerà l’unica modalità di invio istanze per entrambe le indennità di disoccupazione.



Lo annuncia Inps con il messaggio 804 del 23 febbraio, spiegando che “a partire dal 1° marzo 2024, la nuova procedura diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di Naspi e Dis-coll per i cittadini, il Contact Center e gli Istituti di Patronato”.



Viene inoltre specificato che il nuovo iter, nel guidare l’utente alla compilazione della domanda attraverso una sequenza di passaggi, suggerisce al richiedente il tipo di prestazione di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL) da richiedere in funzione della tipologia di contratto dell’ultimo rapporto di lavoro.



Si tratta della sperimentazione avviata già a metà 2023 , implementata nell’ambito del progetto PNRR “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL. La piattaforma unica di trasmissione domanda viene chiamata Piattaforma ID 3.0. Lo scorso giugno era stata aperta solo ai cittadini, mentre a partire da dicembre 2023 era stata estesa anche agli istituti di patronato dando di fatto luogo a una vera e propria piattaforma dedicata alla disoccupazione.



Nei prossimi paragrafi vediamo in dettaglio che cos’è la piattaforma unica ID 3.0 per la disoccupazione, chi può usarla e come si invia la domanda dal 1° marzo 2024.

Cos’è la Piattaforma unica Naspi e Dis-coll 2024 Come anticipato, si tratta della stabilizzazione di un iniziale progetto sperimentale, nell’ambito degli obiettivi Inps del PNRR. L’obiettivo è sempre lo stesso: innovare i servizi della Pubblica amministrazione, e quindi anche quelli dell’Inps.

Il risultato è un progetto “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, con l’inaugurazione di una Piattaforma unica per l’invio di tutte le domande per l’indennità di disoccupazione: sia per la Naspi sia per la Dis-coll.

Era sta annunciata lo scorso giugno 2023, con un messaggio Inps che comunicava l’avvio sperimentale del nuovo servizio di domanda per l’accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e il mantenimento in via temporanea anche del precedente servizio, rimasto attivo e accessibile per tutta la durata della fase di sperimentazione.

Naspi e Dis-coll: domanda su Piattaforma online dal 1° marzo Ora, questa è stata denominata Piattaforma ID 3.0 e dal prossimo 1° marzo diventerà l’unico canale ufficiale per la trasmissione delle istanze di Naspi e Dis-coll.

Ad annunciarlo l’Istituto di previdenza con il messaggio 804 del 23 febbraio 2024. Si legge chiaramente nel testo diffuso che “con il presente messaggio si comunica che, a partire dal 1° marzo 2024, la nuova procedura diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL per i cittadini, il Contact Center e gli Istituti di Patronato”

Domanda Naspi e Dis-Coll 2024 per cittadini Il servizio di presentazione delle domande è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID livello 2, CNS o CIE, – utilizzando uno dei seguenti percorsi: PER NASPI : “Sostegni, Sussidi e Indennità” >> “Per disoccupati” >> “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” >> “Utilizza il servizio” >> “ NASpI-Domanda ” >> “Utilizza il servizio”;

: “Sostegni, Sussidi e Indennità” >> “Per disoccupati” >> “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” >> “Utilizza il servizio” >> “ ” >> “Utilizza il servizio”; PER DIS-COLL: “Sostegni, Sussidi e Indennità” >> “Per disoccupati”>> “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” >> “Utilizza il servizio” >> “DIS-COLL-Domanda” >> “Utilizza il servizio”.

Domanda Naspi e Dis-Coll 2024 per Patronati Il servizio è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il Portale Patronati, autenticandosi con la propria identità digitale: SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0. Una volta all’interno del Portale si potrà utilizzare uno dei seguenti percorsi: NASPI: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”;

DIS-COLL: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a Progetto” > “DIS-COLL”.

Differenza tra Naspi e Dis-Coll 2024 Diciamolo subito: la cosa comune è che entrambe le indennità sono destinate a chi si trova in stato di disoccupazione. La differenza tra le due la fa solo la tipologia di contratto cessato: l’indennità Naspi è rivolta ai disoccupati con precedente contratto di lavoro dipendente;

l’indennità Dis-Coll è rivolta ai disoccupati con precedente contratto da: Collaboratori coordinati e continuativi; Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio; che hanno perso involontariamente l’occupazione e sono iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps.



Foto: istock/limpido