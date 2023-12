Concorso Università Sapienza 2024, 62 posti per laureati: come partecipare

FORMATO CARTACEO

<p>Il manuale è uno <strong>strumento completo e aggiornato per la preparazione a tutte le prove del Concorso indetto dall’Università La Sapienza di Roma per 50 posti in area amministrativa</strong> (cat. <strong>C</strong>).<br /><br />Il testo racchiude tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile. <strong>Vengono trattati in maniera completa e mirata tutti gli aspetti giuridici, gestionali e contabili della vita di un Ateneo, compresa l’attività di diritto privato e l’impiego alle dipendenze delle amministrazioni universitarie.</strong><br /><br />Il volume prevede la presenza a fine di ogni capitolo di una <strong>selezione di quiz a risposta multipla con soluzione commentata</strong> che permettono un veloce ripasso dell’argomento e una verifica della preparazione acquisita.<br /><br /><strong>È aggiornato al nuovo Codice dei Contratti pubblici</strong> (D.Lgs. 36/2023), con un apposito capitolo aggiornato alle ultime novità normative e una selezione di quiz con commento, e contiene anche un capitolo dedicato alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione.<br /><br />Disponibili nella sezione online collegata al libro:<br />- testo di Statuto e Regolamento dell’Ateneo;<br />- quiz di lingua inglese;<br />- teoria e quiz di informatica;<br />- simulatore di quiz con logica e cultura generale.<br />- Elementi di Diritto amministrativo<br /><br /><strong>a cura di Cesare Miriello</strong><br />Dottore di Ricerca (PhD) in «Diritto Civile Persona e Mercato» presso l’Università di Urbino e in «Scienze Mediche Generali e Scienze dei Servizi» presso l’Università di Bologna. Tra gli altri incarichi, ha ricoperto quello di Capo di Gabinetto del Rettore dell’Università della Calabria, di Assistente del Rettore dell’Università di Trento e di Responsabile Gestionale della Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) dell’Università di Bologna.</p>

a cura di Cesare Miriello | Maggioli Editore 2023