Concorso Università Sapienza 2023, tutto sulle prove per 50 amministrativi: come prepararsi

A partire dal 16 ottobre 2023 sarà pubblicato il diario della prova preselettiva del Concorso Università Sapienza 2023 per 50 amministrativi. Stando all’elenco fornito dall’Ateneo, sono quasi 8mila i candidati ammessi alla selezione. Entro il 13 novembre sarà inoltre pubblicato sul sito della Sapienza l’elenco completo dei candidati ammessi alla prova preselettiva, questo poiché sono esonerati dalla preselezione e i candidati con invalidità uguale o superiore all’80% che hanno fatto richiesta di esonero allegando i documenti necessari alla domanda di partecipazione.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi come funzionerà la prova preselettiva, nonché la prova scritta e orale del Concorso Università Sapienza 2023 per 50 amministrativi, e come prepararsi al meglio. In questo articolo un approfondimento sulla selezione.

Concorso Università Sapienza 2023: come funziona la preselezione Il bando prevede che, in caso di un elevato numero di domande pervenute, l’Amministrazione potrà sottoporre i candidati a una prova preselettiva. Come anticipato, i candidati che hanno inviato correttamente la domanda di partecipazione sono circa 8mila, per cui l’espletamento della preselettiva si è reso necessario. La prova preselettiva consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla “volti ad indagare, in riferimento alla posizione ed al profilo oggetto del concorso, il livello di cultura generale e/o le capacità di analisi, sintesi, logicità del ragionamento, soluzione dei problemi e/o le abilità logico-matematiche, espressivo-linguistiche e/o le conoscenze tecnico-professionali riferite al profilo messo a concorso.” Occorrerà quindi esercitarsi, oltre che sulle materie d’esame che vedremo nei prossimi paragrafi, anche su: logica (logica matematica, ragionamento critico numerico, problem solving, logica deduttiva, logica verbale, comprensione verbale, ragionamento critico verbale;

cultura generale. Supereranno la preselezione e potranno quindi accedere alla prova scritta a i candidati collocati nella graduatoria della prova preselettiva entro i primi 800 posti. Saranno altresì ammessi i candidati classificati ex

aequo nell’ultima posizione, e tutti i candidati esonerati dalla preselezione.

Concorso Università Sapienza 2023: prova scritta La prova scritta consisterà in una serie di domande sulle seguenti materie: elementi di diritto amministrativo;

disciplina sulla privacy e disciplina sulla trasparenza e anticorruzione;

elementi di contabilità nelle Università;

legislazione Universitaria;

Statuto dell’Ateneo e Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità pubblicati sul sito web di Sapienza Università di Roma;

buona conoscenza della lingua inglese;

applicazioni informatiche più in uso L’Università Sapienza potrà disporre lo svolgimento della prova scritta mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali forniti dall’Amministrazione. La prova sarà valutata in trentesimi e si accederà alla prova orale con un punteggio minimo di 21/30.

Concorso Università Sapienza 2023: prova orale La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta. L’Ateneo, si legge nel bando, “potrà disporre che lo svolgimento della prova orale avvenga a distanza per via telematica, utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video mediante il ricorso ad apposite piattaforme e applicativi informatici a tal fine necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.” Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

Concorso Università Sapienza 2023: come prepararsi Per la preparazione alla prova preselettiva si consigliano: Il volume “Quiz di logica e psicoattitudinali“, che oltre a un’ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni fornisce simulazioni di prove e videolezioni di logica online in cui sono spiegati, schematizzati e illustrati i passaggi e le tecniche da adottare per arrivare alla risoluzione;

Il testo “Quiz di cultura generale per tutti i concorsi“, strutturato sotto forma di quiz in modo che il candidato possa verificare il proprio livello di competenza; per analizzare e meglio comprendere l’argomento trattato, le risposte esatte vengono poi spiegate in maniera approfondita e confrontate con quelle errate. Per la preparazione a tutte le prove del concorso si consiglia il Manuale completo dedicato alla procedura, volume che racchiude, in un unico testo di facile lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile.

