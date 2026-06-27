Concorso unico RIPAM laureati 2026: guida completa alla prova scritta per 1340 posti

Il concorso unico RIPAM laureati 2026 è una procedura nazionale che punta a reclutare personale non dirigenziale in più amministrazioni, con contratti a tempo pieno e indeterminato, nell’area del Funzionari. Si tratta di un totale di 1340 posti destinati a vari ministeri e Amministrazioni in tutta Italia, così suddivisi:

È possibile partecipare con la Laurea Triennale, con la sola eccezione dei posti dell’Elevata Professionalità per AGID per cui è richiesta la Magistrale con almeno 2 anni di esperienza professionale documentata in funzioni specialistiche e/o di responsabilità. Per i posti al MAECI è inoltre richiesta la conoscenza di almeno due lingue straniere.

Nei prossimi paragrafi vedremo tutto quello che bisogna sapere per partecipare al concorso e per arrivare preparati alle prove, concentrandoci in particolare sui profili di Funzionario Amministrativo e Funzionario Economico, i più gettonati della selezione.

Il manuale è stato progettato per offrire una preparazione completa, strutturata e aggiornata al concorso RIPAM per 1.340 Funzionari, bandito su base territoriale, con riferimento in particolare ai profili di Funzionario amministrativo e Funzionario economico.Il volume copre in modo sistematico tutte le materie previste dal bando, con un’impostazione chiara e progressiva che consente di affrontare con metodo la prova scritta unica a quiz. L’esposizione teorica è affiancata da strumenti operativi e contenuti digitali pensati per ottimizzare lo studio e la memorizzazione. Cosa trovi nel volume Trattazione completa e aggiornata di: – Diritto costituzionale – Diritto amministrativo (procedimento, provvedimento, contratti pubblici, anticorruzione, trasparenza, CAD) – Diritto civile (obbligazioni, contratti, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale) – Diritto penale e reati contro la Pubblica Amministrazione – Contabilità di Stato e degli enti pubblici – Pubblico impiego – Economia politica ed economia pubblica – Organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni Esposizione chiara e approfondita, conforme al bando Struttura pensata per lo studio progressivo e il ripasso mirato Contenuti online inclusiCon l’acquisto del volume è incluso l’accesso a una piattaforma digitale dedicata con:- Simulatore di quiz- Quiz di lingua inglese- Teoria e quiz di informatica- Quiz situazionali- Quiz logico-deduttivi Tutor digitaleIl volume include un Tutor Digitale che supporta il candidato nello studio attraverso:- spiegazione e ripasso degli argomenti- creazione di mappe e schemi- elaborazione di un piano di studio personalizzato- simulazioni della prova scritta Perché sceglierlo- Manuale conforme al bando- Preparazione teorica completa + strumenti pratici- Integrazione tra libro e digitale per uno studio più efficace- Ideale per affrontare la prova scritta con metodo e sicurezza Preparati in modo mirato e aumenta le tue possibilità di superare la prova scritta del Concorso RIPAM 1340 Funzionari.

All’interno di ogni regione i posti sono ulteriormente ripartiti in diverse amministrazioni (Enti statali, Agenzie e Ministeri), la ripartizione completa è disponibile nelle tabelle allegate al bando di concorso. Durante la presentazione della domanda si potrà scegliere solo la Regione, l’amministrazione di destinazione si sceglierà solo dopo aver superato le prove, e avverrà in ordine di graduatoria. Si può partecipare per un solo profilo e per una sola Regione . Solo chi partecipa per AGID potrà partecipare per un solo altro codice concorso.

Come anticipato, alcuni dei profili prevedono come sede di lavoro la città di Roma (CHI, BIB, AGID e MAECI). Di seguito è invece riportata la distribuzione per regione di tutti i posti per i restanti profili professionali.

Nella tabella sottostante sono indicati tutti i titoli di studio che costituiscono requisito specifico per la partecipazione ai diversi profili professionali. Per il codice AGID-01 non basta il titolo: è richiesta anche una esperienza professionale documentata biennale (anche non continuativa) in funzioni specialistiche e/o di responsabilità, da comprovare secondo le modalità indicate nel testo ufficiale.

La scadenza era fissata al 27 gennaio 2026, ore 18:00 . È previsto un contributo di partecipazione di 10 euro . Se si presenta domanda sia per AGID-01 sia per un codice dell’Area funzionari, il contributo è dovuto per ciascuna candidatura.

La domanda si presenta solo tramite portale inPA . L’accesso avviene con identità digitale ( SPID, CIE, CNS o eIDAS ) e in domanda va indicata una PEC o un domicilio digitale . Sarà possibile inviare una sola candidatura per l’Area funzionari, con la possibilità di candidarsi anche per AGID-01 .

Per il codice AMM la data è confermata al 20 luglio 2026 , ma il diario completo con sede e orario di convocazione non è ancora disponibile: sarà pubblicato su inPA. Per tutti gli altri profili il calendario è definitivo come indicato nella tabella sottostante.

All’ingresso in sede verrà apposto un braccialetto con QR code per il check-in. Dopo la registrazione, a ciascun candidato è consegnato un tablet per lo svolgimento del test digitale. Prima dell’identificazione i dispositivi elettronici personali (cellulari, smartwatch, auricolari) devono essere spenti e riposti in una bag shield fornita dall’organizzazione, che impedisce la comunicazione dati verso l’esterno per tutta la durata della prova.

Il punteggio per ogni quesito delle sezioni a) e b) è +0,75 per la risposta esatta, 0 per la mancata risposta e -0,25 per la risposta errata. Per i quesiti situazionali (sezione c) si va da +0,75 per la risposta più efficace a +0,375 per la risposta neutra fino a 0 per la risposta meno efficace. Nella tabella sottostante sono elencate tutte le materie oggetto della prova scritta per i diversi profili.

Per AGID-01 la prova scritta è diversa: quesiti a risposta sintetica e casi gestionali, pensati per verificare competenze avanzate coerenti con l’Area elevate professionalità.

Per la gran parte dei profili dell’Area funzionari la prova è uno scritto a quiz : 40 quesiti a risposta multipla in 60 minuti , punteggio massimo 30 e soglia di idoneità 21/30 . I quesiti sono suddivisi tra materie del profilo, logica e situazionali. Dopo l’idoneità alle prove, è prevista la valutazione dei titoli (fino a 10 punti ).

Concorso unico RIPAM laureati 2026: chi deve fare la prova orale?

Nel concorso unico RIPAM laureati 2026, la prova orale è prevista solo per i profili MAECI (MAECI-01, MAECI-02, MAECI-03) e per il profilo di elevata professionalità AGID-01. Per i profili MAECI, la prova orale consiste in un colloquio sulle materie d’esame già previste per la prova scritta, con particolare attenzione alle competenze specialistiche richieste dal ruolo e alla verifica delle conoscenze linguistiche. Per questi profili, la lingua inglese è accertata a un livello più elevato rispetto agli altri funzionari e, nel caso di MAECI-02, è prevista anche la verifica di una seconda lingua straniera veicolare.

Per il profilo AGID-01 (elevate professionalità), la prova orale ha un taglio ancora più specialistico: il colloquio è finalizzato ad accertare le competenze tecnico-professionali di alto livello, la capacità di analisi e soluzione di problemi complessi, nonché l’esperienza maturata dal candidato in ambiti coerenti con il profilo. In entrambi i casi, il superamento della prova orale è condizione necessaria per l’inserimento in graduatoria.