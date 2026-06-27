Concorso unico RIPAM laureati 2026: guida completa alla prova scritta per 1340 posti

Il concorso unico RIPAM laureati 2026 è una procedura nazionale che punta a reclutare personale non dirigenziale in più amministrazioni, con contratti a tempo pieno e indeterminato, nell’area del Funzionari. Si tratta di un totale di 1340 posti destinati a vari ministeri e Amministrazioni in tutta Italia, così suddivisi:
- 2 unità da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità appartenenti alla famiglia professionale tecnico-informatica dei ruoli dell’Agenzia per l’Italia digitale (Codice AGID01);
- 697 funzionari amministrativi da inquadrare nei ruoli di diverse Amministrazioni (Codici AMM);
- 219 funzionari economici da inquadrare nei ruoli di diverse Amministrazioni (Codici ECO);
- 271 funzionari informatici da inquadrare nei ruoli di diverse Amministrazioni (Codici INF);
- 36 funzionari della comunicazione (Codici COM);
- 33 funzionari statistici da inquadrare nei ruoli di diverse Amministrazioni (Codici STA);
- 2 funzionari chimici da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso la sede di Roma (Codice CHI-01);
- 8 funzionari assistenti sociali da inquadrare nei ruoli di diverse Amministrazioni (Codici ASS);
- 2 funzionari bibliotecari da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’interno presso la sede di Roma (Codice BIB-01);
- 10 funzionari per le attività economiche, commerciali e statistiche da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Codice MAECI-01);
- 50 funzionari tecnico informatici e delle telecomunicazioni da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Codice MAECI-02);
- 10 funzionari archivisti di Stato/di biblioteca da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Codice MAECI-03).
È possibile partecipare con la Laurea Triennale, con la sola eccezione dei posti dell’Elevata Professionalità per AGID per cui è richiesta la Magistrale con almeno 2 anni di esperienza professionale documentata in funzioni specialistiche e/o di responsabilità. Per i posti al MAECI è inoltre richiesta la conoscenza di almeno due lingue straniere.
Nei prossimi paragrafi vedremo tutto quello che bisogna sapere per partecipare al concorso e per arrivare preparati alle prove, concentrandoci in particolare sui profili di Funzionario Amministrativo e Funzionario Economico, i più gettonati della selezione.
Indice
- Concorso unico RIPAM laureati 2026: per chi ha fretta
- Concorso unico RIPAM laureati 2026: suddivisione posti
- Concorso unico RIPAM laureati 2026: requisiti
- Come fare domanda concorso RIPAM 2026 su inPA
- Concorso RIPAM 2026: calendario prove scritte
- Concorso RIPAM funzionari 2026 prove scritte materie e titoli
- Concorso unico RIPAM laureati 2026: chi deve fare la prova orale?
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Autori Vari | Maggioli Editore 2026
Concorso unico RIPAM laureati 2026: per chi ha fretta
- Procedura: concorso unico RIPAM per assunzioni a tempo pieno e indeterminato (Area funzionari + elevate professionalità).
- Posti: 1.340 complessivi.
- Profili: funzionari amministrativi, economici, informatici, comunicazione, statistici, chimici, assistenti sociali, bibliotecari + elevate professionalità AgID.
- Scadenza domanda: 27 gennaio 2026, ore 18:00 (ora italiana) — termine scaduto.
- Prove scritte: 15–21 luglio 2026 (ECO, INF, ASS, COM, BIB, CHI, STA, MAECI); 20 luglio 2026 (AMM, calendario sedi in arrivo); sede unica: Nuova Fiera di Roma. Test 40 quesiti, 60 minuti, soglia idoneità 21/30.
- Orale prevista per i profili MAECI e AGID-01; eventuale preselettiva solo per AGID-01.
- Come prepararsi: Manuale Maggioli
- Bando di concorso: scaricalo qui
- Calendario prove: scaricalo qui
Concorso unico RIPAM laureati 2026: suddivisione posti
Come anticipato, alcuni dei profili prevedono come sede di lavoro la città di Roma (CHI, BIB, AGID e MAECI). Di seguito è invece riportata la distribuzione per regione di tutti i posti per i restanti profili professionali.
All’interno di ogni regione i posti sono ulteriormente ripartiti in diverse amministrazioni (Enti statali, Agenzie e Ministeri), la ripartizione completa è disponibile nelle tabelle allegate al bando di concorso. Durante la presentazione della domanda si potrà scegliere solo la Regione, l’amministrazione di destinazione si sceglierà solo dopo aver superato le prove, e avverrà in ordine di graduatoria. Si può partecipare per un solo profilo e per una sola Regione. Solo chi partecipa per AGID potrà partecipare per un solo altro codice concorso.
|Regione
|AMM
|ECO
|INF
|COM
|STAT
|ASS
|Abruzzo
|15
|0
|7
|0
|0
|0
|Basilicata
|5
|1
|2
|0
|1
|0
|Calabria
|10
|8
|6
|2
|1
|0
|Campania
|8
|2
|10
|1
|0
|0
|Emilia-Romagna
|57
|17
|12
|1
|0
|0
|Friuli-Venezia Giulia
|37
|14
|6
|1
|1
|0
|Lazio
|187
|34
|141
|21
|13
|1
|Liguria
|25
|4
|11
|1
|1
|0
|Lombardia
|84
|53
|24
|1
|2
|3
|Marche
|19
|6
|5
|1
|1
|0
|Molise
|8
|0
|2
|0
|0
|0
|Piemonte
|67
|16
|9
|1
|4
|0
|Puglia
|6
|3
|4
|1
|1
|0
|Sardegna
|8
|2
|3
|1
|0
|2
|Sicilia
|21
|2
|0
|2
|1
|0
|Toscana
|52
|16
|12
|1
|3
|1
|Trentino-Alto Adige
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|Umbria
|6
|4
|4
|0
|0
|0
|Valle d’Aosta
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|Veneto
|48
|24
|12
|1
|3
|1
Concorso unico RIPAM laureati 2026: requisiti
Per la partecipazione al Concorso unico RIPAM laureati 2026 è necessario possedere i seguenti requisiti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande:
- Cittadinanza italiana oppure possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, commi 1, 2 e 3-bis, del d.lgs. 165/2001 (accesso anche per cittadini UE e altri casi previsti dalla norma richiamata)
- Maggiore età
- Godimento dei diritti civili e politici (per i non cittadini italiani e non titolari di status di rifugiato/protezione sussidiaria, il requisito è riferito al Paese di cittadinanza)
- Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo
- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento, né licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari; né dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina/assunzione con documenti falsi o viziati da nullità insanabile
- Non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono impedimento all’assunzione presso una PA;
- Idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce
Nella tabella sottostante sono indicati tutti i titoli di studio che costituiscono requisito specifico per la partecipazione ai diversi profili professionali. Per il codice AGID-01 non basta il titolo: è richiesta anche una esperienza professionale documentata biennale (anche non continuativa) in funzioni specialistiche e/o di responsabilità, da comprovare secondo le modalità indicate nel testo ufficiale.
|Profili / codici
|Titoli ammessi – Laurea (L)
|Titoli ammessi – Laurea magistrale (LM)
|AMM-01; AMM-02; AMM-03; AMM-04; AMM-05; AMM-06; AMM-07; AMM-08; AMM-09; AMM-10; AMM-11; AMM-12; AMM-13; AMM-14; AMM-15; AMM-16; AMM-17; AMM-18; AMM-19; AMM-20
|Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
|Giurisprudenza (LMG/01); Relazioni internazionali (LM-52); Scienze dell’economia (LM-56); Scienze della politica (LM-62); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); Scienze economico-aziendali (LM-77); Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81); Servizio sociale e politiche sociali (LM-87); Sociologia e ricerca sociale (LM-88); Studi europei (LM-90) o titoli equiparati secondo la normativa vigente
|ECO-01; ECO-02; ECO-03; ECO-04; ECO-05; ECO-06; ECO-07; ECO-08; ECO-09; ECO-10; ECO-11; ECO-12; ECO-13; ECO-14; ECO-15; ECO-16; ECO-17; ECO-18
|Economia (L-33); Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Statistica (L-41); Scienze della comunicazione (L-20); Scienze e tecniche psicologiche (L-24); Servizio sociale (L-39); Sociologia (L-40) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
|Finanza (LM-16); Psicologia (LM-51); Relazioni internazionali (LM-52); Scienze dell’economia (LM-56); Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM-59); Scienze della politica (LM-62); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); Scienze statistiche (LM-82); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); Servizio sociale e politiche sociali (LM-87); Sociologia e ricerca sociale (LM-88); Studi europei (LM-90) o titoli equiparati secondo la normativa vigente
|INF-01; INF-02; INF-03; INF-04; INF-05; INF-06; INF-07; INF-08; INF-09; INF-10; INF-11; INF-12; INF-13; INF-14; INF-15; INF-16; INF-17
|Informatica (L-31); Ingegneria dell’informazione (L-8) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
|Informatica (LM-18); Ingegneria informatica (LM-32); Sicurezza informatica (LM-66) o titoli equiparati secondo la normativa vigente
|COM-01; COM-02; COM-03; COM-04; COM-05; COM-06; COM-07; COM-08; COM-09; COM-10; COM-11; COM-12; COM-13
|Scienze della comunicazione (L-20); Sociologia (L-40) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
|Comunicazione digitale (LM-91); Informazione e sistemi editoriali (LM-19); Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM-59); Sociologia e ricerca sociale (LM-88) o titoli equiparati secondo la normativa vigente
|STA-01; STA-02; STA-03; STA-04; STA-05; STA-06; STA-07; STA-08; STA-09; STA-10; STA-11; STA-12
|Statistica (L-41); Scienze economiche (L-33) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
|Scienze statistiche (LM-82); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); Scienze dell’economia (LM-56) o titoli equiparati secondo la normativa vigente
|CHI-01
|Biotecnologie (L-2); Scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
|Biotecnologie industriali (LM-8); Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9); Farmacia e farmacia industriale (LM-13); Fisica (LM-17); Scienze chimiche (LM-54) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
|ASS-01; ASS-02; ASS-03; ASS-04; ASS-05
|Servizio sociale (L-39) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
|Servizio sociale e politiche sociali (LM-87) o titoli equiparati secondo la normativa vigente
|BIB-01
|Beni culturali (L-1); Lettere (L-10); Lingue e culture moderne (L-11) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
|Archivistica e biblioteconomia (LM-5); Filologia moderna (LM-14); Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38); Linguistica (LM-39); Scienze storiche (LM-84) o titoli equiparati secondo la normativa vigente
|MAECI-01
|L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-10, L-11, L-12, L-13, L-14, L-15, L-16, L-17, L-18, L-19, L-20, L-21, L-22, L-23, L-24, L-25, L-26, L-27, L-28, L-29, L-30, L-31, L-32, L-33, L-34, L-35, L-36, L-37, L-38, L-39, L-40, L-41, L-42, L-43, L-P01, L-P02, L-P03, L-Sc.Mat., L/GASTR, L/DS
|LM-1, LM-2, LM-3, LM-4, LM-5, LM-6, LM-7, LM-8, LM-9, LM-10, LM-11, LM-12, LM-13, LM-14, LM-15, LM-16, LM-17, LM-18, LM-19, LM-20, LM-21, LM-22, LM-23, LM-24, LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-29, LM-30, LM-31, LM-32, LM-33, LM-34, LM-35, LM-36, LM-37, LM-38, LM-39, LM-40, LM-43, LM-44, LM-45, LM-47, LM-48, LM-49, LM-50, LM-51, LM-52, LM-53, LM-54, LM-55, LM-56, LM-57, LM-58, LM-59, LM-60, LM-61, LM-62, LM-63, LM-64, LM-65, LM-66, LM-67, LM-68, LM-69, LM-70, LM-71, LM-72, LM-73, LM-74, LM-75, LM-76, LM-77, LM-78, LM-79, LM-80, LM-81, LM-82, LM-83, LM-84, LM-85, LM-85bis, LM-86, LM-87, LM-88, LM-89, LM-90, LM-91, LM-92, LM-93, LM-94, LM Sc. Mat., LM-Data, LMR/02, LM/DS, LM/GASTR, LM/SC-GIUR, LMG/01
|MAECI-02
|Informatica (L-31); Ingegneria dell’informazione (L-8) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
|Informatica (LM-18); Ingegneria informatica (LM-32); Sicurezza informatica (LM-66) o titoli equiparati secondo la normativa vigente
|MAECI-03
|Beni culturali (L-1); Lettere (L-10); Lingue e culture moderne (L-11) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
|Archivistica e biblioteconomia (LM-5); Filologia moderna (LM-14); Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38); Linguistica (LM-39); Scienze storiche (LM-84) o titoli equiparati secondo la normativa vigente
|AGID-01
|—
|Architettura del paesaggio (LM-3); Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4); Fisica (LM-17); Informatica (LM-18); Ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20); Ingegneria civile (LM-23); Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); Ingegneria dell’automazione (LM-25); Ingegneria della sicurezza (LM-26); Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); Ingegneria elettrica (LM-28); Ingegneria elettronica (LM-29); Ingegneria energetica e nucleare (LM-30); Ingegneria gestionale (LM-31); Ingegneria informatica (LM-32); Ingegneria meccanica (LM-33); Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35); Matematica (LM-40); Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM-43); Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44); Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48); Sicurezza informatica (LM-66); Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75); Scienze statistiche (LM-82); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); Tecniche e metodi per la società digitale (LM-91); LM-Data Data science; (oltre ai requisiti di esperienza biennale previsti dal bando)
Come fare domanda concorso RIPAM 2026 su inPA
La domanda si presenta solo tramite portale inPA. L’accesso avviene con identità digitale (SPID, CIE, CNS o eIDAS) e in domanda va indicata una PEC o un domicilio digitale. Sarà possibile inviare una sola candidatura per l’Area funzionari, con la possibilità di candidarsi anche per AGID-01.
La scadenza era fissata al 27 gennaio 2026, ore 18:00. È previsto un contributo di partecipazione di 10 euro. Se si presenta domanda sia per AGID-01 sia per un codice dell’Area funzionari, il contributo è dovuto per ciascuna candidatura.
Concorso RIPAM 2026: calendario prove scritte
Le prove scritte si svolgono tutte presso la Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 00148 – Roma. I candidati devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido, codice fiscale, ricevuta della domanda online e copia stampata della lettera di partecipazione inviata dall’indirizzo noreply@concorsismart.it, che riporta anche il QR code per l’accesso. L’assenza alla prova, per qualsiasi causa, comporta l’esclusione dal concorso.
All’ingresso in sede verrà apposto un braccialetto con QR code per il check-in. Dopo la registrazione, a ciascun candidato è consegnato un tablet per lo svolgimento del test digitale. Prima dell’identificazione i dispositivi elettronici personali (cellulari, smartwatch, auricolari) devono essere spenti e riposti in una bag shield fornita dall’organizzazione, che impedisce la comunicazione dati verso l’esterno per tutta la durata della prova.
Per il codice AMM la data è confermata al 20 luglio 2026, ma il diario completo con sede e orario di convocazione non è ancora disponibile: sarà pubblicato su inPA. Per tutti gli altri profili il calendario è definitivo come indicato nella tabella sottostante.
|Codice
|Data prova
|Orario
|Note candidati
|AMM
|20/07/2026
|Da comunicare
|Calendario sedi in arrivo su inPA
|ECO
|15/07/2026
|09:30 / 14:30
|Cognomi A–Lach: ore 09:30 — Cognomi Laco–Z: ore 14:30
|INF
|16/07/2026
|09:30
|Tutti i candidati
|ASS
|16/07/2026
|09:30
|Tutti i candidati
|MAECI-02
|16/07/2026
|14:30
|Tutti i candidati
|MAECI-03
|16/07/2026
|14:30
|Tutti i candidati
|COM
|17/07/2026
|09:30
|Tutti i candidati
|BIB
|17/07/2026
|14:30
|Tutti i candidati
|CHI
|17/07/2026
|14:30
|Tutti i candidati
|STA
|17/07/2026
|14:30
|Tutti i candidati
|MAECI-01
|21/07/2026
|14:30
|Tutti i candidati
Concorso RIPAM funzionari 2026 prove scritte materie e titoli
Per la gran parte dei profili dell’Area funzionari la prova è uno scritto a quiz: 40 quesiti a risposta multipla in 60 minuti, punteggio massimo 30 e soglia di idoneità 21/30. I quesiti sono suddivisi tra materie del profilo, logica e situazionali. Dopo l’idoneità alle prove, è prevista la valutazione dei titoli (fino a 10 punti).
La prova per i funzionari è composta da:
- 25 quesiti sulle materie del profilo (inclusi lingua inglese e competenze informatiche);
- 8 quesiti di logica (ragionamento logico-deduttivo e critico-verbale);
- 7 quesiti situazionali.
Per AGID-01 la prova scritta è diversa: quesiti a risposta sintetica e casi gestionali, pensati per verificare competenze avanzate coerenti con l’Area elevate professionalità.
Il punteggio per ogni quesito delle sezioni a) e b) è +0,75 per la risposta esatta, 0 per la mancata risposta e -0,25 per la risposta errata. Per i quesiti situazionali (sezione c) si va da +0,75 per la risposta più efficace a +0,375 per la risposta neutra fino a 0 per la risposta meno efficace. Nella tabella sottostante sono elencate tutte le materie oggetto della prova scritta per i diversi profili.
|Profilo / Codice concorso
|Materie della prova scritta
|Area elevate professionalità – tecnico-informatica (AGID-01)
|Normazione tecnica nazionale/comunitaria/internazionale; modelli di interoperabilità; modellazione dati, metadatazione e machine learning; architetture applicative e sistemi IT; qualità e metriche del software; metodologie e strumenti di gestione progettuale; programmazione e innovazione ICT; migrazione e consolidamento infrastrutture; normativa gare pubbliche ICT; formazione budget; normativa performance e trasparenza; CAD; Codice appalti
|Funzionari amministrativi (AMM-01 → AMM-20)
|Diritto costituzionale; diritto amministrativo (procedimento, provvedimento, accesso, anticorruzione e trasparenza, codice contratti pubblici, CAD); diritto civile (obbligazioni, contratti, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale); diritto penale (reati contro la PA); contabilità dello Stato e degli enti pubblici; pubblico impiego (responsabilità, doveri/diritti, codice comportamento, sanzioni disciplinari); inglese B1; informatica e tecnologie ICT (programmi più diffusi e gestionali)
|Funzionari economici (ECO-01 → ECO-18)
|Diritto costituzionale; diritto amministrativo (procedimento, provvedimento, accesso, anticorruzione e trasparenza, protezione dati personali, codice contratti pubblici, CAD); diritto penale (reati contro la PA); economia politica, economia pubblica e contabilità di Stato; organizzazione e gestione delle PA; pubblico impiego (responsabilità, doveri/diritti, codice comportamento, sanzioni disciplinari); inglese B1; informatica e tecnologie ICT (programmi più diffusi e gestionali)
|Funzionari informatici (INF-01 → INF-18)
|Gestione hardware/software e comunicazione dati; programmazione web client/server; architetture software; database relazionali; sicurezza sistemi e reti; CAD e norme accessibilità; project e service management (PMI, COBIT, PRINCE2, IPMA, ITIL, CMMI); agile project management (Scrum, XP, Lean…); sviluppo e test (funzionali, integrazione, sicurezza, usabilità, accessibilità, carico) + tematiche applicative (gestionali, siti web, sistemi conoscitivi); norme su gestione sicurezza informazioni e servizi IT; elementi di diritto costituzionale + fonti + istituzioni UE; elementi di diritto amministrativo (procedimento, accesso, anticorruzione/trasparenza, protezione dati); elementi di diritto penale (reati contro PA); pubblico impiego; inglese B1
|Funzionari della comunicazione (COM-01 → COM-14)
|Diritto amministrativo (procedimento, provvedimento, accesso, anticorruzione/trasparenza, protezione dati, CAD); tecniche e strumenti di comunicazione (tradizionali, multimediali, web, social); teoria/tecnica linguaggio giornalistico nella PA; legge 150/2000; teoria e tecnica della comunicazione; inglese B1; informatica e tecnologie ICT (programmi più diffusi e gestionali)
|Funzionari statistici (STA-01 → STA-13)
|Statistica e metodi statistici (analisi dati, basi di dati); matematica e scienze matematiche applicate; analisi microeconomica e macroeconomica; programmazione Python/R; analisi fenomeni di mercato; econometria; elementi di diritto costituzionale + fonti + istituzioni UE; elementi di diritto amministrativo (procedimento, accesso, anticorruzione/trasparenza, protezione dati); elementi di diritto penale (reati contro PA); pubblico impiego; inglese B1; informatica e tecnologie ICT (programmi più diffusi e gestionali)
|Funzionari chimici (CHI-01)
|Chimica analitica generale, organica e inorganica; chimica del rischio, tossicologia, igiene ambientale e radioprotezione; igiene industriale e monitoraggio; normativa tutela salute e sicurezza lavoro e tutela contro rischi da radiazioni ionizzanti; inglese B1; informatica e tecnologie ICT (programmi più diffusi e gestionali)
|Funzionari assistenti sociali (ASS-01 → ASS-05)
|Legislazione sociale; problematiche sociali (disabili, stranieri, famiglia) e normativa (immigrazione, pari opportunità, tutela disabili, curatela e amministrazione di sostegno); elementi di diritto civile (diritto di famiglia); elementi di diritto amministrativo (procedimento, accesso, anticorruzione/trasparenza, protezione dati); pubblico impiego; elementi di diritto penale (reati contro PA); metodologie e tecniche del servizio sociale; organizzazione, programmazione e integrazione servizi territoriali; indicatori qualità e valutazione interventi; inglese B1; informatica e tecnologie ICT (programmi più diffusi e gestionali)
|Funzionari bibliotecari (BIB-01)
|Elementi di diritto amministrativo (procedimento, accesso, anticorruzione/trasparenza, protezione dati); elementi di diritto penale (reati contro PA); CAD; elementi di economia pubblica e contabilità di Stato; diritto del patrimonio culturale; biblioteconomia e beni librari; tutela/conservazione/valorizzazione del patrimonio bibliografico e biblioteche dello Stato; inglese B1; informatica e tecnologie ICT (programmi più diffusi e gestionali)
|Funzionari attività economiche/commerciali/statistiche – MAECI (MAECI-01)
|Fondamenti di economia e politica economica; elementi di economia aziendale ed export management; economia internazionale; inglese C1; informatica e tecnologie ICT (programmi più diffusi e gestionali)
|Funzionari tecnico informatici e telecomunicazioni – MAECI (MAECI-02)
|Fondamenti di informatica, architettura sistemi di calcolo e sicurezza; reti informatiche e applicazioni crittografiche; applicazioni, gestione e sicurezza dati; cybersicurezza; inglese B2
|Funzionari archivisti di Stato / biblioteca – MAECI (MAECI-03)
|Elementi di diritto amministrativo; elementi di contabilità di Stato; diritto del patrimonio culturale; archivistica; biblioteconomia e beni librari; tutela/conservazione/valorizzazione patrimonio archivistico; teoria e prassi gestione documentale e “catalogazione”; inglese C1; informatica e tecnologie ICT (programmi più diffusi e gestionali)
Concorso unico RIPAM laureati 2026: chi deve fare la prova orale?
Nel concorso unico RIPAM laureati 2026, la prova orale è prevista solo per i profili MAECI (MAECI-01, MAECI-02, MAECI-03) e per il profilo di elevata professionalità AGID-01. Per i profili MAECI, la prova orale consiste in un colloquio sulle materie d’esame già previste per la prova scritta, con particolare attenzione alle competenze specialistiche richieste dal ruolo e alla verifica delle conoscenze linguistiche. Per questi profili, la lingua inglese è accertata a un livello più elevato rispetto agli altri funzionari e, nel caso di MAECI-02, è prevista anche la verifica di una seconda lingua straniera veicolare.
Per il profilo AGID-01 (elevate professionalità), la prova orale ha un taglio ancora più specialistico: il colloquio è finalizzato ad accertare le competenze tecnico-professionali di alto livello, la capacità di analisi e soluzione di problemi complessi, nonché l’esperienza maturata dal candidato in ambiti coerenti con il profilo. In entrambi i casi, il superamento della prova orale è condizione necessaria per l’inserimento in graduatoria.
Preparati con il Manuale dedicato!
Concorso RIPAM 1340 Funzionari – 697 Funzionari amministrativi e 219 Funzionari economici. Manuale completo per la preparazione alla prova scritta unica CONFORME AL BANDO
Il manuale è stato progettato per offrire una preparazione completa, strutturata e aggiornata al concorso RIPAM per 1.340 Funzionari, bandito su base territoriale, con riferimento in particolare ai profili di Funzionario amministrativo e Funzionario economico.Il volume copre in modo sistematico tutte le materie previste dal bando, con un’impostazione chiara e progressiva che consente di affrontare con metodo la prova scritta unica a quiz. L’esposizione teorica è affiancata da strumenti operativi e contenuti digitali pensati per ottimizzare lo studio e la memorizzazione. Cosa trovi nel volume Trattazione completa e aggiornata di: – Diritto costituzionale – Diritto amministrativo (procedimento, provvedimento, contratti pubblici, anticorruzione, trasparenza, CAD) – Diritto civile (obbligazioni, contratti, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale) – Diritto penale e reati contro la Pubblica Amministrazione – Contabilità di Stato e degli enti pubblici – Pubblico impiego – Economia politica ed economia pubblica – Organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni Esposizione chiara e approfondita, conforme al bando Struttura pensata per lo studio progressivo e il ripasso mirato Contenuti online inclusiCon l’acquisto del volume è incluso l’accesso a una piattaforma digitale dedicata con:- Simulatore di quiz- Quiz di lingua inglese- Teoria e quiz di informatica- Quiz situazionali- Quiz logico-deduttivi Tutor digitaleIl volume include un Tutor Digitale che supporta il candidato nello studio attraverso:- spiegazione e ripasso degli argomenti- creazione di mappe e schemi- elaborazione di un piano di studio personalizzato- simulazioni della prova scritta Perché sceglierlo- Manuale conforme al bando- Preparazione teorica completa + strumenti pratici- Integrazione tra libro e digitale per uno studio più efficace- Ideale per affrontare la prova scritta con metodo e sicurezza Preparati in modo mirato e aumenta le tue possibilità di superare la prova scritta del Concorso RIPAM 1340 Funzionari.
Autori Vari | Maggioli Editore 2026
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