Concorso MASE 2026: 50 Funzionari, cosa sapere per partecipare

Nuovo Concorso MASE 2026: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica assume 50 funzionari a tempo pieno e indeterminato nell’Area dei Funzionari, con una ripartizione tra 36 posti a competenza giuridica e 14 a competenza economico-contabile.



La Commissione RIPAM ha pubblicato la selezione su inPA il 13 luglio 2026, aprendo un canale di accesso stabile alla Pubblica Amministrazione per laureati in giurisprudenza, scienze giuridiche, economia e scienze economico-aziendali. Ampie quote sono riservate a chi ha già maturato esperienza operativa per il Ministero tramite società partecipate, a militari e a volontari del servizio civile.



Di seguito trovi requisiti, scadenza, modalità di domanda, struttura delle prove e criteri di valutazione dei titoli del Concorso MASE 2026.

Preparati con il volume dedicato! VOLUME Concorso RIPAM Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 50 posti – Prova preselettiva Il Manuale si presenta come ottimo strumento per la preparazione alla prova preselettiva del concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per il reclutamento di complessive 50 unità nell’Area dei Funzionari (36 Funzionari amministrativi con specifiche competenze in ambito giuridico – Cod. GIUR/MASE e 14 Funzionari amministrativi con specifiche competenze in ambito economico contabile – Cod. ECO/MASE).Il testo illustra in maniera chiara e completa tutti gli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva, strutturata in un test di 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, mirato a verificare:- Abilità logico-matematiche (10 quesiti);- Abilità logico-deduttive (10 quesiti);- Abilità numeriche (10 quesiti);- Ragionamento critico-verbale (10 quesiti);- Test situazionali (10 quesiti relativi a problematiche organizzative e gestionali nell’ambito del comportamento organizzativo).Le modalità di attribuzione del punteggio della prova sono differenziate tra quesiti logico-attitudinali (risposta esatta: +0,75; mancata: 0; errata: -0,25) e quesiti situazionali, valutati in base al livello di efficacia della risposta (più efficace: +0,75; neutra: +0,375; meno efficace: 0). Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.Sabrina FazioAbilitata alla professione di psicologa specializzata in psicologia delle organizzazioni e dei servizi, con un’attenzione particolare all’orientamento scolastico e professionale e al benessere nei luoghi di lavoro. Giuseppe Cotruvo, Sabrina Fazio | Maggioli Editore 2026 23.75 € Scopri di più

Concorso MASE 2026: per chi ha fretta Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica: 50 posti nell’Area dei Funzionari (36 GIUR/MASE, 14 ECO/MASE), tempo indeterminato, sede di Roma.

nell’Area dei Funzionari (36 GIUR/MASE, 14 ECO/MASE), tempo indeterminato, sede di Roma. Scadenza domanda: 12 agosto 2026, ore 23:59.

Domanda esclusivamente telematica sul portale inPA, con autenticazione SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Quota di partecipazione: 10 euro, non rimborsabile.

Prove previste: eventuale preselettiva, prova scritta a quesiti e prova orale con inglese e competenze digitali.

Bando pubblicato il 13 luglio 2026; candidature aperte dalle ore 18:00 dello stesso giorno.

Link ufficiali al PDF del bando e alla pagina inPA nella sezione Fonti ufficiali.

Concorso MASE 2026: posti e riserve I 50 posti del Concorso MASE 2026 si dividono in 36 unità di funzionario amministrativo con competenze giuridiche (codice GIUR/MASE) e 14 unità con competenze economico-contabili (codice ECO/MASE). Su ciascuno dei due codici operano quattro riserve distinte, che si applicano comunque nel limite complessivo del 50% dei posti previsto dalla normativa generale sui concorsi pubblici. La riserva più ampia, pari alla metà dei posti per ciascun codice, riguarda il personale che ha svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale per il Ministero, per almeno due anni anche non continuativi nel triennio anteriore al 15 marzo 2025. Per questi candidati la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell’attività dichiarata tramite autocertificazione. Le altre riserve premiano volontari e militari delle Forze armate, operatori del servizio civile universale o nazionale e personale che ha avuto contratti a tempo determinato per almeno 36 mesi. Se la somma delle riserve supera il tetto di legge, le quote vengono ridotte proporzionalmente in sede di formazione della graduatoria finale.

Riserva Beneficiari Quota per codice concorso Attività tecnico-ambientale per il MASE Personale di società a partecipazione pubblica con almeno 2 anni di attività nel triennio ante 15/3/2025 50% Forze armate Volontari in ferma breve/prefissata, volontari in servizio permanente, ufficiali di complemento 30% Servizio civile Operatori volontari del servizio civile universale o nazionale, senza demerito 15% Precariato pubblico Personale con rapporti di lavoro a tempo determinato per almeno 36 mesi Fino al 40%

Concorso MASE 2026: requisiti di partecipazione Per partecipare occorre possedere, sia alla scadenza della domanda sia al momento dell’assunzione, cittadinanza italiana o uno dei requisiti equivalenti previsti per i cittadini dell’Unione europea, la maggiore età, il pieno godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica all’impiego. Sono esclusi i candidati destituiti, dispensati o licenziati da una pubblica amministrazione per motivi disciplinari o insufficiente rendimento, così come chi ha subito condanne definitive per reati che impediscono l’assunzione nel pubblico impiego; eventuali procedimenti penali in corso vanno dichiarati in domanda. Il titolo di studio richiesto cambia in base al codice di concorso scelto: Codice GIUR/MASE: laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) o Scienze giuridiche (LM/SC-GIUR), oppure titolo equipollente.

laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) o Scienze giuridiche (LM/SC-GIUR), oppure titolo equipollente. Codice ECO/MASE: laurea magistrale in Scienze dell’economia (LM-56), Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76) o Scienze economico-aziendali (LM-77), oppure titolo equipollente. I titoli conseguiti all’estero sono ammessi se dichiarati equipollenti da un ateneo italiano o equivalenti con provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica; in attesa del provvedimento, il candidato partecipa con riserva alle prove.

Concorso MASE 2026: come fare domanda La domanda si presenta esclusivamente online, sul portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. È possibile candidarsi per un solo codice di concorso tra GIUR/MASE ed ECO/MASE. Le candidature sono aperte dal 13 luglio 2026, dalle ore 18:00, e si chiudono il 12 agosto 2026 alle ore 23:59: il termine è perentorio e non è ammessa alcuna proroga per chi non invia la domanda in tempo. I passaggi principali sono: Registrarsi sul portale inPA e compilare il curriculum vitae, che vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Scegliere il codice di concorso (GIUR/MASE o ECO/MASE) e compilare il format di candidatura online.

Dichiarare requisiti, titoli valutabili, eventuali riserve o preferenze e l’eventuale esonero dalla prova preselettiva.

Versare la quota di partecipazione di 10 euro, non rimborsabile, secondo le indicazioni del portale.

Inviare la domanda e scaricare la ricevuta di conferma: in caso di invii multipli conta solo l’ultimo trasmesso. Chi ha bisogno di ausili per disabilità o DSA, oppure si trova in stato di gravidanza o allattamento, deve segnalarlo negli spazi dedicati del format elettronico e caricare la documentazione medica in formato PDF. Ogni comunicazione successiva, incluso il calendario delle prove, viene pubblicata esclusivamente sul portale inPA con valore di notifica a tutti gli effetti.

Le prove del Concorso MASE 2026 Il percorso selettivo può comprendere fino a tre fasi. Se le domande per un codice di concorso superano di dieci volte i posti disponibili, la Commissione RIPAM può disporre una prova preselettiva: 50 quesiti a risposta multipla in 60 minuti, tra abilità logico-matematiche, deduttive, numeriche e di ragionamento critico-verbale, più dieci quesiti situazionali sul comportamento organizzativo. Sono esonerati i candidati con invalidità pari o superiore all’80%; il punteggio della preselettiva non incide sulla graduatoria finale. La prova scritta, distinta per i due codici, consiste in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo di 30 punti: 25 quesiti sulle materie specifiche del profilo, 8 sul ragionamento logico-critico e 7 situazionali. La prova orale è un colloquio interdisciplinare sulle materie della prova scritta, integrato dall’accertamento della conoscenza dell’organizzazione del Ministero, dell’inglese a livello B1 e delle competenze digitali. Entrambe le prove scritte si svolgono con strumenti informatici, anche in più sessioni non contestuali; l’orale si tiene in aula pubblica, salvo ricorso alla videoconferenza in caso di necessità.

Prova Struttura Punteggio massimo Soglia minima Preselettiva (eventuale) 50 quesiti in 60 minuti Non concorre al voto finale — Prova scritta 40 quesiti in 60 minuti 30 21/30 Prova orale Colloquio interdisciplinare + inglese B1 + digitale 30 21/30

Concorso MASE 2026: materie e preparazione Le materie specifiche della prova scritta e del colloquio orale variano in base al codice di concorso scelto. Per il codice GIUR/MASE sono: Diritto amministrativo, con focus su procedimento, accesso, anticorruzione e trasparenza

Diritto dell’Unione europea

Normativa su contratti e appalti pubblici

Diritto costituzionale

Diritto civile, limitatamente a obbligazioni e contratti

Diritto penale, limitatamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Contabilità di Stato e degli enti pubblici

Norme generali sul pubblico impiego Per il codice ECO/MASE sono invece: Diritto amministrativo, con focus su procedimento, accesso, anticorruzione e trasparenza

Diritto dell’Unione europea

Normativa su contratti e appalti pubblici

Ragioneria generale e applicata

Economia politica e politica economica

Scienza delle finanze

Contabilità di Stato e degli enti pubblici

Norme generali sul pubblico impiego A entrambi i profili si aggiungono, sia in preselettiva che nella prova scritta, quesiti comuni di ragionamento logico-deduttivo, critico-verbale e situazionale sul comportamento organizzativo. Non è prevista la pubblicazione di una banca dati ufficiale dei quesiti prima delle prove.

Preparati con il volume dedicato! VOLUME Concorso RIPAM Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 50 posti – Prova preselettiva Il Manuale si presenta come ottimo strumento per la preparazione alla prova preselettiva del concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per il reclutamento di complessive 50 unità nell’Area dei Funzionari (36 Funzionari amministrativi con specifiche competenze in ambito giuridico – Cod. GIUR/MASE e 14 Funzionari amministrativi con specifiche competenze in ambito economico contabile – Cod. ECO/MASE).Il testo illustra in maniera chiara e completa tutti gli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva, strutturata in un test di 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, mirato a verificare:- Abilità logico-matematiche (10 quesiti);- Abilità logico-deduttive (10 quesiti);- Abilità numeriche (10 quesiti);- Ragionamento critico-verbale (10 quesiti);- Test situazionali (10 quesiti relativi a problematiche organizzative e gestionali nell’ambito del comportamento organizzativo).Le modalità di attribuzione del punteggio della prova sono differenziate tra quesiti logico-attitudinali (risposta esatta: +0,75; mancata: 0; errata: -0,25) e quesiti situazionali, valutati in base al livello di efficacia della risposta (più efficace: +0,75; neutra: +0,375; meno efficace: 0). Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.Sabrina FazioAbilitata alla professione di psicologa specializzata in psicologia delle organizzazioni e dei servizi, con un’attenzione particolare all’orientamento scolastico e professionale e al benessere nei luoghi di lavoro. Giuseppe Cotruvo, Sabrina Fazio | Maggioli Editore 2026 23.75 € Scopri di più

Concorso MASE 2026: valutazione titoli e graduatoria Dopo la prova orale, la commissione valuta i titoli dei soli candidati che hanno superato il colloquio, per un massimo di 10 punti complessivi. Contano il voto di laurea, ulteriori lauree magistrali, abilitazioni professionali, dottorati, specializzazioni, master ed esperienza professionale in materia ambientale, con o senza il Ministero. La graduatoria finale nasce dalla somma dei punteggi di prova scritta, prova orale e titoli. Le commissioni la trasmettono alla Commissione RIPAM, che la valida e la pubblica su inPA e sul sito del Ministero. Contro la graduatoria è possibile il ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni oppure il ricorso straordinario entro 120 giorni. I vincitori sono assunti a tempo indeterminato nella sede centrale di Roma; in caso di rinuncia subentrano gli idonei successivi in graduatoria.

Titolo Punteggio Laurea con votazione 107-110 1,5 punti (+0,5 con lode) Ulteriore laurea magistrale/specialistica 1,5 punti ciascuna Abilitazione professionale 3 punti ciascuna Dottorato di ricerca 2,5 punti Diploma di specializzazione 2 punti Master universitario di II livello 1 punto Master universitario di I livello 0,5 punti Esperienza ambientale presso il MASE 1 punto/anno (max 6) Esperienza ambientale presso altra PA 0,5 punti/anno (max 6)

Concorso MASE 2026: le FAQ

Quando scade la domanda per il concorso MASE? La domanda si presenta online sul portale inPA dalle ore 18:00 del 13 luglio 2026 e va inviata entro le 23:59 del 12 agosto 2026. Il termine è perentorio: superata quella soglia il sistema non consente più l’invio. Conviene non aspettare gli ultimi giorni, anche perché il pagamento della quota di partecipazione e la compilazione del format richiedono tempo, soprattutto per chi deve caricare documentazione aggiuntiva legata a disabilità, DSA o titoli di riserva. Chi invia più domande viene considerato solo per l’ultima trasmessa in ordine cronologico.

Quali requisiti servono per partecipare? Occorre cittadinanza italiana o equivalente, maggiore età, pieno godimento dei diritti civili e politici e idoneità fisica all’impiego. È inoltre richiesta una laurea magistrale specifica: giurisprudenza o scienze giuridiche per il codice GIUR/MASE, economia o scienze economico-aziendali per il codice ECO/MASE. Chi ha subito condanne definitive per reati incompatibili con il pubblico impiego, o è stato licenziato da una pubblica amministrazione per motivi disciplinari, non può partecipare. I titoli esteri sono ammessi solo con equipollenza riconosciuta o richiesta in corso.

Come sono strutturate le prove? Se le domande superano dieci volte i posti disponibili per un codice, si parte con una preselettiva di 50 quesiti in 60 minuti. Segue una prova scritta di 40 quesiti in 60 minuti, con soglia di 21/30 per l’ammissione all’orale. Il colloquio orale verifica le materie di profilo, la conoscenza dell’organizzazione del Ministero, l’inglese di livello B1 e le competenze digitali, sempre con soglia 21/30. Solo chi supera l’orale accede alla valutazione dei titoli, che completa il punteggio finale di merito.

È prevista una banca dati dei quesiti? No, il bando esclude la pubblicazione anticipata della banca dati sia per la preselettiva che per la prova scritta. I candidati devono quindi prepararsi sulle materie indicate per il proprio codice di concorso, senza poter contare su un elenco ufficiale di domande. Calendario, sede e ora di ogni prova vengono comunicati esclusivamente tramite il portale inPA, con almeno quindici giorni di anticipo. Vale la pena controllare periodicamente l’area personale del portale per non perdere le convocazioni.

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