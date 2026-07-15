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Concorso MASE 2026: 50 Funzionari, cosa sapere per partecipare

Il Concorso MASE 2026 prevede preselettiva, prova scritta e orale. Le domande scadono il 12 agosto, ecco cosa sapere.

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Nuovo Concorso MASE 2026: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica assume 50 funzionari a tempo pieno e indeterminato nell’Area dei Funzionari, con una ripartizione tra 36 posti a competenza giuridica e 14 a competenza economico-contabile.

La Commissione RIPAM ha pubblicato la selezione su inPA il 13 luglio 2026, aprendo un canale di accesso stabile alla Pubblica Amministrazione per laureati in giurisprudenza, scienze giuridiche, economia e scienze economico-aziendali. Ampie quote sono riservate a chi ha già maturato esperienza operativa per il Ministero tramite società partecipate, a militari e a volontari del servizio civile.

Di seguito trovi requisiti, scadenza, modalità di domanda, struttura delle prove e criteri di valutazione dei titoli del Concorso MASE 2026.

Indice

Preparati con il volume dedicato!

VOLUME

Concorso RIPAM Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 50 posti – Prova preselettiva

Il Manuale si presenta come ottimo strumento per la preparazione alla prova preselettiva del concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per il reclutamento di complessive 50 unità nell’Area dei Funzionari (36 Funzionari amministrativi con specifiche competenze in ambito giuridico – Cod. GIUR/MASE e 14 Funzionari amministrativi con specifiche competenze in ambito economico contabile – Cod. ECO/MASE).Il testo illustra in maniera chiara e completa tutti gli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva, strutturata in un test di 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, mirato a verificare:- Abilità logico-matematiche (10 quesiti);- Abilità logico-deduttive (10 quesiti);- Abilità numeriche (10 quesiti);- Ragionamento critico-verbale (10 quesiti);- Test situazionali (10 quesiti relativi a problematiche organizzative e gestionali nell’ambito del comportamento organizzativo).Le modalità di attribuzione del punteggio della prova sono differenziate tra quesiti logico-attitudinali (risposta esatta: +0,75; mancata: 0; errata: -0,25) e quesiti situazionali, valutati in base al livello di efficacia della risposta (più efficace: +0,75; neutra: +0,375; meno efficace: 0). Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.Sabrina FazioAbilitata alla professione di psicologa specializzata in psicologia delle organizzazioni e dei servizi, con un’attenzione particolare all’orientamento scolastico e professionale e al benessere nei luoghi di lavoro.

 

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Concorso MASE 2026: per chi ha fretta

  • Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica: 50 posti nell’Area dei Funzionari (36 GIUR/MASE, 14 ECO/MASE), tempo indeterminato, sede di Roma.
  • Scadenza domanda: 12 agosto 2026, ore 23:59.
  • Domanda esclusivamente telematica sul portale inPA, con autenticazione SPID, CIE, CNS o eIDAS.
  • Quota di partecipazione: 10 euro, non rimborsabile.
  • Prove previste: eventuale preselettiva, prova scritta a quesiti e prova orale con inglese e competenze digitali.
  • Bando pubblicato il 13 luglio 2026; candidature aperte dalle ore 18:00 dello stesso giorno.
  • Link ufficiali al PDF del bando e alla pagina inPA nella sezione Fonti ufficiali.

Concorso MASE 2026: posti e riserve

I 50 posti del Concorso MASE 2026 si dividono in 36 unità di funzionario amministrativo con competenze giuridiche (codice GIUR/MASE) e 14 unità con competenze economico-contabili (codice ECO/MASE). Su ciascuno dei due codici operano quattro riserve distinte, che si applicano comunque nel limite complessivo del 50% dei posti previsto dalla normativa generale sui concorsi pubblici.

La riserva più ampia, pari alla metà dei posti per ciascun codice, riguarda il personale che ha svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale per il Ministero, per almeno due anni anche non continuativi nel triennio anteriore al 15 marzo 2025. Per questi candidati la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell’attività dichiarata tramite autocertificazione.

Le altre riserve premiano volontari e militari delle Forze armate, operatori del servizio civile universale o nazionale e personale che ha avuto contratti a tempo determinato per almeno 36 mesi. Se la somma delle riserve supera il tetto di legge, le quote vengono ridotte proporzionalmente in sede di formazione della graduatoria finale.

RiservaBeneficiariQuota per codice concorso
Attività tecnico-ambientale per il MASEPersonale di società a partecipazione pubblica con almeno 2 anni di attività nel triennio ante 15/3/202550%
Forze armateVolontari in ferma breve/prefissata, volontari in servizio permanente, ufficiali di complemento30%
Servizio civileOperatori volontari del servizio civile universale o nazionale, senza demerito15%
Precariato pubblicoPersonale con rapporti di lavoro a tempo determinato per almeno 36 mesiFino al 40%

Concorso MASE 2026: requisiti di partecipazione

Per partecipare occorre possedere, sia alla scadenza della domanda sia al momento dell’assunzione, cittadinanza italiana o uno dei requisiti equivalenti previsti per i cittadini dell’Unione europea, la maggiore età, il pieno godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica all’impiego. Sono esclusi i candidati destituiti, dispensati o licenziati da una pubblica amministrazione per motivi disciplinari o insufficiente rendimento, così come chi ha subito condanne definitive per reati che impediscono l’assunzione nel pubblico impiego; eventuali procedimenti penali in corso vanno dichiarati in domanda.

Il titolo di studio richiesto cambia in base al codice di concorso scelto:

  • Codice GIUR/MASE: laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) o Scienze giuridiche (LM/SC-GIUR), oppure titolo equipollente.
  • Codice ECO/MASE: laurea magistrale in Scienze dell’economia (LM-56), Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76) o Scienze economico-aziendali (LM-77), oppure titolo equipollente.

I titoli conseguiti all’estero sono ammessi se dichiarati equipollenti da un ateneo italiano o equivalenti con provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica; in attesa del provvedimento, il candidato partecipa con riserva alle prove.

Concorso MASE 2026: come fare domanda

La domanda si presenta esclusivamente online, sul portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. È possibile candidarsi per un solo codice di concorso tra GIUR/MASE ed ECO/MASE. Le candidature sono aperte dal 13 luglio 2026, dalle ore 18:00, e si chiudono il 12 agosto 2026 alle ore 23:59: il termine è perentorio e non è ammessa alcuna proroga per chi non invia la domanda in tempo.

I passaggi principali sono:

  • Registrarsi sul portale inPA e compilare il curriculum vitae, che vale come dichiarazione sostitutiva di certificazione.
  • Scegliere il codice di concorso (GIUR/MASE o ECO/MASE) e compilare il format di candidatura online.
  • Dichiarare requisiti, titoli valutabili, eventuali riserve o preferenze e l’eventuale esonero dalla prova preselettiva.
  • Versare la quota di partecipazione di 10 euro, non rimborsabile, secondo le indicazioni del portale.
  • Inviare la domanda e scaricare la ricevuta di conferma: in caso di invii multipli conta solo l’ultimo trasmesso.

Chi ha bisogno di ausili per disabilità o DSA, oppure si trova in stato di gravidanza o allattamento, deve segnalarlo negli spazi dedicati del format elettronico e caricare la documentazione medica in formato PDF. Ogni comunicazione successiva, incluso il calendario delle prove, viene pubblicata esclusivamente sul portale inPA con valore di notifica a tutti gli effetti.

Le prove del Concorso MASE 2026

Il percorso selettivo può comprendere fino a tre fasi. Se le domande per un codice di concorso superano di dieci volte i posti disponibili, la Commissione RIPAM può disporre una prova preselettiva: 50 quesiti a risposta multipla in 60 minuti, tra abilità logico-matematiche, deduttive, numeriche e di ragionamento critico-verbale, più dieci quesiti situazionali sul comportamento organizzativo. Sono esonerati i candidati con invalidità pari o superiore all’80%; il punteggio della preselettiva non incide sulla graduatoria finale.

La prova scritta, distinta per i due codici, consiste in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo di 30 punti: 25 quesiti sulle materie specifiche del profilo, 8 sul ragionamento logico-critico e 7 situazionali.

La prova orale è un colloquio interdisciplinare sulle materie della prova scritta, integrato dall’accertamento della conoscenza dell’organizzazione del Ministero, dell’inglese a livello B1 e delle competenze digitali. Entrambe le prove scritte si svolgono con strumenti informatici, anche in più sessioni non contestuali; l’orale si tiene in aula pubblica, salvo ricorso alla videoconferenza in caso di necessità.

ProvaStrutturaPunteggio massimoSoglia minima
Preselettiva (eventuale)50 quesiti in 60 minutiNon concorre al voto finale
Prova scritta40 quesiti in 60 minuti3021/30
Prova oraleColloquio interdisciplinare + inglese B1 + digitale3021/30

Concorso MASE 2026: materie e preparazione

Le materie specifiche della prova scritta e del colloquio orale variano in base al codice di concorso scelto. Per il codice GIUR/MASE sono:

  • Diritto amministrativo, con focus su procedimento, accesso, anticorruzione e trasparenza
  • Diritto dell’Unione europea
  • Normativa su contratti e appalti pubblici
  • Diritto costituzionale
  • Diritto civile, limitatamente a obbligazioni e contratti
  • Diritto penale, limitatamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione
  • Contabilità di Stato e degli enti pubblici
  • Norme generali sul pubblico impiego

Per il codice ECO/MASE sono invece:

  • Diritto amministrativo, con focus su procedimento, accesso, anticorruzione e trasparenza
  • Diritto dell’Unione europea
  • Normativa su contratti e appalti pubblici
  • Ragioneria generale e applicata
  • Economia politica e politica economica
  • Scienza delle finanze
  • Contabilità di Stato e degli enti pubblici
  • Norme generali sul pubblico impiego

A entrambi i profili si aggiungono, sia in preselettiva che nella prova scritta, quesiti comuni di ragionamento logico-deduttivo, critico-verbale e situazionale sul comportamento organizzativo. Non è prevista la pubblicazione di una banca dati ufficiale dei quesiti prima delle prove.

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VOLUME

Concorso RIPAM Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 50 posti – Prova preselettiva

Il Manuale si presenta come ottimo strumento per la preparazione alla prova preselettiva del concorso pubblico indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per il reclutamento di complessive 50 unità nell’Area dei Funzionari (36 Funzionari amministrativi con specifiche competenze in ambito giuridico – Cod. GIUR/MASE e 14 Funzionari amministrativi con specifiche competenze in ambito economico contabile – Cod. ECO/MASE).Il testo illustra in maniera chiara e completa tutti gli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva, strutturata in un test di 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, mirato a verificare:- Abilità logico-matematiche (10 quesiti);- Abilità logico-deduttive (10 quesiti);- Abilità numeriche (10 quesiti);- Ragionamento critico-verbale (10 quesiti);- Test situazionali (10 quesiti relativi a problematiche organizzative e gestionali nell’ambito del comportamento organizzativo).Le modalità di attribuzione del punteggio della prova sono differenziate tra quesiti logico-attitudinali (risposta esatta: +0,75; mancata: 0; errata: -0,25) e quesiti situazionali, valutati in base al livello di efficacia della risposta (più efficace: +0,75; neutra: +0,375; meno efficace: 0). Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.Sabrina FazioAbilitata alla professione di psicologa specializzata in psicologia delle organizzazioni e dei servizi, con un’attenzione particolare all’orientamento scolastico e professionale e al benessere nei luoghi di lavoro.

 

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Concorso MASE 2026: valutazione titoli e graduatoria

Dopo la prova orale, la commissione valuta i titoli dei soli candidati che hanno superato il colloquio, per un massimo di 10 punti complessivi. Contano il voto di laurea, ulteriori lauree magistrali, abilitazioni professionali, dottorati, specializzazioni, master ed esperienza professionale in materia ambientale, con o senza il Ministero.

La graduatoria finale nasce dalla somma dei punteggi di prova scritta, prova orale e titoli. Le commissioni la trasmettono alla Commissione RIPAM, che la valida e la pubblica su inPA e sul sito del Ministero. Contro la graduatoria è possibile il ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni oppure il ricorso straordinario entro 120 giorni. I vincitori sono assunti a tempo indeterminato nella sede centrale di Roma; in caso di rinuncia subentrano gli idonei successivi in graduatoria.

TitoloPunteggio
Laurea con votazione 107-1101,5 punti (+0,5 con lode)
Ulteriore laurea magistrale/specialistica1,5 punti ciascuna
Abilitazione professionale3 punti ciascuna
Dottorato di ricerca2,5 punti
Diploma di specializzazione2 punti
Master universitario di II livello1 punto
Master universitario di I livello0,5 punti
Esperienza ambientale presso il MASE1 punto/anno (max 6)
Esperienza ambientale presso altra PA0,5 punti/anno (max 6)

Concorso MASE 2026: le FAQ

Fonti ufficiali

Bando pubblicato dalla Commissione RIPAM sul portale inPA il 13 luglio 2026. Testo integrale: Bando RIPAM MASE 50 funzionari (PDF). Pagina dedicata: inPA – Concorso MASE 50 funzionari. Sito istituzionale: mase.gov.it.

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Alessandro Sodano

Laureato in Scienze Politiche, giornalista, mi occupo da diversi anni di lavoro pubblico e di concorsi pubblici. Appassionato di Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni nel mondo del lavoro e della comunicazione.

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