Concorso RIPAM piccoli Comuni 2026: pubblicato il bando da 178 posti per funzionari a tempo indeterminato

Pubblicato il bando del Concorso RIPAM piccoli Comuni 2026. Sono 178 i posti messi a concorso dalla Commissione RIPAM per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri: funzionari destinati a tempo pieno e indeterminato nei piccoli Comuni italiani, con competenze giuridiche, economiche e contabili, digitali o tecnico-ingegneristiche. L’iniziativa rientra nel progetto “Reclutamento per l’innovazione e lo sviluppo nei piccoli Comuni”, finanziato dal Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020, con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali di minori dimensioni.

Tutte le figure sono inquadrate nell’Area dei funzionari ed elevata qualificazione del comparto Funzioni Locali, con assunzione a tempo indeterminato. La candidatura si presenta esclusivamente sul Portale inPA entro il 23 giugno 2026, ore 12:00. Nelle sezioni che seguono trovi la distribuzione dei posti per profilo, i requisiti di accesso, le modalità di candidatura, la struttura della prova e le materie per ciascun profilo.

Per ogni codice di concorso sono previste riserve di legge. Il 10% dei posti è riservato alle persone con disabilità ai sensi della legge 68/1999; il 30% ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito (VFP e ufficiali in ferma); il 15% agli operatori del servizio civile universale; fino al 40% al personale a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio. Le riserve cumulative non possono in nessun caso superare la metà dei posti per ciascun codice, come previsto dall’art. 5 del DPR 487/1994.

Il contingente complessivo di 178 unità è suddiviso in quattro profili e distribuito su base territoriale in ambiti corrispondenti a specifiche regioni. Ogni posto è assegnato a un Comune aderente al progetto; l’elenco completo dei Comuni, con il numero di unità per ciascun ambito, è riportato negli Allegati 1-4 al bando, consultabili sul Portale inPA. La tabella di sintesi riporta la distribuzione complessiva.

Requisiti di partecipazione

I requisiti generali sono validi per tutti i profili: cittadinanza italiana o di un Paese UE (oppure status di rifugiato o titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo), maggiore età, pieno godimento dei diritti civili e politici e idoneità fisica all’impiego. Sono esclusi coloro che abbiano subito destituzione, licenziamento o decadenza da una pubblica amministrazione, nonché chi abbia riportato condanne penali ostative all’assunzione nel pubblico impiego.

Il requisito specifico è il possesso di un titolo di studio nelle classi indicate per ciascun profilo:

GIU — Giuridico: laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’amministrazione (L-16) o Scienze politiche (L-36); oppure laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), Scienze giuridiche (LM/SC-GIUR), Relazioni internazionali (LM-52), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Studi europei (LM-90) o equiparate

laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’amministrazione (L-16) o Scienze politiche (L-36); oppure laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), Scienze giuridiche (LM/SC-GIUR), Relazioni internazionali (LM-52), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Studi europei (LM-90) o equiparate ECO — Economico e contabile: laurea triennale in Scienze economico-aziendali (L-18), Scienze economiche (L-33) o Statistica (L-41); oppure laurea magistrale in Finanza (LM-16), Scienze dell’economia (LM-56), Scienze economico-aziendali (LM-77), Scienze statistiche (LM-82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83) o equiparate

laurea triennale in Scienze economico-aziendali (L-18), Scienze economiche (L-33) o Statistica (L-41); oppure laurea magistrale in Finanza (LM-16), Scienze dell’economia (LM-56), Scienze economico-aziendali (LM-77), Scienze statistiche (LM-82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83) o equiparate DIG — Digitale: laurea triennale in Ingegneria dell’informazione (L-8) o Scienze e tecnologie informatiche (L-31); oppure laurea magistrale in Informatica (LM-18), Ingegneria dell’automazione (LM-25), Ingegneria informatica (LM-32), Sicurezza informatica (LM-66), Data Science (LM-DATA) o equiparate

laurea triennale in Ingegneria dell’informazione (L-8) o Scienze e tecnologie informatiche (L-31); oppure laurea magistrale in Informatica (LM-18), Ingegneria dell’automazione (LM-25), Ingegneria informatica (LM-32), Sicurezza informatica (LM-66), Data Science (LM-DATA) o equiparate TEC — Ingegneria e architettura: laurea triennale in Ingegneria civile e ambientale (L-7), Ingegneria industriale (L-9), Scienze dell’architettura (L-17), Scienze della pianificazione territoriale (L-21) o Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23); oppure laurea magistrale in Architettura e ingegneria edile (LM-4), Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35) o equiparate

I candidati in possesso di titolo accademico straniero sono ammessi con riserva alle prove, in attesa del riconoscimento di equivalenza da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica o di un ateneo italiano. Tutti i requisiti devono essere posseduti sia alla scadenza della domanda sia al momento della firma del contratto.