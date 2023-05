Concorso Roma 800 vigili: tutto sulla prova preselettiva

Roma Capitale ha bandito il Concorso Roma 800 Vigili Urbani. Si partecipa per esami per aggiudicarsi il conferimento a tempo pieno e indeterminato sotto il profilo professionale di istruttore di Polizia Locale. Segnaliamo che di queste 800 assunzioni, il 20% sono riservate ai volontari delle Forze Armate. È possibile partecipare entro il 29 Maggio 2023. Vediamo di seguito ciò che riguarda questo maxi concorso Roma 800 Vigili come fare domanda con la guida passo passo. Qui la guida passo passo su come fare domanda al concorso Roma 800 Vigili.

Concorso Roma 800 vigili preselettiva: il bando

Concorso Roma 800 vigili preselettiva: svilgimento e materie della prova La prova preselettiva del concorso per 800 vigili a Roma Capitale si svolgerà mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali. Consiste in un test, da risolvere in 60 minuti, composto da 40 quesiti a risposta chiusa a risposta multipla. Concorso Roma 800 vigili preselettiva, avrà ad oggetto la verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento e/o la conoscenza delle materie previste per la prova scritta: elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riguardo all’ordinamento degli Enti Locali;

elementi sui procedimenti sanzionatori amministrativi e penali;

compiti della Polizia Locale in relazione all’applicazione del codice della strada e dei Regolamenti capitolini in materia di Polizia urbana e igiene;

elementi di diritto penale e procedura penale, con particolare riferimento ai delitti contro la P.A. e alle contravvenzioni;

Legge 7 marzo 1986 n. 65 – Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale e Legge Regionale del Lazio del 13 gennaio 2005 n. 1;

elementi di diritto della circolazione stradale;

nozioni di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza;

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari.

Concorso Roma 800 vigili preselettiva: tutto sulla prova Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero risultare in numero superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso, si procederà con la prova preselettiva. Ad oggi sono previste circa 10mila candidature, quindi il concorso Roma 800 vigili preselettiva sembra andare proprio in questa direzione.



Sul sito internet istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it , sul sito di Formez PA

riqualificazione.formez.it e sul portale “inPA”, raggiungibile al sito internet inpa.gov.it, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento, sarà pubblicato il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la suddetta prova preselettiva. E’ prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data d’inizio dello svolgimento della prova preselettiva. Sugli stessi portali si troverà l’avviso di convocazione per la prova scritta, recante l’indicazione della sede, del giorno, dell’ora e delle modalità di svolgimento.



I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel diario pubblicato sui suddetti siti internet. Ecco cosa portare in sede d’esame:

– valido documento di riconoscimento;

– codice fiscale;

– ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda.

Concorso Roma 800 vigili preselettiva: correzione e punteggio della prova I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.



La correzione della prova da parte della Commissione Esaminatrice avviene con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo:

– comunicare tra loro

– introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura

– introdurre telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici.



A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

– Risposta esatta: +0,75 punti;

– Mancata risposta: 0 punti;

– Risposta errata: -0,25 punti.

All’esito dell’espletamento della prova preselettiva si formerà un elenco riportante i candidati risultati presenti alla prova preselettiva in ordine di punteggio conseguito. La valutazione conseguita nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale.



Chi sarà ammesso? I primi 6.400 candidati, pari ad 8 volte i posti a concorso, saranno ammessi alla prova scritta. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di punteggio.

Cosa succede dopo la prova preselettiva? I candidati ammessi alla prova scritta riceveranno una comunicazione personale all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

