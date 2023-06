Concorso Roma 800 Vigili: manca poco alla preselettiva. Esempi di quiz e banca dati

Era possibile partecipare al concorso Roma 800 Vigili entro il 29 Maggio 2023. Ad oggi, a pochi passi dalla preselettiva Vediamo di seguito tutto ciò che riguarda le date e il programma di studi della preselettiva di questi maxi concorsi Roma 800 Vigili.



E’ stato pubblicato lo scorso 29 aprile il bando di concorso agenti di Polizia Locale Roma 2023 per 800 posti di istruttore di polizia locale a tempo pieno e indeterminato. La procedura è gestita da Formez emanazione del dipartimento della funzione pubblica. Ecco un altro articolo di approfondimento sulla prova preselettiva.

Concorso Roma 800 Vigili: come studiare dalla banca dati

Per quanto riguarda la preselettica del concorso 800 Vigili Roma, sarà presente una banca dati. I test della banca dati contengono i temuti quiz di logica e anche le materie della prova scritta, difatti si tratta di una prova cosiddetta mista.



Ma cos’è una banca dati? È uno strumento fornito in via ufficiale dall’ente che bandisce un concorso, e che contiene esempi di quiz che possono capitare proprio durante la prova.



Le banche date possono essere di 3 tipi:

1) banca dati ‘mix’, non sono ordinate per argomento;

2) banche dati in cui i quiz sono ordinati per disciplina (non suddivisa per argomenti);

3) banche dati organizzate oltreché per logica, anche per argomento.



Quando uscirà la banca dati del concorso Roma per 800 Vigili?

E’ prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data d’inizio dello svolgimento della prova preselettiva. La banca dati dovrebbero pubblicarla attorno al 20 giugno.



Come si studia efficacemente da una banca dati?

Ogni metodo di memorizzazione e schema intelligente, inerente proprio allo studio della banca dati, viene trattato in appena 45 minuti in questo video a cura del Prof Cotruvo: