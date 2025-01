Concorso Regione Friuli Venezia Giulia 2025, 30 amministrativi: bandi per diplomati e laureati

Nuovo Concorso Regione Friuli Venezia Giulia 2025 per 30 posti, bandi per diplomati e laureati. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha avviato due procedure concorsuali per il 2025, che rappresentano una grande opportunità per chi desidera lavorare nell’amministrazione pubblica. I due bandi prevedono l’assunzione di 30 unità complessive con contratto a tempo pieno e indeterminato:

20 posti per assistenti amministrativi economici (categoria C);

10 posti per specialisti amministrativi economici (categoria D).

I concorsi sono indirizzati a candidati con titoli di studio specifici, rispettivamente diploma per la categoria C e laurea per la categoria D, offrendo un’opportunità di crescita lavorativa e professionale stabile in un contesto dinamico e inclusivo.



I posti riservano inoltre delle opportunità per dipendenti già in forza presso l’Amministrazione e per categorie specifiche, secondo la normativa vigente. È possibile presentare la domanda entro il 3 febbraio 2025, seguendo modalità esclusivamente telematiche. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i dettagli sul Concorso Regione Friuli Venezia Giulia 2025.

Concorso Regione Friuli Venezia Giulia 2025, 30 amministrativi: requisiti Per la partecipazione è innanzitutto necessario possedere i seguenti requisiti generali, comuni a entrambi i bandi: Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE (con alcune eccezioni per cittadini extra-UE).

Età non inferiore a 18 anni.

Godimento dei diritti civili e politici.

Idoneità fisica all’impiego.

Regolarità rispetto agli obblighi di leva (se applicabili).

Assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione nella Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i requisiti specifici: Per la categoria C (assistente amministrativo economico): è richiesto un diploma di scuola secondaria di secondo grado .

. Per la categoria D (specialista amministrativo economico): è necessario possedere una laurea in discipline economiche, giuridiche o affini. L’elenco completo delle lauree richieste è riportato nella tabella sottostante.

Tipologia Titoli di studio Vecchio Ordinamento Laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche e in scienze dell’amministrazione Lauree Specialistiche/Magistrali Lauree equiparate secondo la tabella del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 DM 509/1999 (Triennale) Classi: 2 (Scienze dei servizi giuridici), 15 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali), 17 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale), 19 (Scienze dell’amministrazione), 28 (Scienze economiche), 31 (Scienze giuridiche) DM 270/2004 (Triennale) Classi: L-14 (Scienze dei servizi giuridici), L-16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione), L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale), L-33 (Scienze economiche), L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali)

Concorso Regione Friuli Venezia Giulia 2025, 30 amministrativi: domanda La procedura per inviare la domanda di partecipazione è interamente telematica e deve essere completata entro le ore 12:00 del 3 febbraio 2025. I candidati devono accedere al sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, sezione “Concorsi”, dove è presente un portale dedicato. Per accedere al sistema, è indispensabile disporre di un’identità digitale (SPID, CNS o CRS). Una volta effettuato l’accesso, si compila il modulo online e lo si invia attraverso il sistema. In casi eccezionali, per chi non è in possesso di identità digitale, è prevista una procedura alternativa: il modulo deve essere stampato, firmato, scansionato e inviato insieme a un documento d’identità valido, dopo aver effettuato un accesso di tipo semplice al portale regionale. Clicca qui per fare domanda e scaricare il bando per i 10 posti di categoria D;

Clicca qui per fare domanda e scaricare il bando per i 20 posti di categoria C.

Concorso Regione Friuli Venezia Giulia 2025, 30 amministrativi: prove Le selezioni prevedono due prove d’esame: una scritta e una orale. La Prova scritta consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame, diverse per ogni bando. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta e su ulteriori materie, che sono elencate nel paragrafo successivo. Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze informatiche sull’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di impiego più comune. Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30.

Concorso Regione Friuli Venezia Giulia 2025, 30 amministrativi: prove Le materie d’esame della prova scritta e orale per i due profili sono riepilogati nella tabella sottostante:

Profilo Tipologia Prova Materie Assistente Amministrativo Economico (Categoria C) Prova Scritta – Elementi di diritto costituzionale, con particolare riferimento alla gerarchia delle fonti

– Elementi di diritto amministrativo

– Elementi di contabilità pubblica, con particolare riferimento alla Regione Prova Orale Materie della prova scritta e in aggiunta:

– Ordinamento ed organizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

– Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati commessi dai pubblici dipendenti e ai reati contro la Pubblica Amministrazione

– Normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali

– Normativa anticorruzione e obblighi di pubblicità e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni

– Il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione

– Lingua inglese (livello A2)

– Competenze informatiche di base Specialista Amministrativo Economico (Categoria D) Prova Scritta – Diritto civile, con particolare riferimento alla materia di pubblicità immobiliare e al sistema tavolare

– Diritto processuale civile, limitatamente al titolo I del libro I del codice di procedura civile

– Diritto amministrativo

– Normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali

– Normativa anticorruzione e obblighi di pubblicità e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni Prova Orale Materie della prova scritta e in aggiunta:

– Ordinamento ed organizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

– Diritto penale, con particolare riguardo ai reati commessi dai pubblici dipendenti e ai reati contro la Pubblica Amministrazione

– Il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione

– Elementi di diritto costituzionale

– Elementi di contabilità pubblica

– Lingua inglese (livello B1)

– Competenze informatiche avanzate

Concorso Regione Friuli Venezia Giulia 2025, 30 amministrativi: come prepararsi

