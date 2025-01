Concorso Inps 2025: come fare domanda per 781 Specialisti. La guida completa

La finestra temporale per l’invio delle domande per il Concorso Inps 2025 per il reclutamento di 781 Specialisti delle Aree Psicologiche e Sociali si chiuderà il 22 gennaio 2025. Trattandosi di una selezione per titoli ed esami sarà fondamentale l’inserimento dei titoli in fase della domanda per una corretta valutazione.

Nei prossimi paragrafi vedremo come fare domanda attraverso il Portale InPA, con il procedimento illustrato passo per passo. Qui invece un approfondimento sulla selezione.

Concorso Inps 2025: come fare domanda La prima cosa da fare sarà collegarsi al Portale InPA e ricercare la pagina specifica del concorso. Per semplificare la procedura basterà cliccare qui.

Una volta cliccato sul pulsante “invia la tua candidatura” si aprirà la pagina di accesso alla procedura. A questo punto verrà richiesto di entrare con le proprie credenziali digitali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Dopo l’accesso si aprirà la scheda di presentazione della domanda. Questa andrà compilata in tutte le parti obbligatorie, ovvero quelle che presentano un asterisco (*) accanto.

Sarà importante compilare l’anagrafica, inserendo oltre a tutti i dati anche un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), obbligatoria per partecipare al concorso. Qui una guida alla creazione di un indirizzo PEC.

Nella sezione Requisiti generici è disponibile, oltre alle dichiarazioni che riguardano il possesso dei requisiti richiesti dal bando, anche la sezione dove potranno essere indicate eventuali disabilità o DSA e la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per le prove. In questo caso occorrerà che la dichiarazione sia corredata da apposita documentazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura, tale documentazione deve essere caricata sul portale Inpa in fase di candidatura in formato pdf.

Verrà richiesta la Posizione rispetto gli obblighi di leva. Per i nati dopo il 1985 basterà indicare non tenuto. Per chi, nato prima del 1985, lo ha svolto anche per mezzo del servizio civile può indicare assolto. Chi è nato nel 1984 e lo ha rimandato per motivi di studio/assistenza a familiari affetti da gravi patologie (salvo esserne esentato successivamente) può indicare non tenuto. Chi è stato dispensato, può indicare non tenuto. Le donne possono indicare non tenuto. Per le casistiche che esulano dalle suddette, si consiglia di attenersi alla normativa vigente in materia.

Il bando richiede il possesso dell’idoneità fisica all’impiego. Tenuto conto di questo, si consiglia di selezionare la voce conforme alla situazione personale del candidato. Sempre in questa sezione sarà possibile indicare l’eventuale diritto alle riserve previste dal bando.

Per quanto riguarda i figli a carico, si precisa che il figlio è da considerarsi a carico se fa parte del nucleo familiare a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista fiscale, lo stesso sia a carico di uno o due genitori.

Nella sezione Requisiti specifici sarà possibile dichiarare il possesso dei titoli di studio richiesti, che saranno poi specificati nella specifica sezione, la conoscenza della lingua italiana per i soli candidati stranieri, e la sede per la quale si intende concorrere. Si potrà indicare una sola struttura (direzione regionale/di coordinamento metropolitano/Coordinamento generale medico-legale) fra quelle elencate nella tabella sottostante:

Regione/Coordinamento Posti Abruzzo 17 Basilicata 9 Calabria 37 Campania 48 Emilia Romagna 57 Friuli Venezia Giulia 13 Lazio 23 Liguria 20 Lombardia 74 Marche 19 Molise 4 Piemonte 51 Puglia 65 Sardegna 20 Sicilia 71 Toscana 40 Umbria 15 Veneto 51 Milano 35 Napoli 46 Roma 63 Coordinamento Generale Medico-Legale 3

Nella successiva sezione “Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni” si potranno inserire:

titoli accademici e di studio (diploma, laurea, specializzazione, master, dottorati, abilitazioni ecc.)

iscrizioni ad albo, collegio o ordine professionale

attestazioni (Legge 4/2013 art.4,7,8)

certificazioni norme UNI (Legge 4/2013 art.9)

Per la partecipazione al Concorso INPS 2025 per 781 Specialisti delle Aree Psicologiche e Sociali occorrerà possedere uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale L-39 – Scienze del Servizio Sociale L-24 – Scienze e Tecniche Psicologiche.

Diploma di laurea (DL) in Servizio Sociale Psicologia.



Sono inoltre ammessi titoli equiparati. Titoli conseguiti all’estero dovranno essere riconosciuti equivalenti a quelli italiani. In merito all’equiparazione dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento (ordinamento previgente al Decreto Ministeriale o D.M. 509/1999) alle nuove classi delle lauree specialistiche (Decreto Ministeriale o D.M. 509 del 1999) e magistrali (Decreto Ministeriale o D.M. 270/2004) si rinvia al sito del MUR.

Occorrerà inoltre essere iscritti all’Albo professionale degli Assistenti Sociali o all’Albo professionale degli Psicologi, o in alternativa si dovrà dichiarare di avere titolo all’iscrizione nella sezione Requisiti Specifici. Questo vuol dire che bisogna aver almeno superato l’esame di abilitazione, per una delle sezioni (A o B) dei rispettivi Albi.

Concorso Inps 2025: esperienze lavorative e valutazione titoli Nelle sezioni successive sarà possibile indicare le esperienze lavorative prestate dal candidato. Le esperienze lavorative che saranno valutate sono quelle: attività professionale riguardante l’accertamento della condizione di disabilità prestata

presso una P.A.;

presso una P.A.; attività professionale riguardante l’assistenza presso strutture a carattere sociosanitario e socio-assistenziale, destinata a persone con disabilità. Nella tabella sottostante sono riportati tutti i titoli che potranno essere valutati con relativo punteggio.

Categoria Dettaglio Punteggio Voto del titolo di studio Votazione finale da 101 a 105 0,5 punti Voto del titolo di studio Votazione finale da 106 a 110 1 punto Voto del titolo di studio Votazione finale pari a 110 e lode 2 punti Laurea specialistica/magistrale o diploma vecchio ordinamento Ogni laurea specialistica/magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione, o diploma di laurea vecchio ordinamento 4 punti Master e dottorati Master di I livello 0,5 punti Master e dottorati Master di II livello 1 punto Master e dottorati Dottorato di ricerca 2 punti Titoli di servizio Attività professionale presso P.A. per accertamento disabilità (min. 6 mesi) 1 punto per ogni anno o frazione Titoli di servizio Attività professionale presso strutture sociosanitarie/socio-assistenziali per disabilità (min. 6 mesi) 0,5 punti per ogni anno o frazione

Concorso Inps 2025: nessuna tassa di concorso Nella scheda riepilogativa della domanda non è presente nessuna sezione relativa al pagamento di tasse di concorso, perché per la partecipazione al concorso non è previsto alcun pagamento.

Concorso Inps 2025: conferma, invio e modifica domanda Una volta completati tutti i campi sarà possibile procedere con l’invio della domanda. Nell’apposita sezione si dovrà cliccare su “Conferma e Invia”.

Se ci si accorge di aver commesso degli errori dopo aver inviato la domanda basterà annullarla. Per farlo si dovrà accedere alla domanda dall’area riservata del Portale InPA, tornare alla sezione “Verifica e Invio” e cliccare su “Annulla Invio Domanda”. Dopo aver effettuato le modifiche basterà cliccare nuovamente su “Conferma e Invia”.

Concorso Inps 2025: come prepararsi Il concorso si svolgerà nelle seguenti fasi: Prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli.

Il Manuale Concorso INPS 781 Funzionari Sanitari – Aree psicologiche e sociali illustra in maniera chiara e completa tutte le materie oggetto delle prove e una selezione di quiz con risposta commentata di lingua inglese e informatica.

Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili il Tutor digitale – un assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz – e il simulatore online. Il Manuale è acquistabile anche su Amazon.

