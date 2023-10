Concorso Guardia di Finanza 2023, 1673 Allievi Finanzieri: come prepararsi alla prova scritta

I candidati che si hanno inviato la domanda di partecipazione al Concorso Guardia di Finanza 2023 per il reclutamento di 1673 Allievi Finanzieri dovranno sostenere una prova di preselezione scritta che consiste in una serie di domande a risposta multipla sulla cultura generale. In questo articolo un approfondimento su tutte le regole del concorso e sul bando.

Non ci sarà una banca dati delle domande, ma sono stati resi disponibili due questionari-tipo per esercitarsi e che saranno scaricabili nei prossimi paragrafi. Vediamo come funzionerà la prova di preselezione scritta nello specifico, quali sono le materie da studiare, le simulazioni da scaricare e come prepararsi al meglio.

Concorso Guardia di Finanza 2023, 1673 Allievi Finanzieri: prova scritta La prova scritta di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario composto da 90 domande a risposta multipla di cui: 35 volte ad accertare le abilità logico-matematiche;

25 volte ad accertare la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;

30 vertenti su argomenti di storia, educazione civica e geografia (10 per ogni materia). La sede, l’elenco dei candidati ammessi, il calendario e le modalità di svolgimento della prova preselettiva scritta saranno pubblicati mediante avviso sul portale concorsi della Guardia di Finanza all’indirizzo concorsi.gdf.gov.it. La commissione attribuirà a ciascun candidato un punteggio di merito da 0 a 60, pari alla conversione aritmetica del punteggio del test, arrotondato alla seconda cifra decimale. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.

Concorso Guardia di Finanza 2023, 1673 Allievi Finanzieri: chi supera la prova scritta Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alle prove di efficienza fisica i candidati del contingente ordinario che si collocano nei primi: 1.760 posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate;

673 posti della graduatoria dei cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”;

280 posti della graduatoria dei cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”;

754 posti della graduatoria degli altri cittadini italiani;

6 posti della graduatoria dei possessori dell’attestato di bilinguismo che concorrono per i posti loro riservati nella specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”;

15 posti della graduatoria dei possessori dell’attestato di bilinguismo che concorrono per i posti loro riservati nella specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”;

28 posti della graduatoria dei possessori dell’attestato di bilinguismo che concorrono per i posti loro riservati nei posti destinati ai civili. Per quanto riguarda il contingente di mare, accederanno alle prove di efficienza fisica i candidati che si sono classificati nei primi: 222 posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione “Nocchiere”;

126 posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione “Motorista navale”;

96 posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione “Operatore di sistema”;

96 posti della graduatoria degli altri cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione “Nocchiere”;

54 posti della graduatoria degli altri cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione “Motorista navale”;

42 posti della graduatoria degli altri cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione “Operatore di sistema”. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio dell’aspirante classificatosi, nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.

Concorso Guardia di Finanza 2023, 1673 Allievi Finanzieri: scarica le simulazioni Come anticipato, la banca dati delle domande del test non saranno fornite prima dello svolgimento dello stesso. Tuttavia l’amministrazione ha reso disponibili due simulazioni di prova con domande tratte dalla stessa banca dati, domande che però non saranno somministrate il giorno della prova. È possibile scaricare le suddette simulazioni nel box sottostante.

