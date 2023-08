Concorso educazione motoria scuola primaria, 1740 posti: come fare domanda. La guida

Con la pubblicazione del bando del Concorso educazione motoria scuola primaria, si è aperta la finestra temporale nella quale sarà possibile fare domanda, finestra che si chiude il 6 settembre 2023. In questo articolo abbiamo parlato di tutti i dettagli del bando, dai requisiti alle prove, e come prepararsi al meglio.

Nei prossimi paragrafi vedremo invece come fare per inviare la domanda di partecipazione, come pagare la tassa di concorso di 50 euro e come accedere alla procedura tramite SPID o CIE.

Concorso educazione motoria scuola primaria: chi può partecipare Innanzitutto è importante chiarire quali candidati possono partecipare alla procedura per il reclutamento di 1740 insegnanti di educazione motoria. L’articolo 4 del bando del concorso educazione motoria scuola primaria specifica che possono partecipare al concorso i candidati in possesso congiuntamente di: laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. I candidati che hanno conseguito i sopraccitati titoli all’estero e avranno inviato domanda di riconoscimento entro il 6 settembre 2023 saranno ammessi con riserva. Sarà inoltre necessario essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.

Scarica il bando Bando di concorso 1740 insegnanti educazione motoria scuola primaria 414 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Concorso educazione motoria scuola primaria: come fare domanda Il concorso educazione motoria scuola primaria sarà su base regionale, e i candidati possono fare domanda per una sola regione. La procedura è esclusivamente telematica e vi si può accedere collegandosi al Portale InPA, all’indirizzo inpa.gov.it e cercando la pagina del concorso. Una volta trovata la pagina basterà cliccare sul pulsante in fondo “Invia la tua candidatura” e si verrà indirizzati sul portale Concorsi del Ministero, dove sarà possibile accedere tramite SPID o CIE. Occorrerà essere abilitati al servizio “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

La pagina del portale InPA relativa al concorso

La finestra di accesso alla piattaforma concorsi del ministero

Una volta effettuato l’accesso, nella homepage del portale concorsi, sarà disponibile il concorso educazione motoria scuola primaria. In particolare sono disponibili diversi approfondimenti su cui è possibile cliccare come: riferimenti normativi;

assistenza web;

istruzioni alla compilazione (scaricale qui);

link al sistema Pago In Rete per il pagamento della tassa di concorso;

pulsante “Compila la domanda”.

Cliccando proprio sull’ultimo pulsante si potrà partire con la procedura. Dopo aver completato ogni sezione della domanda il sistema salverà i dati in automatico, in modo da non dover ricominciare da capo in caso di interruzioni. I candidati potranno modificare tutti i campi fino al momento dell’invio della domanda. Dopo l’invio della domanda, in caso di errori, sarà necessario annullare la domanda inviata e provvedere a un nuovo invio con i dati modificati. La prima pagina che si aprirà sarà l’informativa, in cui viene spiegato il funzionamento della procedura e il trattamento dei dati. Dopo aver letto quanto riportato, occorrerà cliccare sul tasto “Presa visione” in fondo alla pagina e poi sul pulsante “avanti”.

La prima pagina della procedura guidata con informativa da leggere

Il prossimo passo è quello delle scelta della regione nella quale concorrere. Come anticipato, sarà possibile partecipare al concorso educazione motoria scuola primaria per una sola regione. Di seguito ricordiamo il numero di posti:

Regione Numero posti Abruzzo 33 Basilicata 4 Calabria 34 Campania 175 Emilia-Romagna 151 Friuli-Venezia Giulia 36 Lazio 183 Liguria 27 Lombardia 350 Marche 37 Molise 2 Piemonte 116 Puglia 122 Sardegna 31 Sicilia 134 Toscana 101 Umbria 24 Veneto 180 TOTALE 1740

La lista delle Regioni tra cui scegliere. Una volta selezionata la Regione di interesse, questa sarà evidenziata in verde e il nome della Regione comparirà nel box in basso.

A questo punto sarà la volta della scheda anagrafica, dei dati di contatto e della residenza. Le prime due schede non possono essere modificare dalla procedura, per farlo occorrerà accedere all’area riservata del portale, cliccando in alto a destra cliccando sul proprio nome, e poi aprire la sezione “Gestione profilo”. I dati relativi alla residenza sono invece modificabili direttamente dalla procedura.

Dopo aver cliccato nuovamente su “avanti” si entra nel cuore della procedura. Si aprirà infatti la sezione nella quale andrà indicato il possesso di tutti i requisiti obbligatori, nonché i titoli facoltativi da far valutare. Si parte col titolo di studio, del quale andranno indicati tutti i dettagli dall’Ateneo alla votazione, e si prosegue con il possesso dei 24 CFU. Come è possibile vedere, le sezioni obbligatorie sono quelle che riguardano i titoli di accesso e la sezione “Altre dichiarazioni” dove occorrerà dichiarare di essere in possesso dei requisiti generali, di eventuali disabilità, e dove si dovrà allegare la ricevuta di pagamento della tassa di concorso.

Lista delle sezioni da compilare. N.B. non sarà possibile procedere all’inoltro senza aver completato almeno le due sezioni indicate come obbligatorie.

Si ricorda che la tabella con tutti i titoli valutabili è contenuta all’interno dell’Allegato B del Decreto con le regole del concorso. Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori ed eventualmente quelli facoltativi, sarà possibile procedere all’invio della domanda cliccando su “Inoltra“.

L’utente ha la possibilità di visualizzare il pdf della domanda cliccando su “Scarica pdf”. Con l’inoltro, la domanda in formato PDF viene salvata nella sezione “Domande presentate” nel menù “Istanze”.

La mail con il documento in formato PDF viene inviata ad ogni indirizzo di posta elettronica registrato per l’utenza di portale: indirizzo di posta elettronica istituzionale

indirizzo di posta elettronica privata. È necessario inserire tutti i documenti da allegare prima di effettuare l’inoltro della domanda. Dopo l’inoltro, anche per aggiungere o cancellare documenti allegati, si deve procedere prima con l’annullamento dell’inoltro, operare e poi effettuare nuovamente l’inoltro.

Concorso educazione motoria scuola primaria: come pagare la tassa di partecipazione Come visto in precedenza, nella homepage della piattaforma concorsi del ministero è presente il link per il pagamento della tassa di concorso di 50 euro, raggiungibile anche cliccando qui. Si aprirà la homepage del portale Pago In Rete del MIM. A questo punto basterà cliccare su “Vai a Pago In Rete Ministero“, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Ci aprirà adesso la lista dei pagamenti eseguibili, in cui è presente proprio la tassa di concorso di 50 euro per il concorso educazione motoria scuola primaria. A questo punto occorrerà selezionare il pagamento relativo al concorso e cliccare su “Effettua il pagamento“.

Adesso si aprirà la pagina nella quale si dovrà modificare la causale del pagamento indicando Regione, Nome e Cognome e Codice fiscale del candidato.

Cliccando su “Invia” si aprirà infine la finestra di riepilogo del pagamento. A questo punto sarà possibile procedere in due modi: Cliccando su “ Conferma pagamento ” si aprirà la finestra per pagare direttamente online tramite PagoPA;

” si aprirà la finestra per pagare tramite PagoPA; Cliccando su “Scarica documento di pagamento” sarà possibile scaricare in pdf l’avviso di pagamento da pagare poi nelle ricevitorie, banche, uffici postali, ATM e tutti i prestatori che offrono il servizio di pagamento. Si ricorda che è necessario allegare la ricevuta di pagamento della tassa di concorso alla domanda prima dell’invio.

Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano il concorso, iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso.