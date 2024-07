Concorso Asst Lariana 2024, 306 Infermieri: requisiti, domanda, prove

Importante occasione per infermieri con il nuovo Concorso Asst Lariana 2024. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, delegata dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e dall’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria, ha indetto un concorso pubblico unificato per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 306 posti di Infermiere, Area dei professionisti della Salute e dei Sanitari.

I posti sono così suddivisi:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana – 100 posti

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valle Olona – 100 posti

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Sette Laghi – 100 posti

Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria – 6 posti

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti di partecipazione, come fare domanda e come prepararsi al Concorso Asst Lariana 2024 per 306 Infermieri.

Concorso Asst Lariana 2024, 306 Infermieri: requisiti Per la partecipazione al Concorso Asst Lariana 2024 per 306 Infermieri occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: Cittadinanza :

: Italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea.



Sono ammessi anche i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.



I cittadini di Paesi terzi devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.



Adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali.

Idoneità fisica all’impiego :

: L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato dall’Azienda che procederà all’assunzione, prima dell’immissione in servizio, dal Medico Competente Aziendale.

Godimento dei diritti civili e politici .

. Età :

: Non superiore al limite ordinamentale per il collocamento a riposo.

Status giuridico :

: Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo.



Non devono essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.



Non devono avere riportato condanne penali e non devono avere procedimenti penali pendenti che costituiscano impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Titolo di studio :

: Laurea triennale in Infermieristica (SNT/01) di cui al D.M. 509/99 e s.m.i. oppure Laurea di Primo Livello in Infermieristica (L/SNT1) di cui al D.M. 270/04.



Diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.



Diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.



I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.

Iscrizione all’albo professionale :

: L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. Questi requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. La mancanza di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione.

Concorso Asst Lariana 2024, 306 Infermieri: domanda La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite una procedura telematica sul sito asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it, entro e non oltre il 29 luglio 2024. Per la partecipazione è richiesto il versamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti nel bando. Durante la procedura di invio della domanda sarà richiesto di indicare per quale Azienda si intende partecipare: ciascun candidato ha la possibilità di esprimere anche tutte e quattro le preferenze.

Concorso Asst Lariana 2024, 306 Infermieri: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova scritta consiste in un tema o in quesiti a risposta sintetica o multipla su materie attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, con un punteggio minimo di 21 su 30 per essere superata. La prova pratica, che si svolgerà immediatamente dopo la prova scritta, richiede l’esecuzione di tecniche specifiche o la predisposizione di atti connessi al ruolo di infermiere e necessita di un punteggio minimo di 14 su 20. Infine, la prova orale verte su argomenti legati al profilo professionale, include elementi di informatica e una verifica della conoscenza della lingua inglese, richiedendo anch’essa un punteggio minimo di 14 su 20 per essere superata. Le prove scritta e pratica si terranno in un’unica sessione il 31 luglio 2024 dalle ore 10:30. La sede di espletamento delle prove verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet aziendale dell’Asst Lariana, nella sezione “Visionare i Concorsi – Comunicazioni Diario Prove”. La prova orale si terrà a partire da lunedì 9 settembre 2024 presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana – Via Ravona n. 20 – San Fermo della Battaglia (CO). La valutazione dei titoli potrà assegnare fino a 30 punti aggiuntivi, così suddivisi: Titoli di carriera: 15 punti.

Titoli accademici e di studio: 2 punti.

Pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti.

Curriculum formativo e professionale: 10 punti.

Concorso Asst Lariana 2024, 306 Infermieri: come prepararsi

