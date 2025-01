Concorso Agenzia Dogane 2025: sedi, mansioni e stipendio Assistenti. Cosa sapere

Il Concorso Agenzia Dogane 2025 rappresenta una grande possibilità per molti candidati per l’accesso a una posizione da Assistente, anche dal punto di vista della retribuzione: i dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che rientra nelle Agenzie fiscali, percepiscono indennità più alte rispetto agli altri lavoratori della Pubblica Amministrazione, secondo quanto si può leggere nel CCNL Funzioni Centrali.

Il concorso del 2025 prevede la copertura di 415 posti di Assistente Amministrativo Tributario in diversi ambiti territoriali, di cui 10 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano. Per questi ultimi, la Direzione Territoriale Trentino-Alto Adige provvederà in autonomia alla gestione della selezione.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono le mansioni di un Assistente Amministrativo Tributario, come saranno suddivisi i posti e alcuni dettagli sullo stipendio di un dipendente pubblico ADM. Per tutti i dettagli sul concorso si rimanda invece all’articolo dedicato.

Il bando di concorso prevede di selezionare i candidati attraverso una prova di selezione unica scritta di 90 quesiti a risposta multipla. Il manuale illustra in maniera chiara e completa tutte le materie oggetto della prova scritta, ovvero:- Elementi di diritto costituzionale;- Elementi di amministrativo;- Elementi di tributario;- Elementi di diritto dell'Unione europea; – Principi di economia politica e di contabilità aziendale;- Fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM;- Normativa in materia di dogane, accise e giochi;- Lingua Inglese (online);- Conoscenza della applicazioni Informatiche (online);- Competenze Trasversali (online).

Concorso Agenzia Dogane 2025: nuove famiglie professionali Come anticipato, il bando prevede il reclutamento di 415 unità di personale da inquadrare nell’Area degli Assistenti – Famiglia professionale di Assistente Amministrativo Tributario. Questa nuova famiglia professionale è stata istituita in seguito al nuovo CCNL Funzioni Centrali, con determinazione direttoriale 539724/RU del 5 settembre 2023. Nella famiglia degli Assistenti Amministrativo-Tributari sono confluite diverse professionalità del vecchio ordinamento, e in particolare: Assistente Amministrativo;

Tributarista

Ragioniere

Interprete/Traduttore

Assistente Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Eventi Una volta fatta questa premessa è più facile comprendere perché le mansioni che saranno elencate di seguito siano così ampie.

Concorso Agenzia Dogane 2025: mansioni Assistente Amministrativo Tributario Si legge all’interno del bando che il Funzionario Amministrativo tributario è una figura professionale che svolge tutte le funzioni amministrative o operative di competenza dell’Agenzia nell’ambito di prescrizioni e procedure predefinite che non comportano risoluzione di problematiche richiedenti valutazioni discrezionali. È una figura deputata, tra l’altro: al supporto all’attività amministrativa e/o tributaria, acquisendo e predisponendo elementi

informativi e ricognitivi per la preparazione di atti e documenti;

alle operazioni preparatorie ovvero strumentali o di supporto rispetto alle attività tecniche cui collabora;

alla predisposizione di compiti, rendiconti e atti semplici nel settore di specifica competenza;

alla segnalazione agli uffici preposti di difetti, guasti e anomalie di funzionamento.

Concorso Agenzia Dogane 2025: competenze trasversali Per la specifica figura professionale di Assistente Amministrativo-Tributario sono richieste le seguenti competenze trasversali: Area “Capire il contesto pubblico”: soluzione dei problemi – ovvero la capacità di

analizzare situazioni o problemi, definendone il perimetro e focalizzandone gli elementi

rilevanti, così da individuare tempestivamente soluzioni efficaci e rispondenti alle

esigenze della situazione.

Area "Interagire nel contesto pubblico": comunicazione – ovvero la capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace, adattando lo stile ai diversi contesti ed interlocutori.

comunicare in modo chiaro ed efficace, adattando lo stile ai diversi contesti ed

interlocutori.

Area "Realizzare il valore pubblico": affidabilità – ovvero la capacità di portare avanti il lavoro seguendo le procedure e tenendo fede agli impegni presi nell'interesse dell'amministrazione, facendosi carico delle attività da svolgere con serietà e senso di responsabilità.

lavoro seguendo le procedure e tenendo fede agli impegni presi nell’interesse

dell’amministrazione, facendosi carico delle attività da svolgere con serietà e senso di

responsabilità.

Concorso Agenzia Dogane 2025: sedi Nella tabella che segue un riepilogo di tutti gli ambiti territoriali con il relativo numero di posti disponibili. È possibile partecipare per un solo ambito territoriale. Si ricorda che per i 10 posti riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano sarà organizzata una procedura parallela in autonomia.

Regione/Provincia Numero di posti Lombardia 80 Piemonte 30 Liguria 35 Valle d’Aosta 5 Veneto 40 Friuli Venezia Giulia 25 Emilia Romagna 30 Marche 10 Toscana 25 Umbria 10 Lazio 30 Abruzzo 5 Puglia 20 Molise 5 Basilicata 5 Campania 30 Calabria ( di cui 2 per Crotone, 1 per Vibo Valentia e 1 per Catanzaro) 5 Sardegna (di cui 2 per Oristano e 2 per Nuoro) 5 Trentino 5 Sicilia (di cui 2 per Pantelleria e 2 per Gela) 5 Totale 405

L’articolazione degli uffici per ogni ambito territoriale è disponibile cliccando qui.

Concorso Agenzia Dogane 2025: stipendio Lo stipendio dei dipendenti pubblici si compone di: stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento;

differenziale stipendiale (che si acquisisce dopo selezioni per progressione economica all’interno dell’area);

retribuzione individuale di anzianità;

compensi per lavoro straordinario;

trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale;

altri compensi e indennità previsti in base al CCNL;

altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge. Lo stipendio tabellare dell’Area degli Assistenti, in base a quanto stabilito con il nuovo CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, è di 19.351,97 annui, pari a 1.612,66 euro lordi al mese. A questi vanno aggiunti la tredicesima mensilità e le indennità previste dal CCNL, come l’indennità di amministrazione. Gli Assistenti che opereranno nella Provincia Autonoma di Bolzano, a cui sono riservati 10 posti, ricevono anche l’indennità di bilinguismo. L’indennità di amministrazione per l’Area dei Assistenti nell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli è di 477,59 mensili. Si ricorda che con il prossimo rinnovo del CCNL sono inoltre previsti nuovi aumenti.

Concorso Agenzia Dogane 2025: materie d’esame Il concorso prevede una prova selettiva unica, che si svolgerà in modalità informatica e digitale, articolata in 90 quesiti a risposta multipla. La prova avrà una durata di 90 minuti e sarà così composta: 15 quesiti di diritto costituzionale e amministrativo.

10 quesiti di diritto tributario.

5 quesiti di diritto dell’Unione Europea.

10 quesiti di economia politica e contabilità aziendale.

10 quesiti sui fini istituzionali dell’ADM e normativa su dogane, accise e giochi.

10 quesiti su applicazioni informatiche e software.

10 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese.

10 quesiti sulle competenze trasversali della figura professionale.

Concorso Agenzia Dogane 2025: come prepararsi alla prova scritta

Il volume tratta in maniera completa tutte le materie previste dal bando di concorso. Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili: Tutor digitale: assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz; Simulatore online.

Tutor digitale: assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz;

Simulatore online.

Il Manuale è disponibile anche su Amazon.

