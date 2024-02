Concorso Agenzia Dogane 2024, le FAQ: suddivisione posti, titoli di studio, prove. Cosa sapere

Con la pubblicazione del bando del Concorso Agenzia Dogane 2024 per il reclutamento di 564 funzionari si apre una grande possibilità di accesso alla pubblica amministrazione. La selezione è rivolta ai candidati in possesso di una laurea, almeno triennale, e prevede assunzioni nei seguenti profili professionali:

Funzionario amministrativo tributario – 487 posti – Codice ADM/FAMM ;

; Funzionario amministrativo tributario esperto in comunicazione – 5 posti – Codice ADM/COM ;

; Funzionario Tecnico Professionale esperto nel settore delle accise – 72 posti – Codice ADM/ING.

Sono già diverse le domande giunte alla nostra redazione che riguardano la selezione. Si può partecipare con qualsiasi laurea? Si può fare domanda per un solo profilo? C’è una tassa di concorso da pagare? Nei prossimi paragrafi risponderemo alle domande più gettonate per aiutare i candidati a sciogliere ogni dubbio sul concorso.

Posso partecipare al Concorso Agenzia Dogane 2024 con qualsiasi laurea? La risposta è: dipende. Il bando prevede che per i Codici ADM/FAMM e ADM/COM si possa partecipare con qualsiasi laurea di Primo Livello, o diploma di laurea, o laurea specialistica o magistrale, e titoli equipollenti. Per il Codice ADM/ING è invece necessaria l’Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’albo dell’Ordine degli ingegneri, sezione A o B, istituito dall’articolo 45, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. In quest’ultimo caso la laurea non basta: occorrerà superare l’esame di stato di abilitazione ed essere iscritti all’Ordine degli ingegneri. Durante la presentazione della domanda occorrerà spuntare nella sezione “Requisiti specifici” il possesso del titolo di studio o dell’abilitazione professionale, che andranno inseriti poi nella sezione “Titoli di studio e abilitazioni professionali”. Per fare un esempio, nell’immagine sottostante chi è in possesso di una laurea triennale dovrà spuntare la prima casella:

Come si può inviare la domanda di partecipazione? L’invio della domanda di partecipazione al Concorso Agenzia Dogane 2024 avverrà esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA. Occorrerà collegarsi alla pagina dedicata al concorso e selezionare, in fondo alla pagina, il codice per il quale si intende partecipare, accedendo tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 12 marzo 2024.

È previsto il pagamento di una tassa di concorso? No, il bando del Concorso Agenzia Dogane 2024 non prevede tasse di concorso o quote di partecipazione. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti dalla domanda basterà inviarla, senza alcun pagamento.

Devo avere una PEC per poter partecipare al Concorso Agenzia Dogane 2024? Sì, durante l’invio della domanda occorrerà indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestata al candidato. Qui una guida alla creazione di un indirizzo PEC con i relativi costi.

Per quali regioni posso partecipare? Nella tabella che segue un riepilogo di tutti gli ambiti territoriali con il relativo numero di posti disponibili, suddiviso per codice di concorso. È possibile partecipare per un solo ambito territoriale.

Codice concorso Numero posti Ambiti territoriali ADM/FAMM 487 (di cui 13 riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano) Lombardia (85), Piemonte (60), Liguria (30), Valle d’Aosta (4), Veneto (60), Friuli Venezia Giulia (30), Emilia Romagna (55), Marche (15), Toscana (40), Umbria (15), Lazio (20), Roma – Strutture Centrali (60) ADM/COM 5 Roma – Strutture Centrali (5) ADM/ING 72 (di cui 1 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano) Lombardia (10), Piemonte (10), Liguria (5), Valle d’Aosta (1), Veneto (10), Friuli Venezia Giulia (5), Emilia Romagna (5), Marche (5), Toscana (5), Umbria (5), Lazio (5), Roma – Strutture Centrali (5)

Posso concorrere per più profili? No. Trattandosi di un unico bando è possibile partecipare per un solo Codice Concorso. Se si fa domanda per un profilo ma poi si cambia idea, occorrerà annullare la domanda precedentemente inviata e farne una nuova per il profilo scelto.

È prevista una prova preselettiva per il Concorso Agenzia Dogane 2024? Sì, ma solo per i Codici ADM/FAMM e ADM/COM. Il profilo per ingegneri prevede una prova scritta e una prova orale.

Come funziona la prova preselettiva? La preselettiva del Concorso Agenzia Dogane 2024 consisterà in un test di 50 domande a risposta multipla con 3 opzioni di risposta, di cui una sola esatta, da risolvere in 50 minuti. Il test sarà così articolato: 30 domande attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento logico matematico,

5 domande di diritto amministrativo,

5 domande di economia politica,

5 domande di lingua inglese,

5 domande di conoscenza base degli strumenti di office automation. La prova sarà effettuata nel caso in cui il numero di candidati sia pari o superiore a 12 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun ambito territoriale e tenuto conto anche del numero complessivo delle candidature pervenute. Sarà ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti previsto per ciascun codice di concorso per ogni ambito territoriale.

Come prepararsi al concorso Agenzia Dogane 2024? Per la preparazione alla prova preselettiva si consiglia il volume "Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2024 564 posti – MANUALE completo per la prova preselettiva", che propone nella prima parte una selezione di simulazioni di quiz di logica con risposta commentata e le videolezioni a cura di Giuseppe Cotruvo con le tecniche di risoluzione. Nella parte seguente il manuale presenta una trattazione teorica delle altre materie richieste per la prova, ovvero: Diritto amministrativo;

Economia politica

Lingua inglese (quiz a risposta commentata);

Office automation.

Quali sono le altre prove previste dal bando? Tutti i profili prevedono lo svolgimento di una prova scritta e una prova orale. La prova scritta cambia a seconda del profilo scelto: Per i Codici ADM/FAMM e ADM/ING consisterà nella somministrazione di un test di 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 90 minuti, così ripartiti: 41 quesiti a risposta multipla con tre alternative di risposta, di cui una sola corretta, su tutte o alcune delle materie previste per ciascun codice di concorso; 9 quesiti per l’accertamento delle competenze trasversali:

consisterà nella somministrazione di un test di 50 quesiti a risposta multipla da risolvere in 90 minuti, così ripartiti: Per il Codice ADM/COM consisterà nella somministrazione di un test di 25 quesiti a risposta multipla e nella compilazione di un testo scritto e si articolerà come segue: 16 quesiti a risposta multipla con tre alternative di risposta, di cui una sola corretta, in tutte o alcune delle materie previste; 9 quesiti per l’accertamento delle competenze trasversali; redazione di un testo scritto, utilizzando un massimo di n. 4000 battute, finalizzato ad accertare le capacità tecniche di comunicazione scritta e la conoscenza del linguaggio giornalistico del candidato su tematiche individuate dalla Commissione esaminatrice, per il quale sarà attribuibile un punteggio massimo di 15 punti.

consisterà nella somministrazione di un test di 25 quesiti a risposta multipla e nella compilazione di un testo scritto e si articolerà come segue: La prova orale, anch’essa distinta per codice di concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione del candidato nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dalla relativa famiglia professionale e verterà su tutte o alcune delle materie previste dal bando per ogni codice. Nel corso della prova orale sarà accertata, altresì, la capacità di utilizzo del personal computer, dei software applicativi più diffusi e la conoscenza della lingua inglese. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione per i posti ubicati nella Regione Autonoma della Valle d’Aosta dovranno sostenere, nel corso del colloquio, una prova per l’accertamento della conoscenza della lingua francese. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di n. 30 punti e la prova si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30.

Su quali materie verteranno le prove? Nella tabella seguente ecco un riepilogo delle materie su cui verteranno le prove del Concorso Agenzia Dogane 2024:

Codice Concorso Materie prova scritta Materie prova orale ADM/FAMM Diritto costituzionale,

diritto amministrativo,

diritto tributario,

diritto civile (limitatamente alla disciplina contenuta nel Libro IV – delle obbligazioni – del Codice civile),

diritto dell’Unione europea,

economia politica,

contabilità aziendale. Tutte o parte delle materie oggetto della prova scritta nonché tutte o alcune delle seguenti materie:

fini istituzionali,

ordinamento e attribuzioni di ADM,

cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi,

elementi di diritto penale (con specifico riferimento ai reati contro la P.A.). ADM/COM Tecniche e strumenti di comunicazione tradizionali, multimediali, sul web e sui canali social,

teoria e tecnica del linguaggio giornalistico con particolare riferimento alle pubbliche Amministrazioni,

legge 7 giugno 2000, n. 150 concernente la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni,

teoria e tecnica della comunicazione,

normativa in materia di documentazione amministrativa e di accesso,

normativa in materia di protezione dei dati personali. Tutte o parte delle materie oggetto della prova scritta nonché tutte o alcune delle seguenti materie:

fini istituzionali,

ordinamento e attribuzioni di ADM,

cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi,

elementi di diritto penale (con specifico riferimento ai reati contro la P.A.). ADM/ING Principi, fondamenti e applicazioni di fisica generale, con particolare riferimento alla termodinamica, alla meccanica e alla misura delle grandezze fisiche;

principi, fondamenti e applicazioni di metrologia;

principi, fondamenti e applicazioni di elettrotecnica;

principi, fondamenti e applicazioni delle principali macchine elettriche e termiche;

nozioni generali sulle principali fonti di energia e sulle loro trasformazioni, dalla fase di approvvigionamento a quella di utilizzo finale, con particolare riferimento alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale e rinnovabile;

nozioni generali di chimica, con particolare riferimento ai bilanci di materia e di energia, alle modalità di calcolo delle rese di lavorazione e alla determinazione analitica dei parametri di impiego in impianti industriali e macchine. Tutte o parte delle materie oggetto della prova scritta nonché tutte o alcune delle seguenti materie:

fini istituzionali,

ordinamento e attribuzioni di ADM,

cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi,

elementi di diritto penale (con specifico riferimento ai reati contro la P.A.).

