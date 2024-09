Concorso 1000 Taxisti Roma Capitale, domande fino al 23 settembre: come partecipare

Con Determinazione Dirigenziale QG/1201/2024 del 30 agosto 2024, l’amministrazione capitolina ha approvato il bando del Concorso 1000 Taxisti Roma Capitale, un concorso straordinario per il rilascio a persone fisiche di nuove licenze per l’esercizio del servizio di autopubblica da piazza – Taxi – ripartite in:

800 licenze di tipologia ordinaria

200 licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità.

Il bando, publicato sull’Albo Pretorio del Comune e sul Portale InPA, prevede come termine ultimo per l’invio delle domande il 23 settembre 2024.

Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono i requisiti per la partecipazione, come fare domanda e in cosa consisterà la selezione.

La prova scritta consiste in un test di 50 domande a risposta multipla sui seguenti argomenti:- Codice della Strada;- Normativa nazionale e locale su autopubbliche da piazza;- Luoghi di interesse turistico e altre infrastrutture di grande attrazione di Roma Capitale;- Normativa fiscale e amministrativa del settore;- Lingua inglese.

Concorso 1000 Taxisti Roma Capitale: chi può partecipare Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana oppure di uno stato membro dell’Unione Europea;

non essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici;

non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

essere iscritto al ruolo dei conducenti servizi pubblici non di linea – sezione servizio di Taxi con autovettura o sezione servizio Noleggio come conducente di autovettura di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 presso la C.C.I.A.A. di Roma;

– sezione servizio di Taxi con autovettura o sezione servizio Noleggio come conducente di autovettura di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 presso la C.C.I.A.A. di Roma; non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio Taxi o autorizzazione per l’esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente con autovettura rilasciata da un Comune d’Italia o Pubblica Amministrazione equipollente;

non essere stato titolare di licenza per l’esercizio del servizio Taxi o autorizzazione per l’esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente con autovettura, rilasciata da un Comune d’Italia o Pubblica Amministrazione equipollente, acquisita mediante concorso ovvero acquisita mediante trasferimento da altro soggetto;

essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato a proprio nome.

Concorso 1000 Taxisti Roma Capitale: come fare domanda La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione è necessario munirsi di una marca da bollo da 16 euro, il cui numero identificativo andrà poi inserito nella domanda di partecipazione, e occorrerà inoltre dichiarare, nella forma dell’autocertificazione, di possedere i requisiti di ammissione e gli eventuali titoli di preferenza, accettando integralmente le regole previste dal bando. È inoltre previsto il pagamento di un contributo di partecipazione di 50 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Durante la presentazione della domanda occorrerà scegliere il tipo di licenza per la quale si intende concorrere tra 3 opzioni: Opzione 1: licenza di tipologia ordinaria;

Opzione 2: licenza destinata a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità;

Opzione 3: licenza di tipologia ordinaria o licenza destinata a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità. La scelta dell’Opzione 2 prevede l’assegnazione di un punteggio ulteriore che si somma a quello ottenuto nella prova. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 23 settembre 2024.

Concorso 1000 Taxisti Roma Capitale: prova scritta La prova selettiva del Concorso 1000 Taxisti Roma Capitale consisterà in un test con 50 domande a risposta multipla sulle seguenti materie: conoscenza del Codice della Strada;

conoscenza della vigente normativa nazionale e locale in materia di autopubbliche da piazza;

conoscenza dei luoghi di interesse turistico e di altre infrastrutture di grande attrazione all’interno del territorio di Roma Capitale;

conoscenza della normativa fiscale e amministrativa del settore;

conoscenza della lingua inglese. Ogni risposta esatta vale 1 punto, mentre per ogni risposta errata o non data saranno assegnati 0 punti. Il punteggio massimo della prova sarà quindi di 50, ma per essere inseriti nella graduatoria finale occorrerà ottenere almeno 30 punti. Al punteggio ottenuto nella prova si potranno sommare dei punteggi aggiuntivi e in particolare: Da 0,1 a 5,3 punti per i candidati che hanno esercitato come sostituti alla guida di soggetti titolari di licenza taxi rilasciata da Roma Capitale, in base al periodo di servizio prestato;

5 punti per i candidati che hanno scelto durante la presentazione della domanda di concorrere esclusivamente per la tipologia di licenza destinata a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità.

Concorso 1000 Taxisti Roma Capitale: come prepararsi

Per la preparazione si consiglia il volume Concorso 1000 Taxisti Roma capitale – Prova scritta che riassume in modo chiaro la parte teorica su tutti gli argomenti richiesti durante la prova per permettere al candidato di prepararsi al meglio.

Concorso 1000 Taxisti Roma Capitale: titoli di preferenza A parità di punteggio, costituiscono titoli di preferenza per il collocamento nelle graduatorie di merito e nelle successive graduatorie definitive dei candidati idonei all’assegnazione delle licenze, in ordine decrescente di rilevanza: titolo di studio (in ordine di priorità: laurea, diploma di scuola secondaria di secondo grado e licenza di scuola secondaria di primo grado);

numero di figli a carico;

minore età anagrafica.

Concorso 1000 Taxisti Roma Capitale: contributo per le licenze Il contributo da versare ai fini dell’assegnazione della licenza è stato fissato da Roma Capitale in: € 75.500,00 per la licenza ordinaria;

€ 52.850,00 per la licenza destinata a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità. I contributi dovranno essere versati, in un’unica soluzione, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di attribuzione provvisoria dell’assegnazione della licenza, attraverso un bonifico da effettuare seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando.

