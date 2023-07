Concorsi luglio 2023: tutti i bandi in scadenza

Concorsi luglio 2023, quali sono i bandi in scadenza questo mese? Nelle scorse settimane sono stati pubblicati diversi bandi di concorsi pubblici per vari profili professionali, alcuni rivolti a diplomati e altri riservati a laureati. Alla luce di ciò, nel seguente articolo sono raccolti i bandi in scadenza nel mese di luglio, per i quali è ancora possibile fare domanda, insieme ad alcune informazioni utili per la partecipazione come per esempio le modalità per fare domanda e il pagamento di eventuali tasse di concorso, nonché i volumi utili per prepararsi.

Concorsi luglio 2023: come prepararsi Ecco i volumi consigliati per prepararsi al meglio ai concorsi luglio 2023 in scadenza: Concorso Istruttore e Istruttore direttivo tecnico: una guida chiara, esauriente e aggiornata per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per la copertura del ruolo di Istruttore e Istruttore direttivo nell’Area Tecnica (cat. C e D).

Concorso Istruttore e Istruttore direttivo contabile Area economico-finanziaria: si presenta come strumento di studio per tutti coloro che partecipano ai concorsi per i ruoli di istruttore e istruttore direttivo contabile (cat. C e D) nell’area economico-finanziaria degli enti locali.

Manuale di legislazione universitaria: racchiude, in un unico volume di facile lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile.

Concorso Collaboratore professionale e Istruttore Area amministrativa e contabile: espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Collaboratore professionale e Istruttore nell’area amministrativa e contabile degli Enti locali (cat. B e C) e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali.

Quiz commentati per impiegato negli enti locali: raccoglie numerose batterie di quiz a risposta multipla svolti e commentati sulle materie comuni a tutti i profili richieste dai concorsi indetti dagli enti locali.

Concorsi luglio 2023: Concorsi Regione Emilia Romagna La Regione Emilia Romagna ha indetto nelle scorse settimane diversi concorsi volti al reclutamento di 310 unità per vari profili professionali, così suddivisi: Specialista giuridico amministrativo: 56 posti

posti Assistente amministrativo contabile: 54 posti

posti Agente di Polizia Locale: 96 posti

posti Specialista in informatica e telematica: 15 posti

posti Specialista in piattaforme e sistemi di archiviazione documentale: 3 posti

posti Specialista in agricoltura: 17 posti

posti Specialista in protezione civile e gestione sala operativa: 9 posti

posti Specialista in sistemi di mobilità e trasporti: 2 posti

posti Specialista in analisi dei dati e statistica: 9 posti

posti Specialista in ambiente: 18 posti

posti Specialista amministrativo contabile: 16 posti

posti Assistente all’amministrazione e gestione del personale: 12 posti

posti Tecnico delle relazioni con il pubblico: 3 posti Per il profilo di Agente di Polizia Locale il termine per la presentazione delle domande si è chiuso il 30 giugno scorso. Si potrà invece ancora fare domanda: Fino al 13 luglio , per i profili di Specialista giuridico amministrativo e Assistente amministrativo contabile;

, per i profili di Specialista giuridico amministrativo e Assistente amministrativo contabile; Fino al 18 luglio per tutti gli altri profili. Tutte le informazioni sul concorso, sui requisiti e sulle domande sono descritte esaustivamente nell’approfondimento dedicato, consultabile cliccando qui.

Concorsi luglio 2023: Concorsi Università di Torino Sono stati indetti 4 concorsi finalizzati alla copertura di 59 posti di lavoro a tempo indeterminato presso l’Università di Torino. Le selezioni pubbliche, aperte a diplomati e laureati , prevedono il reclutamento di diversi profili professionali, in particolare: 23 unità di categoria C/C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – Servizi per l’ICT (Information and Communication Technology) – Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning, con riserva di n.10 posti a favore dei volontari FF.AA.

unità di categoria C/C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – Servizi per l’ICT (Information and Communication Technology) – Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning, con riserva di n.10 posti a favore dei volontari FF.AA. 5 unità di categoria D/D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – Portali e ambienti per la collaboration online – Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning.

unità di categoria D/D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – Portali e ambienti per la collaboration online – Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning. 14 unità di categoria C/C1 – area amministrativa, per i servizi di supporto alle procedure amministrative e contabili dell’Università di Torino, con riserva di n.7 posti a favore dei volontari FF.AA.

unità di categoria C/C1 – area amministrativa, per i servizi di supporto alle procedure amministrative e contabili dell’Università di Torino, con riserva di n.7 posti a favore dei volontari FF.AA. 17 unità di categoria C/C1 – area amministrativa, per i servizi di supporto alle procedure amministrative dell’Università di Torino, con riserva di n.8 posti a favore dei volontari FF.AA. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 13 luglio 2023. Nell’articolo dedicato tutti i dettagli su come fare domanda e come prepararsi.

Concorsi luglio 2023: Concorso Provincia Monza e Brianza È stato indetto un bando volto alla creazione di 4 diversi elenchi di idonei che potranno successivamente essere assunti dalla Provincia di Monza e Brianza. Di seguito i profili ricercati: Funzionario tecnico (ex Cat. D);

Funzionario amministrativo contabile (ex Cat. D);

Istruttore tecnico (ex Cat. C);

Istruttore amministrativo contabile (ex Cat. C);

Operatore esperto amministrativo contabile (ex Cat. B3). L’elenco, di durata triennale, sarà aggiornato con cadenza annuale, a seguito di specifico avviso. Gli idonei selezionati restano iscritti negli elenchi sino alla data della loro eventuale assunzione a tempo

indeterminato (per un massimo di 3 anni). Trascorso il triennio possono essere riscritti solo a seguito del

superamento della prova selettiva dell’avviso annuale per l’aggiornamento dell’elenco.

Concorsi luglio 2023: 38 posti Comune di Ercolano È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 31 unità

di personale dell’Area degli Istruttori e di 7 unità di personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata

Qualificazione in diversi profili professionali presso il Comune di Ercolano.



Il numero complessivo dei posti a concorso è pari a 38, così suddiviso Istruttore Amministrativo – 12 posti di cui 4 riservati ai militari

Istruttore Informatico – 1 posto

Istruttore Tecnico – 8 posti di cui 2 riservati ai militari

Istruttore Contabile – 2 posti di cui 1 riservato ai militari

Agente di Polizia Locale – 8 posti di cui 2 riservati ai militari

Funzionario Amministrativo – 4 posti di cui 1 riservato ai militari

Funzionario Tecnico – 3 posti di cui 1 riservato ai militari È possibile fare domanda fino al 10 luglio 2023, attraverso la sezione Concorsi del sito del Comune di Ercolano. Il bando è disponibile cliccando qui.

Concorsi luglio 2023: Concorso 100 posti Ama Roma L’AMA, l’azienda in house di Roma Capitale che gestisce le attività di nettezza urbana, raccolta rifiuti e l’espletamento dei servizi cimiteriali, ha indetto una selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni di 100 apprendisti addetti alle attività di spazzamento con l’ausilio di veicoli, raccolta e tutela del territorio. Le assunzioni avverranno con contratto di apprendistato professionalizzante, per questo motivo tra i requisiti di partecipazione della selezione è prevista anche un’età non superiore a 29 anni. La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente online attraverso la piattaforma Iolavoronelpubblico, entro le ore 15 del 13 luglio 2023. Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del bando, consultabile qui.

Concorsi luglio 2023: Concorsi 30 posti Comune di Milano Il Comune di Milano ha indetto tre diverse selezioni pubbliche volte all’assunzione a tempo indeterminato di un totale di 30 unità divise in tre diversi profili professionali, in particolare: 8 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Informativi– Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – qui il bando;

a tempo indeterminato del profilo professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Informativi– Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – qui il bando; 14 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Economico-Finanziari – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – qui il bando;

a tempo indeterminato del profilo professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Economico-Finanziari – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – qui il bando; 8 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di Istruttore dei Servizi Informativi– Area degli Istruttori – qui il bando. Se per accedere all’Area dei Funzionari è necessaria la laurea, i posti per i profili da Istruttore sono aperti anche a chi è in possesso del diploma. Sarà possibile fare domanda esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, e per la partecipazione è richiesto il pagamento della tassa di concorsi di 10 euro da effettuare seguendo le modalità indicate nel bando. La domanda potrà essere presentata: fino alle ore 12:00 del giorno 14 luglio 2023 per i profili da Funzionario;

per i profili da Funzionario; fino alle ore 12:00 del giorno 15 luglio 2023 per il profilo da Istruttore.

Concorsi luglio 2023: Concorsi 30 posti Università di Sassari L’Università di Sassari ha indetto due diverse selezioni pubbliche volte a coprire un totale di 30 posti, così suddivisi: 13 posti di categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa gestionale – qui il bando;

L'Università di Sassari ha indetto due diverse selezioni pubbliche volte a coprire un totale di 30 posti, così suddivisi: 13 posti di categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa gestionale – qui il bando;

di categoria D, posizione economica D1, Area amministrativa gestionale – qui il bando; 17 posti di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa – qui il bando. Le domande possono essere presentate entro e non oltre il 27 luglio 2023 attraverso la piattaforma PICA – Piattaforma Integrata Concorsi Atenei, agli indirizzi contenuti nei rispettivi bandi.