Concorsi infermieri 2023. L’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) di Udine ha indetto un concorso per infermieri 2023 finalizzato alla copertura di complessivi 439 posti di lavoro. I vincitori della selezione saranno assegnati alle aziende del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia.



La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 18 maggio 2023. Vediamo insieme i requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione, il bando da scaricare e ogni altra informazione utile.

Concorsi infermieri 2023, 439 posti in Friuli Venezia Giulia: il bando da scaricare

Concorsi infermieri 2023, 439 posti in Friuli Venezia Giulia: le sedi Il concorso è svolto dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) per conto delle

94 posti per

– Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

– IRCCS “Centro di riferimento oncologico”

141 posti per

– Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

– IRCCS “Burlo Garofolo”

194 posti per Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

posti per Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 10 posti per Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute

Concorsi infermieri 2023, 439 posti in Friuli Venezia Giulia: i requisiti

REQUISITI GENERALI REQUISITI SPECIFICI cittadinanza italiana Laurea in “Infermieristica”

o

diploma universitario d’infermiere

o

diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento riconosciuto equipollente

o

pari titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto in Italia età non inferiore agli anni 18 Iscrizione all’ordine professionale età non superiore al limite ordinamentale previsto per il collocamento a riposo d’ufficio idoneità piena ed incondizionata al profilo in argomento i cittadini italiani possono partecipare se in possesso dell’iscrizione nelle liste elettorali i cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea o di paesi terzi e gli italiani non appartenenti alla

Repubblica possono partecipare se in possesso dei seguenti requisiti generali:

– il godimento dei diritti civili e politici in Italia

– la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

Concorsi infermieri 2023, 439 posti in Friuli Venezia Giulia: prove e materie Le prove d’esame per i 439 posti in Friuli Venezia Giulia che fanno parte dei concorsi infermieri 2023, consistono in: prova scritta

prova pratica

prova orale

PROVA SCRITTA PROVA PRATICA PROVA ORALE A) Area delle discipline fondamentali relative all’ambito professionale degli infermieri:

– Infermieristica generale e clinica, analisi e gestione dei casi clinici e relazione assistenziale:

– Assistenza infermieristica alla persona con problematiche riferite ad epidemiologie rilevanti

croniche, internistiche (es. cardiopatie, epatopatie, demenze, malattie respiratorie, diabete)

chirurgiche, legate all’invecchiamento e al fine vita

– Principi di presa in carico e gestione della persona con malattie croniche

– Sicurezza clinica: valutazione, prevenzione e monitoraggio dei rischi correlati all’assistenza

– Applicazione e controllo delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche in sicurezza Verifica delle conoscenze, delle tecniche e delle prestazioni

infermieristiche assistenziali ovvero degli aspetti organizzativi, di ricerca, evidence based nursed e relazionali della disciplina infermieristica ovvero tesi alla soluzione di casi assistenziali, simulazione di interventi, di percorsi diagnostico terapeutici e di processi clinico assistenziali Colloquio attinente le discipline proposte per le prove scritta e pratica con approfondimenti relativi a:

– modelli assistenziali e conseguente organizzazione dei piani di attività;

– gestione delle risorse umane e materiali riferite al processo assistenziale. Colloquio teso a verificare la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese nonché alla verifica della conoscenza di elementi di informatica. B) Area organizzativa gestionale:

– Organizzazione e strumenti dell’assistenza infermieristica con particolare attenzione alle

priorità assistenziali, al passaggio delle informazioni, alla continuità e integrazione

assistenziale, documentazione delle cure assistenziali, alla funzione di attribuzione di attività

al personale di supporto

– Modelli di erogazione di assistenza infermieristica (es. Primary Nursing, Chronic Care Model)

e lavoro in équipe multiprofessionale C) Responsabilità etiche e deontologica D) Responsabilità del dipendente pubblico

Concorsi infermieri 2023, 439 posti in Friuli Venezia Giulia: la domanda La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta esclusivamente online a questo indirizzio: arcssanitafvg.iscrizioneconcorsi.it. La domanda deve essere inviata entro il 18 maggio 2023. Cosa serve per inviare domanda di partecipazione al concorso infermieri Friuli: SPID o CIE (carta d’identità elettronica)

Il versamento del contributo a titolo “diritti di segreteria” di 10,33 euro

Allegare alla domanda d’iscrizione copia del documento di riconoscimento valido

Allegare eventuale provvedimento di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero

Allegare eventuali pubblicazioni edite a stampa

