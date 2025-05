Concorsi in scadenza a maggio 2025: bandi per oltre 5mila posti

Quali sono i concorsi in scadenza a maggio 2025? Sono tantissime le opportunità per chi si vuole affacciare al mondo della Pubblica Amministrazione: nelle scorse settimane sono stati pubblicati infatti diversi bandi per la copertura di un totale di oltre 5mila posti in diversi profili professionali.

Si tratta di occasioni per diplomati e laureati, per lavorare sia in Agenzie statali che in aziende sanitarie, passando per la Polizia di Stato.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi i principali Concorsi in scadenza a maggio 2025 a cui è ancora possibile iscriversi, con indicazioni su come fare domanda e come prepararsi.

Concorsi in scadenza a maggio 2025: 20 Funzionari Agenzia Dogane L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un nuovo bando per l’assunzione di 20 Funzionari tecnici professionali, esperti nel settore delle gare e degli appalti pubblici. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale “inPA”, collegandosi alla pagina dedicata al concorso disponibile cliccando qui. La piattaforma sarà attiva fino alle 23:59 del 5 maggio 2025. La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Prova preselettiva (eventuale);

Prova scritta;

Prova orale. Abbiamo approfondito tutte le informazioni sul concorso nell’articolo dedicato.

Concorsi in scadenza a maggio 2025: 350 Funzionari Agenzia Entrate Arriva il primo Concorso Agenzia Entrate 2025, una selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 350 unità nell’area dei funzionari, appartenenti alla famiglia professionale funzionario giuridico-tributario. Questo concorso rappresenta una significativa opportunità per laureati in ambito giuridico ed economico che intendano intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione, in particolare nell’ambito dell’adempimento collaborativo e della fiscalità internazionale. Il concorso si colloca nell’ambito delle attività della Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale dell’Agenzia, con sedi operative previste a Roma e Milano. La domanda di partecipazione andrà inviata attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo (dove sarà possibile anche scaricare il bando. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 22 maggio 2025. La selezione prevede una prova scritta unica a risposta multipla. Per tutti i dettagli si rimanda al nostro approfondimento dedicato.

Concorsi in scadenza a maggio 2025: 4617 Allievi Agenti Polizia di Stato È stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 4617 Allievi Agenti della Polizia di Stato, aperto sia ai civili sia ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate. Si tratta di una procedura nazionale, articolata in tre differenti aliquote, con possibilità di partecipare a una sola delle seguenti: Codice AG20251: 2517 posti per cittadini provenienti dalla vita civile;

Codice BIL2025: 41 posti riservati a candidati con attestato di bilinguismo italiano/tedesco di livello B2.

Codice VFP2025: 2059 posti riservati a volontari in ferma prefissata (VFP1, VFPI, VFP4) in servizio o congedo; La selezione prevede: Una prova scritta a quiz;

Accertamenti psico-fisici e attitudinali;

Accertamento dell’efficienza fisica;

Per l’aliquota VFP, è prevista anche la valutazione dei titoli di servizio. La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente online sul portale concorsionline.poliziadistato.it, selezionando l’icona “Concorso pubblico”, fino al 22 maggio 2025 (ore 23:59), tramite SPID.

Concorsi in scadenza a maggio 2025: 300 Funzionari al MIT Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 300 funzionari da inquadrare nei ruoli del Ministero. I profili richiesti spaziano tra diverse aree di specializzazione, tra cui giuridico-amministrativa, economico-finanziaria, statistica, informatica, ingegneria civile e architettura. Il concorso è aperto ai candidati in possesso di laurea (anche triennale, magistrale o titolo equiparato secondo quanto previsto per ciascun profilo), con una prova scritta e una valutazione dei titoli. La prova scritta consisterà in un test a risposta multipla su materie specifiche del profilo prescelto. La domanda deve essere presentata tramite il portale inPA entro il 24 maggio 2025, e il candidato deve essere in possesso di SPID, PEC e di un indirizzo e-mail. È richiesto il versamento di un contributo di partecipazione di 10 euro.

Concorsi in scadenza a maggio 2025: 124 Infermieri in Umbria È stato pubblicato il nuovo bando di concorso unificato per Infermieri destinato al fabbisogno del Servizio Sanitario Regionale dell’Umbria. La selezione, indetta dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 124 Infermieri nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario. Il concorso è aperto anche a candidati in possesso di titolo estero, con possibilità di partecipazione con riserva. La scadenza per l’invio della domanda è fissata al 22 maggio 2025 alle ore 23:59, e la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma Concorsi Smart al link https://ospedaleperugia.concorsismart.it. La selezione prevede 4 fasi: prova scritta;

prova pratica;

prova orale;

valutazione dei titoli. Tutti i dettagli e le materie da studiare sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: