Concorso Infermieri Umbria 2025, bando per 124 posti in tutta la Regione: come partecipare

FORMATO CARTACEO

Il kit è un ottimo strumento di preparazione a tutte le prove del bando di concorso indetto in forma congiunta da Azienda Ospedaliera Perugia per 124 infermieri.Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:- prova scritta: quesiti a risposta multipla oppure a risposta sintetica o stesura di un elaborato sulle materie inerenti al profilo messo a concorso;- prova pratica: esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche o prova in forma scritta;- prova orale: colloquio sulle materie della prova scritta e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.IL KIT COMPLETO COMPRENDE:• MANUALE PER L’INFERMIEREGuida teorico-pratica per tutte le prove di concorso aggiornata al nuovo Codice deontologico e con tutor digitale per lo studio e il ripasso;• QUIZ DEI CONCORSI PER INFERMIEREVolume con oltre 6500 quiz svolti e commentati e simulatore online.Nelle sezioni online collegate ai volumi contenuti nel kit, sono disponibili:- quiz di lingua inglese;- quiz di informatica.Ivano CervellaLaurea in Infermieristica, Master di I° Livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Master di II° Livello in Organizzazione, Management, Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni. Progettista percorsi formativi ECM (Educazione Continua in Medicina), Membro di “Selezioni – Equipe didattica – Esami OSS”, Docente SSN. di Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Università Piemonte Orientale) e del corso OSS, vanta numerose esperienze professionali e didattiche in campo sanitario, vanta numerose esperienze professionali e didattiche in campo sanitario.Carlo CatanesiLaurea in Infermieristica, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Master di I° livello in Management e Coordinamento delle professioni sanitarie, Master di II° livello in Management e Direzione di strutture complesse. Infermiere presso la S.S. Grandi Ustioni dell’ AOU CSS di Torino, Docente SSN, vanta numerose pubblicazioni scientifiche ed esperienze professionali e didattiche in ambito sanitario.

Ivano Cervella, Carlo Catanesi | Maggioli Editore 2025