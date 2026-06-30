Cedolino pensione luglio 2026: data di accredito e dettagli

La consueta news dell’INPS pubblicata sul sito istituzionale (“inps.it” sezione “INPS Comunica“) dello scorso 24 giugno fornisce i dettagli relativi a date di pagamento e novità del cedolino pensione luglio 2026.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
- Cedolino pensione luglio 2026: data di pagamento
- Le prossime date 2026
- Cedolino pensione luglio 2026: trattenute fiscali
- Cedolino pensione luglio 2026: altre trattenute mensili
- Cedolino pensione luglio 2026: il netto da pensione
- Cedolino pensione luglio 2026: quattordicesima mensilità
- Cedolino pensione luglio 2026: come si scarica?
Cedolino pensione luglio 2026: data di pagamento
Il netto derivante dai cedolini di pensione è posto in pagamento nel primo giorno bancabile del mese, nel rispetto della normativa vigente (articolo 1, comma 302, Legge 23 dicembre 2014, numero 190).
Fanno eccezione le ipotesi in cui il primo giorno bancabile coincida con:
- Giornata festiva;
- Giornata non bancabile.
In situazioni simili il pagamento slitta al giorno successivo.
Unica eccezione alla regola in parola è il mese di gennaio, in cui il pagamento viene eseguito ordinariamente nel secondo giorno bancabile.
Con riguardo al cedolino di luglio 2026, l’accredito sul conto corrente bancario è effettuato mercoledì 1, quale:
- Primo giorno del mese;
- Giornata non festiva;
- Giornata bancabile.
A partire dalla stessa data è altresì possibile ritirare le somme in contanti presso Poste Italiane, ricordando in ogni caso che:
- È opportuno rispettare l’eventuale calendario alfabetico per il ritiro delle somme, affisso nei singoli uffici postali;
- Per evitare code o assembramenti è preferibile recarsi agli sportelli fuori dalle ore di maggiore affluenza.
Sempre con riguardo al ritiro delle somme in contanti, tale ipotesi è ammessa solo per gli importi complessivi fino a 1.000 euro netti (nel caso di soggetti con più prestazioni pensionistiche e assistenziali, il pagamento avviene con un unico mandato di pagamento).
Se la somma netta eccede la soglia descritta il pensionato è tenuto a comunicare all’INPS le coordinate bancarie per procedere all’accredito della pensione.
La comunicazione dev’essere resa collegandosi alla piattaforma “Cambiare le coordinate di accredito della pensione” del sito “inps.it“, sezione “Pensione e Previdenza“.
Le prossime date 2026
Basandoci sul calendario diffuso dall’INPS con Circolare numero 153 del 19 dicembre 2025 ecco di seguito le date di accredito delle pensioni per le restanti mensilità dell’annualità corrente:
|Mese
|Poste
|Banche
|Agosto
|1
|3
|Settembre
|1
|—
|Ottobre
|1
|—
|Novembre
|2
|—
|Dicembre
|1
|—
La ragione dello slittamento del giorno di accredito delle pensioni di novembre 2026 a lunedì 2 è legata proprio alla motivazione descritta della coincidenza del primo giorno del mese con una festività.
Cedolino pensione luglio 2026: trattenute fiscali
Sull’importo lordo della pensione di luglio 2026 INPS applica (per conto dell’Erario e in qualità di sostituto d’imposta) le trattenute a titolo di:
- IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), calcolata sull’importo della pensione stessa e diminuita delle detrazioni spettanti (per redditi di pensione e / o per familiari a carico);
- Addizionale regionale IRPEF a saldo 2025, trattenuta nel 2026 in undici rate (da gennaio a novembre) in base ai redditi totalizzati nell’annualità precedente;
- Addizionale comunale IRPEF a saldo 2025, trattenuta nel 2026 in undici rate (da gennaio a novembre) in ragione dei redditi totalizzati nell’anno precedente;
- Acconto addizionale comunale IRPEF 2026, trattenuto in nove rate (da marzo a novembre) a titolo di anticipo per l’anno in corso (il saldo eventualmente da trattenere nel 2027 sarà determinato in sede di conguaglio di fine anno).
L’Istituto procede quindi a diminuire l’importo lordo della pensione delle trattenute fiscali per IRPEF e addizionali.
Le somme trattenute vengono poi versate dall’INPS all’Erario.
Cedolino pensione luglio 2026: altre trattenute mensili
L’importo lordo della pensione può essere altresì diminuito delle seguenti ulteriori trattenute:
- Assegno alimentare o di mantenimento per coniuge o figli;
- Pignoramento;
- Recupero di indebiti pensionistici;
- Cessione del quinto;
- Quote associative sindacali;
- Recupero APE Volontario.
Cedolino pensione luglio 2026: il netto da pensione
Il risultato della sottrazione delle trattenute descritte dall’importo lordo della pensione fornisce il netto accreditato in conto corrente o ritirato in contanti presso l’ufficio postale.
Leggi anche: “Rimborsi 730 sulla pensione: come funzionano e quando arrivano”
Cedolino pensione luglio 2026: quattordicesima mensilità
Con la rata di pensione di luglio 2026 INPS corrisponde una somma aggiuntiva, comunemente identificata con il termine di quattordicesima.
I pensionati beneficiari trovano nel cedolino del mese l’indicazione dell’importo pagato, descritto con la voce “somma aggiuntiva – c.d. ‘quattordicesima’ l. N. 127/2007 – credito 2026“.
L’informazione relativa al pagamento è riportata anche nel certificato di pensione (modello ObisM) e in una comunicazione dedicata, disponibile nell’area “MyINPS” del sito istituzionale.
I beneficiari la quattordicesima saranno altresì informati dell’erogazione della somma tramite una notifica sull’app IO e una mail al contatto telematico certificato (se disponibile).
Cedolino pensione luglio 2026: come si scarica?
I pensionati possono ricevere il cedolino di luglio 2026 direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica (attivando l’apposito servizio nell’Area MyINPS) ovvero scaricare il documento dalla piattaforma “Cedolino della pensione” del sito istituzionale.
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