Carta Dedicata a te: attivazione e primo acquisto entro il 16 dicembre. Le scadenze

La Manovra di bilancio 2023 ha istituito un fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15 mila euro: tutto questo con la Carta Dedicata a te.



La successiva Manovra 2024 ha incremento (articolo 1, comma 2) di 600 milioni di euro per l’anno corrente la dotazione finanziaria del citato fondo.



Le disposizioni attuative ed applicative del contributo economico, riconosciuto attraverso la Carta Dedicata a te, sono state fornite con il Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze datato 4 giugno 2024.



Come chiarito nel decreto interministeriale e nel successivo Messaggio INPS del 10 luglio 2024 numero 2575 il contributo riconosciuto sulla Carta Dedicata a te deve obbligatoriamente conoscere un primo pagamento entro il prossimo 16 dicembre.



Analizziamo in dettaglio cosa succede se non si rispetta la scadenza e come controllare il saldo residuo sulla carta.

Beneficiari Carta Dedicata a te Il contributo erogato a mezzo ricarica della Carta Dedicata a te spetta d’ufficio (non è necessario presentare alcuna domanda) ai cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Decreto interministeriale, nello specifico il 24 giugno 2024: iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

titolari di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15 mila euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei che, alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 4 giugno 2024, includano percettori di: Assegno di Inclusione;

Reddito di Cittadinanza;

Carta acquisti; oltre a qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale.



La misura non spetta inoltre ai nuclei familiari dove almeno un componente è percettore di: NASpI;

DIS-COLL;

Indennità di mobilità;

Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;

Cassa integrazione guadagni (CIG); oltre che altre differenti forme di integrazione salariale o di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, a carico dello Stato.



I soggetti in possesso dei requisiti necessari per la legittima spettanza della Carta Dedicata a te ricevono un’apposita segnalazione dal Comune, il quale si preoccupa altresì di pubblicare le graduatorie dei soggetti beneficiari, con i dati parzialmente oscurati, sul proprio sito internet.

Somma erogata sulla Carta I nuclei familiari destinatari del contributo economico ricevono una somma pari a 500,00 euro, erogata a mezzo ricarica della Carta Dedicata a te.

Il contributo è destinato all’acquisto di: Beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del Decreto interministeriale del 4 giugno 2024), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica;

(indicati nell’allegato 1 del Decreto interministeriale del 4 giugno 2024), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica; Acquisto di carburanti; In alternativa agli utilizzi citati la somma può essere dedicata all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Modalità erogazione soldi Il contributo economico è riconosciuto attraverso apposite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay.



Le singole Carte Dedicate a te vengono consegnate agli aventi diritto, previa prenotazione del ritiro attraverso i canali offerti da Poste Italiane, presso gli uffici postali abilitati al servizio.



In particolare, sono i singoli comuni a comunicare ai soggetti interessati l’assegnazione del beneficio e le modalità di ritiro della Carta presso gli uffici postali.



Per effettuare il ritiro, come si legge sul sito di Poste Italiane (“poste.it”) nella sezione riservata alla Carta Dedicata a te, è necessario presentare la notifica inviata dal Comune, un documento di identità (in corso di validità) e il codice fiscale.

Dove si utilizza la Carta prepagata Il contributo di 500,00 euro erogato sulla Carta Dedicata a te può essere speso presso gli esercizi commerciali e negozi che vendono generi alimentari, carburanti e abbonamenti per il trasporto locale.



Il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con apposite convenzioni, ha provveduto a stipulare accordi con tutti gli esercizi aderenti, appartenenti alla Grade Distribuzione Organizzata, per l’applicazione di uno sconto del 15% in favore dei possessori delle Carte (elenco completo sul portale “politicheagricole.it”).



Sempre il MASAF ha stipulato convenzioni con le imprese che gestiscono i punti di distribuzione carburante che prevedono uno sconto immediato sull’importo del rifornimento, ovvero un buono da utilizzare per un successivo acquisto di carburante (elenco completo su “mimit.gov.it”).

Primo pagamento entro il 16 dicembre 2024 Il primo pagamento con la Carta Dedicata a te dev’essere obbligatoriamente effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio.



Oltrepassata la scadenza la Carta non sarà più utilizzabile, il nucleo familiare destinatario decadrà dal beneficio e le somme accreditate non potranno più essere spese.



Come precisa peraltro il portale “poste.it” sulla Carta è “indicato il periodo di validità ma, se dopo il suo rilascio non verrà eseguito un pagamento entro il 16/12/2024, la carta verrà resa inutilizzabile”.

Non c’è solo una data fissata per il primo pagamento, ma anche una deadline per utilizzare tutto il credito esistente. Il contributo assegnato al nucleo familiare beneficiario dev’essere interamente utilizzato entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Verifica saldo e movimenti sulla Carta Dedicata a te Il saldo residuo ancora a disposizione sulla Carta Dedicata a te può essere visualizzato recandosi presso gli sportelli ATM di Poste Italiane.

Foto copertina: istock/Sergii Kolesnikov