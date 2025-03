Bonus psicologo, nuove graduatorie dal 15 aprile. I criteri per scegliere i beneficiari

Il Decreto 228 del 30 dicembre 2021 ha introdotto grazie all’articolo 1-quater, comma 3, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, l’ormai noto Bonus psicologo.



La misura, introdotta per far fronte all’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica conseguenti all’emergenza pandemica e della collegata crisi socio-economica, è stata resa strutturale dalla Legge 29 dicembre 2022 numero 197, che ha peraltro innalzato l’importo massimo da 600,00 a 1.500,00 euro per persona.



Con il successivo Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 24 novembre 2023 sono stati definiti, a decorrere dall’anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda di contributo e l’importo massimo erogabile parametrato all’ISEE.



Come comunicato con Circolare INPS 15 febbraio 2024 numero 34 al termine del periodo stabilito dall’Istituto stesso per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.



Una volta accolta la domanda di bonus, la scadenza per l’utilizzo del contributo è di 270 giorni dalla data di pubblicazione del Messaggio INPS 11 luglio 2024, numero 2584, corrispondente al prossimo 7 aprile.



Da ultimo, il recente Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2024 ha assegnato a Regioni e Province Autonome le ulteriori risorse pubbliche a copertura del bonus, in attuazione del D.L. numero 145/2023.



Gli effetti degli stanziamenti aggiuntivi per il contributo sono stati oggetto del Messaggio INPS n.811 dello scorso 5 marzo.



In sostanza, le nuove risorse messe a disposizione (5 milioni di euro) dal ministero della Salute, consentiranno all’Inps di procedere allo scorrimento delle graduatorie, a partire dal 15 aprile, per individuare i nuovi beneficiari.



Ecco le novità sullo scorrimento delle graduatorie e i criteri con cui verrà assegnato il bonus.



Ricevi news e aggiornamenti costanti su welfare e sussidi Inps, iscrivendoti al canale Telegram di LeggiOggi.

A chi spetta il Bonus psicologo Possono accedere al Bonus psicologo le persone in condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.



Il contributo, a decorrere dal 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità, ai soggetti in possesso, al momento della presentazione dell’istanza, dei seguenti requisiti: residenza in Italia;

valore dell’ISEE In corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50 mila euro.

Importo del Bonus per sessioni di psicoterapia Come anticipato in premessa, il Bonus psicologo non può eccedere i 1.500 euro per persona ed è soggetto a modulazione in virtù dell’ISEE, come segue: Con un valore ISEE inferiore a 15 mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

per ogni beneficiario; Con un valore ISEE compreso tra i 15 mila e i 30 mila euro, l’importo del contributo, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

per ogni beneficiario; Con un valore ISEE superiore a 30 mila euro ma non eccedente i 50 mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, spetta a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Le domande di Bonus 2025? Come reso noto dall’INPS con la Circolare numero 15 febbraio 2024 numero 34, le domande di contributo per l’anno 2023 sono state presentate nella fascia temporale 18 marzo 2024 – 31 maggio 2024.



Per le annualità successive, la finestra temporale per l’invio delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.



Ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente dev’essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità alla data della domanda e di valore non superiore a 50 mila euro.

Utilizzo Bonus entro il 7 aprile 2025 Conclusasi l’attività istruttoria delle domande di Bonus psicologo per l’anno 2024, relative allo stanziamento dei fondi per il 2023, il Messaggio INPS dell’11 luglio 2024 numero 2584 ha comunicato la definizione delle graduatorie dei beneficiari, in ragione dell’ISEE, distinte per Regioni e Province autonome di residenza.



In caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento disponibile sul portale Inps è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, da comunicare per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.



Il professionista stesso, in un’apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.



L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro per singola seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.

I soggetti che dalle graduatorie risultano destinatari del contributo hanno tempo fino al 7 aprile 2025 per usufruire del bonus per le sessioni di psicoterapia.



Decorso tale termine, il codice univoco assegnato dall’INPS e necessario per usufruire del contributo sarà annullato d’ufficio.

Più fondi per il Bonus psicologo Il Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 17 dicembre 2024, ha assegnato a Regioni e Province autonome l’incremento delle risorse pubbliche, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 22-bis del Decreto – legge 18 ottobre 2023 numero 145, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2023 numero 191.



Come rende noto l’INPS con il Messaggio numero 811/2025 Regioni e Province autonome provvederanno al trasferimento all’Istituto stesso di tali ulteriori risorse entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto interministeriale 17 dicembre 2024, corrispondente all’11 febbraio scorso.

Nuove graduatorie Bonus psicologo dal 15 aprile A decorrere dal 15 aprile 2025, precisa l’INPS, si provvederà allo scorrimento delle graduatorie in essere e all’individuazione degli ulteriori beneficiari, nel rispetto dell’ordine stabilito dalla graduatoria per ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l’importo complessivo di 5 milioni di euro (risorse di nuova attribuzione) cui si sommano i fondi non utilizzati alla scadenza del 7 aprile 2025.



Con successivo messaggio l’Istituto comunicherà la definizione delle graduatorie e le modalità operative per la fruizione del bonus.

Verifica dell’esito graduatorie Chi ha presentato domanda per il bonus psicologo può verificare l’esito della sua richiesta accedendo al portale INPS tramite SPID, CIE o CNS, seguendo questi step: accedere al sito Inps con le credenziali SPID, CIE o CNS;

Cercare la sezione “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”

Verificare la propria posizione nella graduatoria.

Resta aggiornato sulle news in tema di welfare, iscrivendoti alla Newsletter LeggiOggi. E’ gratis!





Foto istock/milorad kravic