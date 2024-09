Bonus psicologo, si può usare fino al 7 aprile 2025: ecco le istruzioni

Il Messaggio Inps del 6 settembre 2024 numero 2976 ha comunicato che sono disponibili online le graduatorie per l’erogazione del Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (cosiddetto Bonus psicologo) di competenza dell’anno 2023.



L’Istituto, oltre a illustrare le modalità di consultazione delle graduatorie, ha ricordato che opera un termine entro il quale i beneficiari devono usufruire del bonus. Una volta spirata la scadenza, il soggetto non ha più la possibilità di sfruttare il contributo.



Analizziamo la questione in dettaglio.

A chi spetta il Bonus psicologo Possono accedere al Bonus psicologo le persone in stato di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.



Il Bonus è riconosciuto una sola volta, per ciascuna annualità, a coloro che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: residenza in Italia;

ISEE in corso di validità (corrente o ordinario) non superiore a 50 mila euro.

A quanto ammonta il Bonus psicologo Il contributo spetta in misura diversa a seconda dell’ISEE del beneficiario: in presenza di un ISEE inferiore a 15 mila euro, il Bonus psicologo, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato sino a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500,00 euro per singolo beneficiario;

in presenza di un ISEE compreso tra i 15 mila e i 30 mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato sino a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000,00 euro per singolo beneficiario;

con un valore ISEE superiore a 30 mila euro e non eccedente i 50 mila euro, il Bonus psicologo, fino a 50 euro per ogni seduta, è riconosciuto sino a concorrenza dell’importo massimo fissato in 500,00 euro per singolo beneficiario.

Come accedere al Bonus psicologo L’istanza per accedere al Bonus psicologo è presentata, in via telematica, collegandosi al portale “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia / Bonus psicologo”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.



In alternativa è possibile inoltrare l’istanza chiamando il Contact Center Integrato dell’Istituto, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero al numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).



Ai fini della presentazione della domanda, l’interessato deve possedere un’attestazione ISEE (in corso di validità alla data dell’istanza) di valore non eccedente i 50 mila euro.

La finestra temporale per l’anno 2024 Come reso noto dall’Inps con la Circolare del 15 febbraio scorso numero 34, le domande per il Bonus psicologo relativo all’anno 2023 hanno interessato la finestra temporale 18 marzo 2024 – 31 maggio 2024.



Per le istanze relative all’annualità 2024 e a quelle successive, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

Elaborazione delle graduatorie Al termine della finestra temporale per la presentazione delle domande l’Inps ha stilato le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto dell’ISEE più basso e, a parità di ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse pubbliche stanziate a copertura del bonus.



Con il Messaggio dell’11 luglio 2024 numero 2584 l’Istituto ha reso noto il completamento della fase di definizione delle graduatorie, all’esito dell’attività di istruttoria delle domande per l’anno corrente relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023.

Online le graduatorie 2024 Con il Messaggio del 6 settembre 2024 numero 2976 l’Inps ha comunicato che sono disponibili online le graduatorie del Bonus psicologo.



Collegandosi alla già descritta piattaforma telematica Inps “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”, una volta inserite le credenziali SPID, CIE o CNS, l’utente ha la possibilità di visionare l’esito della domanda in uno dei seguenti stati: accolta , per indicare che al beneficiario, essendo in possesso dei requisiti di accesso alla misura, è riconosciuto l’intero importo spettante, da utilizzare entro 270 giorni dalla data di pubblicazione del Messaggio 11 luglio 2024 numero 2584 ;

, per indicare che al beneficiario, essendo in possesso dei requisiti di accesso alla misura, è riconosciuto l’intero importo spettante, ; parzialmente accolta, per rendere noto che al beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso al Bonus psicologo, è riconosciuto il sussidio in misura parziale fino a concorrenza delle risorse economiche assegnate alla Regione / Provincia autonoma (nel caso siano stanziate o si rendessero disponibili ulteriori risorse, ad esempio nel caso in cui non venisse interamente utilizzato da parte di altri beneficiari, nel termine previsto di 270 giorni, l’importo totale del voucher, potrà essere erogata la somma residua fino a concorrenza dell’intero importo spettante);

non accolta provvisoria, per comunicare che al richiedente, in possesso dei requisiti di accesso alla misura, non può essere attribuito l’importo spettante per incapienza delle risorse economiche messe a disposizione delle Regioni / Province autonome (nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse o nel caso in cui non venissero utilizzate le risorse assegnate nel termine previsto di 270 giorni, potranno essere individuati, nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, nuovi beneficiari con i medesimi criteri previsti per la prima assegnazione).

Posizione in graduatoria e altre informazioni Collegandosi alla piattaforma Inps dedicata al Bonus psicologo, gli utenti, in caso di esito positivo dell’istruttoria, possono consultare l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.



Sulla piattaforma è altresì possibile visualizzare il numero corrispondente alla posizione in graduatoria della Regione / Provincia autonoma di residenza.



Per i soggetti con domanda in stato non accolta provvisoria, è disponibile in piattaforma anche la posizione e il valore dell’ISEE dell’ultimo assegnatario.

270 giorni di tempo per utilizzare il Bonus I beneficiari hanno 270 giorni di tempo per usufruire del contributo assegnato. Decorso tale termine, il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.



I 270 giorni, dal momento che decorrono dalla data di pubblicazione del Messaggio Inps dell’11 luglio 2024 numero 2584, scadranno il prossimo 7 aprile 2025.



Questo significa che i beneficiari hanno tempo fino al 7 aprile 2025 per esaurire l’intero importo del Bonus psicologo loro assegnato.

Decorso il termine in parola il codice univoco è annullato d’ufficio e le risorse non utilizzate vengono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.

Come utilizzare il Bonus Psicologo Il beneficiario del contributo comunica al professionista, per ogni sessione di psicoterapia, il codice univoco assegnato dall’Inps.

Il professionista dev’essere scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.



Dal canto suo, il professionista deve indicare (in un’apposita sezione della procedura telematica disponibile sul portale “inps.it”) il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.



L’erogazione del contributo, quantificato in un massimo di 50,00 euro a seduta, avviene direttamente a beneficio del professionista, secondo le modalità dallo stesso indicate.

