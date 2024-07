Bonus psicologo, graduatorie online: come verificare se la domanda è stata accolta ed entro quando utilizzarlo

L’Inps ha concluso la fase di elaborazione delle graduatorie dei soggetti che hanno presentato nel 2024 domanda di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – il famoso bonus psicologo – di competenza dell’anno 2023.

A comunicarlo il Messaggio Inps 2584 dell’11 luglio 2024, con cui è stata peraltro resa nota la procedura per consentire ai potenziali beneficiari di verificare l’esito positivo o negativo delle rispettive domande.

Ecco in breve come consultare le graduatorie, verificare se la propria domanda di bonus è stata accolta e come utilizzare l’importo. Soprattutto vediamo la scadenza entro cui farlo.

A quanto ammonta il bonus psicologo? Il contributo noto come bonus psicologo può avere un importo non superiore a 1.500,00 euro per persona, valore comunque modulato in funzione dell’ISEE del richiedente.

In particolare: – con un valore ISEE inferiore a 15 mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato sino a concorrenza del tetto massimo di 1.500,00 euro per singolo beneficiario;

– con un ISEE compreso tra i 15 mila e i 30 mila, il bonus (sempre fino a 50 euro per singola seduta) non può superare l’importo massimo di 1.000,00 euro per ciascun beneficiario;

– con un ISEE superiore a 30 mila e fino i 50 mila euro, il bonus psicologo (fino a 50 euro per singola seduta) è soggetto al limite massimo di 500,00 euro per ciascun beneficiario.

I requisiti del bonus psicologo Possono accedere alla misura le persone che soffrono di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, i quali siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: – residenza in Italia;

– ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50 mila euro.

Domande Bonus psicologo 2023 scadute lo scorso 31 maggio La finestra temporale per presentare all’Inps la domanda di bonus psicologo anno 2023 ha interessato il periodo 18 marzo 2024 – 31 maggio 2024.

Come ha precisato l’Istituto con la Circolare del 15 febbraio scorso numero 34, per le domande relative all’anno corrente e a quelli successivi, la finestra temporale per la presentazione delle istanze sarà comunicata di volta in volta con apposito messaggio.

ISEE omesso o difforme: regolarizzazione entro 30 giorni Conclusasi la fase di presentazione delle domande per il bonus psicologo 2023, come reso noto dall’Inps (Messaggio del 5 giugno 2024 numero 2133) al fine di consentire l’istruttoria delle istanze, i soggetti richiedenti in possesso di un ISEE rilasciato con omissioni e / o difformità, hanno avuto 30 giorni di tempo per regolarizzare la situazione, mediante:



– presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;

– presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati in DSU;

– rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

Le istanze che, pur essendo trascorso il periodo di trenta giorni, presentavano comunque la difformità riscontrata, sono state considerate improcedibili per l’erogazione del bonus.

Al termine del periodo stabilito per la regolarizzazione delle istanze, l’Inps ha iniziato a stilare le graduatorie dei beneficiari, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità dello stesso, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Esiti domande di bonus psicologo: le graduatorie online Il recente Messaggio Inps dell’11 luglio 2024 numero 2584 ha reso noto il completamento della fase di definizione delle graduatorie (la cui validità opera fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento).



Coloro che hanno presentato la domanda per accedere al bonus 2023 possono conoscerne l’esito, collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, Bonus psicologo” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Una volta autenticati, i soggetti richiedenti hanno la possibilità di conoscere l’esito della domanda e, in caso di esito positivo della stessa, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.



Nella redazione delle graduatorie, l’Istituto non ha tenuto conto delle domande con ISEE recante omissioni e / o difformità non sanate nel termine di trenta giorni, in quanto considerate improcedibili.

Attenzione alla scadenza per l’utilizzo del bonus Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del Messaggio Inps dell’11 luglio 2024, per usufruire del contributo.

Spirato il termine, il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio e le risorse non utilizzate vengono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni. Il bonus in argomento è riconosciuto:

– per un importo massimo di 50 euro a seduta, fino a concorrenza della somma massima assegnata, diversa a seconda dell’ISEE del beneficiario, come sopra descritto;

– agli aventi diritto, in base alle graduatorie di ogni singola regione / provincia autonoma e nei limiti delle risorse stanziate, indicate nella Tabella 1 allegata al Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2023