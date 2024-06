Il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (detto anche Bonus psicologo) è una misura economica introdotta con Decreto – legge 30 dicembre 2021 numero 228 al fine di contrastare i casi di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica esplosi nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica.



La misura, contemplata in un primo tempo per il solo anno 2022, è stata resa strutturale con la Manovra 2023, oltre a vedersi aumentare l’importo massimo a 1.500,00 euro per persona, il tutto nel rispetto del limite complessivo di spesa di cinque milioni di euro per l’anno 2023 (aumentati poi a dieci milioni di euro) e di otto milioni di euro annui a decorrere dal 2024.



Conclusasi lo scorso 31 maggio la finestra temporale per presentare le domande di bonus per l’anno 2023, l’Inps è intervenuto con il Messaggio del 5 giugno 2024 numero 2133 per indicare come devono comportarsi quanti hanno un Isee con omissioni e / o difformità, al fine di non perdere il contributo economico.



Analizziamo la questione in dettaglio, e vediamo cosa deve fare se qualcuno ha presentato domanda di bonus psicologo con Isee errato o difforme.

I requisiti del bonus psicologo Possono accedere al bonus psicologo quanti sono in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica e in grado di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il bonus spetta una sola volta per ciascuna annualità in favore di coloro che, alla data di presentazione della domanda, hanno i seguenti requisiti:

– residenza in Italia;

– valore dell’Isee, ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 50 mila euro.

Importi del bonus psicologo La somma spettante a titolo di bonus psicologo varia in base all’Isee del richiedente, come descritto in tabella. In ogni caso, il contributo non può eccedere i 1.500,00 per persona. Questo il tetto massimo.

Isee Bonus per singola seduta Importo massimo complessivo del bonus (per singolo beneficiario) Inferiore a 15 mila euro 50,00 euro 1.500,00 euro Compreso tra 15 mila e 30 mila euro 50,00 euro 1.000,00 euro Superiore a 30 mila ma non eccedente i 50 mila euro 50,00 euro 500,00 euro

Domande fino al 31 maggio 2024 La domanda per ottenere il bonus psicologo per l’anno 2023 ha interessato la finestra 18 marzo/31 maggio 2024.



Al contrario per le istanze relative all’anno corrente e alle annualità successive, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio Inps.



Le domande di bonus sono stato presentate esclusivamente in via telematica, accedendo all’apposita piattaforma su “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia / Bonus psicologo”, in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.



In alternativa, gli utenti hanno potuto trasmettere le istanze chiamando il Contact center dell’Istituto, disponibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 da rete mobile.

Bonus psicologo: domanda con Isee difforme Al 31 maggio scorso (data chiusura domande), stando ai dati forniti dall’Inps con il Messaggio del 5 giugno 2024 numero 2133, sono pervenute all’Istituto 400.505 domande di bonus psicologo 2023.



Per consentire l’istruttoria delle domande e l’elaborazione delle graduatorie, i soggetti richiedenti il bonus in possesso di un Isee con omissioni o difformità devono attivarsi quanto prima per regolarizzare la loro posizione.



L’Inps ha infatti precisato che i beneficiari interessati dalle anomalie hanno trenta giorni di tempo dal termine ultimo di presentazione della domanda (31 maggio 2024) per regolarizzare l’Isee, attraverso una delle seguenti modalità:

– presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) comprensiva dei dati in precedenza omessi o diversamente esposti;

– presentare la documentazione idonea a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU;

– rettificare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

Trascorso il termine di trenta giorni (coincidente con il 30 giugno 2024), senza alcuna regolarizzazione dell’Isee, la domanda di bonus, alla luce della difformità riscontrata, viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.



La posizione si deve quindi regolarizzare entro il 30 giugno 2024.

Inizio elaborazione graduatorie La fase successiva per il riconoscimento del bonus prevede l’elaborazione delle graduatorie, stilate tenendo conto del valore Isee più basso e, a parità di questo, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Pubblicazione graduatorie bonus psicologo Con apposito messaggio l’Inps pubblicherà le graduatorie dei beneficiari, sulla base dell’ammontare dei fondi pubblici disponibili.

Contestualmente l’Istituto comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella piattaforma MyINPS del portale “inps.it” ovvero indicati all’atto della presentazione della domanda:

-l’importo del bonus assegnato;

-il codice univoco.

Quest’ultimo dev’essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa. Gli stessi devono peraltro essere regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

Scadenza utilizzo bonus psicologo A decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie il beneficiario ha 270 giorni di tempo per sfruttare il bonus.

Decorso il termine citato, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate vengono riassegnate nel rispetto della graduatoria.

Per restare aggiornato sulle novità in tema di welfare e sussidi Inps, puoi iscriverti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social





Foto: istock/StockRocket