Assunzioni Regione Siciliana,117 Funzionari nel prossimo Concorso Sud: le novità

In arrivo nuove assunzioni Regione Siciliana per il reclutamento di 117 funzionari. A comunicarlo il Presidente della Regione, Schifani, in un recente comunicato stampa. Si tratta di assunzioni che rientrano nel Programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la Coesione 2021-2027 (Pn CapCoe) che prevede il sostegno finanziario dello Stato per il reclutamento a tempo indeterminato di un contingente di funzionari direttivi che può arrivare fino a 117 unità.

«La Sicilia – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – ha deciso di aderire al Programma con l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa dell’amministrazione regionale nell’attuazione delle Politiche di coesione. È nostra intenzione ampliare e innovare le capacità progettuali, gestionali e organizzative della macchina Regione. Un’opportunità per favorire la progettazione e la spesa dei fondi extraregionali».

Le assunzioni previste nelle sette Regioni del Sud Italia sono 2.129 e la selezione avverrà su base nazionale, così come stabilito dal Decreto Sud 2023.Vediamo nei prossimi paragrafi i posti riservati alle assunzioni Regione Siciliana, i profili professionali richiesti e tutti i dettagli in attesa della pubblicazione dei bandi.

Assunzioni Regione Siciliana: le novità del Decreto Sud Il Decreto Sud (decreto-legge n. 124/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162), ha disposto all’articolo 19 che: “A decorrere dall’anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, […] nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri n deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le predette amministrazioni sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale […] nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente” In poche parole, le 7 regioni del Sud Italia potranno assumere fino a un massimo di 2.129 unità con i fondi statali, mentre 71 unità saranno destinate al Dipartimento per le Politiche di coesione. La Sicilia ha aderito al Programma Nazionale richiedendo 117 Funzionari direttivi.

Assunzioni Regione Siciliana: Profili richiesti e inquadramento I profili individuati dalla Regione Siciliana sono i seguenti: 65 specialisti in attività amministrative e contabili,

5 ingegneri,

5 architetti,

5 geologi,

6 avvocati,

9 specialisti informatici,

6 specialisti in materie giuridiche,

5 specialisti della transizione ecologica,

6 addetti all’analisi statistica,

5 addetti alla comunicazione istituzionale. Come stabilisce l’articolo 19 del Decreto Sud, le unità da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono da inquadrare nell’area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023.

Assunzioni Regione Siciliana: requisiti Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, l’accesso all’Area dei Funzionari richiede come requisito specifico il possesso della laurea, triennale o magistrale. Occorrerà attendere i bandi per conoscere con esattezza le lauree richieste per ogni profilo.

Assunzioni Regione Siciliana: come funzionerà il prossimo Concorso Sud Il processo di assunzione sarà gestito attraverso una o più procedure per esami dal dipartimento nazionale per la Funzione pubblica, che si avvarrà della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche amministrazioni (Ripam). In base a quanto dispone la norma, quindi, non ci saranno valutazioni dei titoli. Quello che è noto è che il concorso sarà gestito da Ripam e sarà su base nazionale. In fase di presentazione della domanda sarà possibile scegliere la regione di destinazione, nonché il profilo professionale per cui si intende concorrere. La selezione potrebbe svolgersi: con un’unica prova scritta, possibilità che il Decreto PA 2023 ha previsto per i concorsi che saranno banditi fino al 31 dicembre 2026,

o con una prova scritta e una prova orale, a cui si può aggiungere un’eventuale preselezione. I vincitori del concorso pubblico frequenteranno un corso di formazione sulle politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi. Durante il corso di formazione sarà riconosciuta una borsa di studio di 1000 euro mensili lordi. Fino al 31 dicembre 2029 il personale reclutato tramite il concorso in oggetto non potrà accedere a procedure di mobilità o essere impiegato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

Assunzioni Regione Siciliana: gli altri concorsi in arrivo Un nuovo accordo Stato-Regione approvato nell’ottobre scorso ha sbloccato la possibilità per la Regione Siciliana di procedere a nuove assunzioni, ferme da anni a causa dell’impegno della Regione nel risanamento dei conti. Oltre alle assunzioni del Concorso Sud in arrivo nel 2024, finanziate da fondi statali, la Regione potrà assumere nei prossimi anni ulteriori 750 unità tramite nuovi concorsi pubblici. Si attendono quindi i bandi dei prossimi Concorsi per le nuove assunzioni Regione Siciliana che dovranno arrivare presto, vista la situazione di carenza d’organico in cui versa l’amministrazione regionale.

