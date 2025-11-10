Ape sociale anche nel 2026: con quali regole e per quali lavoratori

Assistenza al momento della richiesta e da almeno sei mesi, a coniuge, persona in unione civile o parente di primo grado convivente con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ovvero un parente o affine di secondo grado convivente se i genitori / coniuge della persona con disabilità hanno compiuto settant’anni ovvero sono anch’essi affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti