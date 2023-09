Stanno per scadere gli aiuti in bolletta in vigore ormai da un po’. Il 30 settembre terminerà anzitutto l’azzeramento degli oneri generali nella bolletta del gas, rinnovato con l’ultimo decreto legge Bollette bis del governo. Provvedimento centrato 3 specifiche misure di sostegno a famiglie e imprese, tartassate dai rincari delle utenze di luce e gas.



Oltre all’azzeramento degli oneri di sistema, erano anche stati approvati: la riduzione dell’Iva sul gas sia per utenze private che industriali e potenziamento del bonus sociale, vale a dire lo sconto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico.

Aiuti in bolletta: azzeramento oneri di sistema Il primo aiuto in bolletta in scadenza il 30 settembre è l’azzeramento degli oneri generali di sistema del gas. Questa misura era stata riconfermata con il Decreto Bollette Bis (Il D.L. n. 79/2023), che tra gli altri punti inseriti, aveva prorogato ancora l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale per il trimestre luglio-agosto-settembre 2023.



Aiuti in bolletta: riduzione 5% Iva Altro tasto dolente è la scadenza della seconda misura di sostegno prorogata con il Bollette Bis: la riduzione dell’IVA al 5% per tutte le somministrazioni di gas metano, usato per combustione per usi civili e industriali e viene esteso anche al teleriscaldamento e all’energia termica prodotta con il metano. Anche questa valida per il trimestre luglio-settembre 2023.

Aiuti in bolletta: bonus bollette Luce e Gas C’è poi un’altra misura di argine all’impennata dei costi delle utenze domestiche, che tocca le fasce più deboli: lo sconto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico. La soglia Isee per accedere al bonus è stata innalzata fino a 15mila euro per tutto il 2023. Il limite si alza a 30mila euro per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.



Aiuti in bolletta: cosa succede dopo il 30 settembre 2023 Se il governo non dovesse intervenire con un nuovo provvedimento autunnale, sicuramente il 30 settembre le bollette di famiglie e imprese tornerebbero ad aumentare, per effetto dello stop all’azzeramento degli oneri di sistema sul gas e del ritorno ad aliquote Iva più alte.

Da notare che l’ultima comunicazione ARERA del 4 settembre ha dato i costi delle utenze del gas in rialzo del 2,3% ad agosto rispetto a luglio.

L’aggiornamento complessivo per l’utente tipo – spiega l’Autorità – per i consumi del mese di agosto rispetto al mese precedente, è determinato interamente dall’aumento della spesa per la materia gas naturale, +2,3%.



Rimangono invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura. In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (settembre 2022 – agosto 2023) è di 1.472 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 12,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (settembre 2021 – agosto 2022).

