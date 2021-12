Bonus casa 2022 in Legge di Bilancio: tutte le novità

La prossima Manovra porterà diverse novità e riconferme nel 2022 per quanto riguarda i Bonus casa, tutti gli aiuti e gli sconti che riguardano gli immobili. Dalla ristrutturazione all’adeguamento sismico, dall’efficientamento energetico ai mobili.

Le misure non saranno solo previste dalla prossima Legge di Bilancio, alcune infatti sono già in vigore da quest’anno, come il Bonus prima casa per under 36, mentre altre saranno modificate, come il Superbonus 110%, per il quale si sta ancora discutendo in Parlamento.

Vediamo quindi tutte le misure a cui fare attenzione per l’anno prossimo, le modifiche e le proroghe con la prossima Legge di Bilancio 2022, che in questo momento sta vedendo le ultime limature in Senato prima dell’approvazione, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre.

Bonus casa 2022: Documento Programmatico di Bilancio

Come già anticipato, il Documento Programmatico di Bilancio contiene le basi per la prossima Manovra. Si legge all’interno del Documento che “Per sostenere gli investimenti pubblici e privati la legge di Bilancio rifinanzia i fondi per gli investimenti dello Stato e delle amministrazioni locali e proroga gli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e per le ristrutturazioni edilizie.”

Viene quindi sottolineata l’intenzione di proseguire con i bonus, almeno per il 2022. Tuttavia, restava ancora da scoprire come: Il DPB contiene solo delle linee guida, che si sono poi tradotte in proposte concrete con il Disegno di Legge di Bilancio, che passerà adesso in discussione in Parlamento.

Bonus casa 2022: Superbonus 110%

Il bonus per l’efficientamento energetico sarà prorogato fino al 2023. Tuttavia non sarà una proroga rivolta a tutti: la Manovra prevede infatti una proroga per i soli condomini e Istituti autonomi case popolari. Per il tutto il 2022 (e non quindi fino al 30 giugno) il bonus resterà anche per le abitazioni monofamiliari ma continua in questo momento il braccio di ferro tra i partiti per eliminare il tetto Isee a 25.000 euro inizialmente previsto in manovra. Le possibilità sono due, la rimozione del tetto Isee o l’innalzamento di questo a 40.000 euro.

Potrebbe essere previsto un solo stato di avanzamento al 30% al 30 giugno 2022, mentre potrebbero saltare il limite della prima casa e la data di rilascio della Certificazione di inizio lavori asseverata.

Previsto inoltre un meccanismo di progressiva riduzione del bonus per gli anni successivi: secondo questo meccanismo di “decalage” dal 110% si potrebbe passare al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Infine, il Decreto antifrode per il Superbonus dovrebbe essere presentato come un emendamento alla Legge di Bilancio, con alcune modifiche per quanto riguarda l’asseverazione.

Viene inoltre prorogata la detrazione per gli incentivi fiscali per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025 nei Comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 2009, sempre nella misura del 110%.

Bonus casa 2022: Sismabonus

Prevista la riconferma del Sismabonus, l’incentivo di efficientamento sismico il cui importo varia in base a quanto cambia la classificazione sismica dell’immobile e al tipo di immobile stesso.

Per gli interventi su singole unità immobiliari lo sconto può variare dal 50 al 70%, mentre per i condomini sarà dal 75 all’85%.

Bonus casa 2022: Ecobonus e Bonus Ristrutturazione

Anche queste due misure saranno prorogate per il 2022 e in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio resteranno fino al 2024. La prima, l’Ecobonus classico, consiste in uno sconto sui lavori di efficientamento energetico che non rientrano in quelli per il Superbonus 110% (come ad esempio le caldaie), l’importo sarà del 60%. Si sta discutendo in Parlamento sul ritorno al 90%, ma potrebbero non esserci le coperture necessarie.

Per quanto riguarda il Bonus Ristrutturazione, invece, questo consiste in una detrazione del 50% da ripartire in dichiarazione dei redditi su 10 anni e per una spesa massima di 96mila euro per ogni unità immobiliare.

Bonus casa 2022: Bonus facciate al 60%

Il Bonus facciate viene riconfermato anche nel 2022, ma in forma ridotta. Per la misura, da una detrazione del 90% riservato agli interventi di rifacimento delle facciate su strada (restano esclusi cortili e interni) senza alcun tetto di spesa si passerà a una detrazione del 60%.

Bonus casa 2022: Bonus mobili

Arriva la riconferma per il Bonus Mobili. La misura consiste in una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, con un tetto di spesa pari a 10mila euro nel 2022 e a 5 mila euro per gli anni 2023 e 2024.

Per poter fruire dell’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Le spese ammesse riguardano l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi. Questi ultimi dovranno appartenere a una classe energetica non inferiore alla A+ (alla A, in caso di forni e lavasciuga).

Bonus casa 2022: Bonus giardini

Nella prossima Legge di Bilancio, infine, dovrebbe arrivare anche la proroga del Bonus verde, o Bonus giardini. La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e prorogata dall’ultima manovra, consiste in questo caso in una detrazione Irpef del 36% “per gli interventi sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili“.

Anche questa detrazione, così come previsto per il bonus ristrutturazione, va spalmata in 10 anni e prevede un tetto massimo di spesa pari a 5.000 euro per immobile. In poche parole, la detrazione massima sarà di 1.800 euro (36% di 5.000 euro).

Bonus casa 2022: bonus prima casa under 36

Gli incentivi per l’acquisto della prima casa per under 36, come previsto dal Decreto Sostegni bis, saranno validi fino al 30 giugno 2022. La prossima Manovra potrebbe estendere l’agevolazione fino alla fine del prossimo anno.

Inoltre, una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi punti sull’incentivo, che copre anche le pertinenze dell’immobile come i box, mentre non vale per i contratti preliminari di compravendita.

Si attende quindi l’approvazione della Legge in Parlamento, che dovrà avvenire entro la fine del 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA