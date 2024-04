Pianificazione finanziaria familiare: consigli e obiettivi per un futuro sicuro

Le famiglie italiane stanno affrontando una fase complessa, come rilevato dai dati Istat riguardanti spese e consumi degli italiani. L’inflazione ha obbligato la popolazione a spendere di più, ma ricevendo meno beni e servizi.



In questa cornice di incertezza è importante all’interno della famiglia creare un piano di pianificazione finanziaria, che includa obiettivi e strategie per assicurarsi un futuro sereno.



Ma da dove iniziare? Ecco alcuni consigli per una pianificazione efficace e sostenibile.

Scegliere obiettivi realistici e ben definiti I piani per una famiglia sono a lungo termine, per questo è importante creare obiettivi che guardino al futuro, ma che allo stesso tempo siano alla nostra portata. Gli obiettivi poi possono essere suddivisi secondo una sequenza temporale.



Ma quali sono i propositi su cui una famiglia può lavorare per risparmiare? Creare un fondo di emergenza, pianificare le spese relative all’istruzione dei figli, acquistare casa, migliorare la propria posizione lavorativa, rispettare i requisiti per ottenere la pensione, diminuire la spese mensili, ecc.

Creare un budget Un budget dettagliato è lo strumento ideale per aiutare la famiglia a monitorare entrate e uscite. Rappresenta anche uno stimolo a ridurre le spese. Un foglio excel può aiutare a suddividere le spese per categorie e ad analizzare i dati, come se si trattasse di una vera azienda. Le voci fondamentali da inserire sono: spesa alimentare, utenze, mezzi di trasporto (inclusa la macchina), sport e tempo libero, vestiario, prodotti per la cura della persona.

Costruire un fondo di emergenza Un fondo di emergenza è indispensabile per la serenità e l’armonia della famiglia. Una rete di sicurezza che permette di affrontare imprevisti quali la perdita di lavoro, spese mediche urgenti, riparazioni impreviste. Secondo gli esperti del settore il fondo di emergenza dovrebbe essere pari a tre-sei mesi di spese. Una volta definita la cifra per il fondo di emergenza sarà più semplice definire quanto risparmiare al mese (5-10% delle entrate) per raggiungere l’obiettivo prefissato.

Ideare strategie di risparmio Per raggiungere gli obiettivi è essenziale agire seguendo una strategia. E’ necessario dunque sedersi a tavolino e individuare tutte le opzioni che permettono di ridurre le spese di una famiglia. Alcuni suggerimenti di risparmio: conoscere bonus e agevolazioni disponibili. Iscriversi alla newsletter di leggioggi.it, vi permette di avere sempre a disposizione le ultime notizie del settore;

rimanere aggiornati su promozioni e offerte. Esistono siti come kimbino, che permettono di consultare i volantini dei negozi più conosciuti, così da poter pianificare sia la spesa alimentare, che l’acquisto di elettrodomestici, utensili, vestiario e molto altro;

utilizzare i mezzi di trasporto piuttosto che la macchina o programmare gli spostamenti in famiglia;

ridurre i costi utilizzando applicazioni come the fork, To good To go, Vinted ecc.

Investire per il futuro Investire è una tecnica per garantire un futuro alla propria famiglia. Per aumentare le probabilità di successo degli investimenti e diminuire i rischi è importante diversificare gli investimenti attraverso azioni, obbligazioni, fondi di investimento ecc. Un consulente finanziario professionale è indispensabile nel caso in cui si conosca poco questo campo. Per un investimento di successo è necessario conoscere limiti, necessità e il profilo di rischio di una famiglia.