Noleggio a lungo termine: costi e vantaggi

Il noleggio a lungo termine è un tipo di contratto che permette di utilizzare un veicolo per un periodo esteso, solitamente tra i 24 e i 60 mesi, pagando un canone mensile fisso.



Questa formula è stata inizialmente adottata da professionisti e aziende, in quanto in grado di offrire vantaggi fiscali e semplificare la gestione della flotta aziendale, eliminando le preoccupazioni legate a manutenzione, assicurazione e svalutazione del veicolo. Tuttavia, negli ultimi anni, il noleggio a lungo termine ha guadagnato popolarità anche tra i privati, che apprezzano la convenienza e la tranquillità offerte da un pacchetto tutto incluso.

Il costo mensile del noleggio a lungo termine è influenzato da vari fattori . In primo luogo, la scelta del veicolo : auto di lusso o “accessoriate” comportano ovviamente canoni mensili più elevati rispetto ai modelli economici. La durata del contratto è un altro elemento chiave. Generalmente, un contratto più lungo comporta una riduzione del costo mensile , poiché i costi vengono ammortizzati su un periodo maggiore. Inoltre, bisogna considerare che aggiungere servizi opzionali nel contratto, come l’assistenza stradale, la carta carburante o l’auto sostitutiva, aumenta il canone mensile, anche se, per l’appunto, aumenta la tranquillità su diversi aspetti. Anche il chilometraggio annuale scelto influisce sul prezzo, così come l’ anticipo , che, pur non essendo obbligatorio, può ridurre l’importo delle rate mensili. Ad ogni modo, è possibile richiedere un preventivo per il noleggio a lungo termine online così da avere qualche informazione in più sui costi, in base ai parametri impostati.

Perché scegliere il noleggio a lungo termine

Stipulare un contratto di noleggio a lungo termine può essere un’opzione interessante per diversi motivi. Non a caso, sempre più persone (compresi i privati) decidono di optare per questa soluzione. Innanzitutto, grazie al noleggio a lungo termine è possibile avere a disposizione un’auto sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro per due/tre anni a seconda della durata del noleggio senza nessun obbligo (o diritto) di acquisto.



In poche parole, una volta spirato il termine di durata del contratto di noleggio a lungo termine, l’utilizzatore non è obbligato all’acquisto e non può esercitare alcun diritto finalizzato ad acquistare il mezzo oggetto del noleggio. Pertanto, una volta scaduto il termine, l’utilizzatore avrà il pieno diritto di stipulare un nuovo contratto di noleggio. Ciò anticipa il secondo elemento importante che è bene considerare.



Grazie a questa formula alternativa di mobilità, è possibile avere a disposizione sempre auto nuove e di ultima generazione. Non a caso, il noleggio a lungo termine spesso viene consigliato proprio a chi, per le ragioni più disparate, vuole o comunque ha bisogno di avere sempre un mezzo nuovo ed efficiente.



Altro fattore importante è la semplificazione. Stipulare un contratto di noleggio a lungo termine, infatti, semplifica la vita delle persone. Ciò deriva dal fatto che sarà direttamente la compagnia di noleggio a doversi preoccupare di pagare la copertura RC auto, la manutenzione e adempiere a tutte quelle formalità burocratiche che derivano dall’avere un’auto.