Italo entra nel vivo del Welfare aziendale: ecco tutti i benefit per i clienti Business e i loro collaboratori

La compagnia ferroviaria privata ad alta velocità Italo offre numerosi vantaggi per gli utenti fidelizzati, e oggi amplia le promozioni per i clienti business, nonché per i loro collaboratori.



Non è trascorso molto tempo da quando il primo treno Italo partì dalla Stazione di Napoli Centrale diretto a Milano. Era il 2012, e l’evento venne vissuto come una piccola grande rivoluzione nel comparto dei trasporti. L’azienda, da allora, è cresciuta costantemente, arrivando a conquistare sempre più tratte e contando ad oggi una flotta composta da più di 50 convogli.



Oltre ad un design accattivante, i treni Italo vantano anche eccellenze per quanto riguarda comfort e sicurezza. Da questo punto di vista, l’azienda è stata la prima a inserire all’interno delle carrozze dei filtri d’aria come quelli presenti negli aerei di linea. Molti passeggeri che hanno viaggiato sui treni Italo, però, si ricordano sicuramente l’attenzione alla comodità: sedili in pelle più grandi dello standard, postazioni più ampie con poggiapiedi e tavolini singoli, oltre all’offerta di bevande, snack e prodotti di pasticceria serviti a bordo.



Nel paniere di italo Treno troviamo inoltre tante opzioni interessanti dal punto di vista commerciale: dalle tariffe Flex, Economy e Low Cost al Cashback, e soprattutto il Programma Fedeltà che premia e regala tanti vantaggi esclusivi.

Qual è l’offerta Business di Italo e come aderire Italo Impresa riserva alle Partite Iva, alle aziende e ai dipendenti di aziende convenzionate numerose offerte dedicate. Si parte dalla fatturazione semplificata alla massima flessibilità per prenotazione, cancellazione o modifica dei biglietti, passando da un interessante +20% di Punti Fedeltà ad ogni viaggio, alle tariffe agevolate dei Carnet fino al Cashback del 40%. Tramite la Carta Corporate per dipendenti, inoltre, si ottengono biglietti gratuiti per i viaggi di piacere, accesso immediato ai Lounge e Fast Track.



L’adesione non comporta costi né vincoli: il rappresentante autorizzato non deve fare altro che registrare la propria partita IVA attraverso il sito online. Una volta creata la propria Area Personale, sarà possibile acquistare i biglietti (che non sono cedibili a terzi) e sfruttare tutti i benefit dedicati.

Cos’è il Cashback di Italo Grazie a Cashback Italo Impresa, l’utente registrato ottiene fino al 40% di Bonus Credito sulla spesa effettuata, che può utilizzare in seguito per acquistare ulteriori biglietti. Il Cashback è una forma di fidelizzazione che sta pian piano conquistando anche gli italiani, perché si tratta di risparmio concreto, facile da attivare e che va oltre il mero sconto applicato alla tariffa. Italo offre il Cashback su tutti i tipi di biglietti Flex, anche Smart.

Carnet Italo, la soluzione ideale per chi fa tante trasferte di lavoro Naturalmente, per chi viaggia spesso è molto utile poter programmare l’acquisto dei biglietti in modo più agevole, e grazie all’offerta Italo è possibile acquistare Carnet da 10, 20 o più biglietti, ottenendo anche corposi sconti fino al 50%. Anche in questo caso, è sempre disponibile ampia flessibilità, cambio gratuito dei biglietti e l’accumulo di Punti del Programma Fedeltà.

Italo Più: sconti, vantaggi e biglietti gratis Con l’iscrizione a Italo Più le Partite Iva e le aziende hanno diritto a benefit esclusivi, e la bella notizia è che si possono estendere anche ai dipendenti e collaboratori. Una volta che il referente ha registrato il proprio codice associandolo a Italo Più può invitare soci e lavoratori dipendenti ad aggiungersi all’iscrizione. Una volta ottenute le referenze hanno la possibilità di beneficiare di tutti i vantaggi, tra cui ricordiamo il 20% in più di Punti e biglietti gratis per i viaggi di piacere.