Risparmiare con i codici sconto: la normativa vigente e le possibilità da sfruttare

La crescita dello shopping online in Italia sembra non terminare mai. Seppur la tipica passeggiata per negozi rimanga un’abitudine, gli italiani adorano fare spese online, soprattutto quando possono godere di offerte e di codici sconto. Nel 2023, secondo i dati forniti da Osservatori.net del Politecnico di Milano, gli acquisti online nel nostro Paese sono aumentati del 13%, per un giro d’affari di 54,2 miliardi di euro. Il settore servizi sembra proprio tornato in gran spolvero, visto il valore raggiunto dagli acquisti, pari a 19,2 miliardi di euro.

Trasporti e turismo sono le forze trainanti del settore, che chiude l’anno con un sonoro +25% rispetto al 2022. L’e-commerce sui prodotti, invece, è cresciuto dell’8%, per un valore totale degli acquisti di 35 miliardi di euro. Un dato sì in crescita, seppur controllato a causa dell’inflazione.

Ormai, tutti fanno compere da casa. Chi sceglie questa pratica spende meno tempo per fare acquisti, effettuandoli comodamente dal proprio smartphone piuttosto che girando per negozi. Senza contare poi il guadagno monetario: due risparmi intrinsechi che certificano il successo dello shopping online.



Risparmio, quindi, è la parola d’ordine. La rete è ricca di voucher promozionali, che offrono sconti più o meno sostanziosi, e tantissime persone vanno a caccia dei preziosi codici. Ecco qualche utile consiglio per usufruire al meglio di questa pratica.

Codici sconto a norma di legge Sono tanti i siti internet che offrono raccolte di voucher promozionali. Non tutti questi siti, però, sono conformi alla normativa vigente. Il cliente deve avere garantita la trasparenza, e per questo motivo i codici sconto devono essere proposti in modo chiaro e regolare. Gli shop online offrono buoni promozionali come strategia di marketing, ma non possono eludere la normativa in vigore. Trasparenza . Le condizioni di utilizzo del voucher, secondo la legge, devono essere comunicate al consumatore in maniera chiara e comprensibile.

. Le condizioni di utilizzo del voucher, secondo la legge, devono essere comunicate al consumatore in maniera chiara e comprensibile. Validità . Le normative sono chiare sulle regole circa la validità e la durata delle promozioni. Di conseguenza, si devono evitare malintesi e frodi.

. Le normative sono chiare sulle regole circa la validità e la durata delle promozioni. Di conseguenza, si devono evitare malintesi e frodi. Vincoli sull’utilizzo . La normativa stabilisce l’uso appropriato dei codici sconto, applicabili, per esempio, una sola volta oppure su una limitata categoria di prodotti.

. La normativa stabilisce l’uso appropriato dei codici sconto, applicabili, per esempio, una sola volta oppure su una limitata categoria di prodotti. Pubblicità . Le promozioni devono essere vere, non ingannevoli e conformi alle normative sulla pubblicità.

. Le promozioni devono essere vere, non ingannevoli e conformi alle normative sulla pubblicità. Protezione dei consumatori . Anche quando si utilizzano i codici sconto, gli acquirenti devono essere protetti e tutelati da attività commerciali sleali.

. Anche quando si utilizzano i codici sconto, gli acquirenti devono essere protetti e tutelati da attività commerciali sleali. Responsabilità del negozio. I negozi, secondo la legge vigente, sono responsabili per le violazioni delle normative, e sono previste sanzioni. Gli shop online, quindi, devono comunicare in maniera corretta, chiara e trasparente le condizioni riguardanti i codici sconto sul proprio sito. Le azioni legali che il consumatore può intraprendere sono diverse.

La psicologia del risparmio Il piacere per il risparmio ha delle basi psicologiche. Forse per meglio dire biologiche. Alla gente piace risparmiare perché, quando succede, nel cervello si attivano i centri del piacere attraverso processi neurologici complessi. Viene rilasciata dopamina, fonte di soddisfazione e di motivazione. Uno studio di Tversky & Kahneman lo conferma: risparmiare cambia la percezione di un prodotto. Un articolo pagato a prezzo contenuto verrà valutato come un ottimo affare non solo nel breve periodo, ma per tutta la durata del suo utilizzo. I codici sconto, quindi, fanno parte di questo processo e incidono sulle decisioni di acquisto dei consumatori. La soddisfazione legata all’articolo comprato è maggiore, così come l’intera esperienza d’acquisto. Una manna anche per i negozi online, che vedono aumentare la fidelizzazione della clientela e il numero di compravendite. Con l’avvento dei codici sconto online si è cominciato ad acquistare in maniera impulsiva, visto che il consumatore si fa conquistare dalla prospettiva di un affare economicamente vantaggioso. Un cliente contento, che ha comprato un prodotto a prezzo conveniente, tornerà ad acquistare nello stesso negozio, fisico o online che sia, dove ha fatto l’affare.

L’avvento dei codici sconto La tecnica del “risparmio” è una pratica da sempre utilizzata dai negozi e dalle grandi catene. Nel secolo scorso, erano i volantini e i coupon cartacei, distribuiti per strada o in omaggio con giornali e riviste, a spingere il cliente ad acquistare in questo o quel punto vendita. Presentandosi in cassa con il coupon ritagliato, il consumatore godeva del prezzo ribassato su un prodotto o sull’intera spesa. La rivoluzione è avvenuta con l’arrivo di internet e della tecnologia digitale. I computer, gli smartphone e le app sono diventati terreno fertile per la proliferazione dei codici sconto. La vecchia cassa si è trasformata nel carrello, e i lunghissimi codici promozionali vengono copiati e incollati al momento del check-out. Questa nuova tipologia di promozione non ha cambiato solamente il comportamento dei consumatori. I negozi online e gli e-commerce, infatti, utilizzano i codici sconto come efficace strumento di marketing. I voucher sono pensati e proposti in relazione alle diverse esigenze dei possibili acquirenti e vengono lanciati, principalmente, prima di grandi eventi, anniversari e festività. La tecnologia dà una grossa mano ai negozi online attraverso alcuni strumenti. I CRM, sistemi di gestione dei clienti, permettono alle aziende la raccolta e l’analisi dei dati sui consumatori;

Le piattaforme di gestione dei coupon, che gestiscono, generano e monitorano i codici sconto;

Il machine learning e l’intelligenza artificiale, che analizzano i dati e trovano le tendenze sulle modalità di acquisto dei consumatori e i prodotti da promuovere;

Pixel di tracciamento e cookies, utilizzati come mezzi per il tracciamento e l’analisi;

Le App mobile e le tecnologie Beacon, che permettono di inviare i codici sconto direttamente sui device dei clienti.

Una case history relativa al successo dei codici sconto Questa case history di Discoup.com, sito internet che propone codici sconto e offerte su più di 1000 e-commerce attivo dal 2013 sul mercato italiano, spagnolo, britannico e statunitense, descrive al meglio l’attuale situazione. Un noto brand europeo per la nutrizione sportiva, che ha puntato su campagne centrate sui codici sconto, è riuscito ad aumentare la propria revenue del 30% tra il 2021 e il 2022. Nel biennio a seguire, le revenue sono salite addirittura dell’80%. L’azienda non ha ottenuto solo un aumento del fatturato. I siti come Discoup.com contribuiscono a un aumento del traffico di un e-commerce, ne migliorano le performance e portano alla fidelizzazione della clientela. Il consumatore tornerà ad acquistare, e suggerirà lo shop online ad amici e familiari.

Come trovare e utilizzare i codici sconto Sono diversi i metodi per trovare i codici sconto. Seguire le pagine social dei marchi che si vogliono acquistare;

Iscriversi alla newsletter degli shop online e degli e-commerce, così da non perdere nemmeno una novità;

Controllare i siti di codici sconto, che aggregano i diversi coupon promozionali attivi online. Discoup è uno di questi, e propone un’ampia selezione di offerte disponibili nei negozi online, per un’esperienza di shopping conveniente e vantaggiosa;

Seguire i forum e le comunità online per ricevere e dare informazioni. Spesso vengono scambiati codici sconto esclusivi, offerte speciali e suggerimenti per risparmiare al massimo durante gli acquisti.