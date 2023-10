E’ in corsa il Piano anti-inflazione: il patto tra governo, produttori e distributori per offrire prodotti a prezzi bloccati o scontati. L’iniziativa è partita il 1° ottobre e consente a chi fa la spesa nei supermercati di scegliere tra un paniere di beni a prezzi che non subiranno aumenti, almeno per tre mesi, fino a dicembre 2023.



L’elenco dei supermercati e negozi è in continuo aggiornamento.



Tra i beni rientrano sicuramente quelli di prima necessità, come pane, pasta, olio, carne. Anche prodotti per l’infanzia e l’igiene sono inclusi, come pannolini e carta igienica. Un bollino tricolore applicato consentirà di riconoscere i prodotti bloccati e ribassati con uno sconto del 10%.



Il trimestre anti-inflazione proseguirà al momento da ottobre a dicembre 2023. In breve i negozi aderenti e qualche esempio di prodotti da inserire nel carrello tricolore.

Come funziona il Piano anti-inflazione L’obiettivo è contenere i prezzi dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, nonché dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona.



Le imprese della distribuzione che aderiscono all’iniziativa si impegnano a offrire una selezione di articoli a prezzi contenuti, con particolare attenzione ai prodotti di uso quotidiano facenti parte del “carrello della spesa”, ed a non aumentare il prezzo di tale selezione, per le tipologie di iniziative commerciali che lo consentano, durante il trimestre anti-inflazione (1° ottobre – 31 dicembre 2023).



I prezzi verranno calmierati con una serie di misure: prezzi fissi; promozioni; iniziative sui prodotti a marchio del distributore (private label); carrelli a prezzo scontato o unico.



I beni inclusi nel piano si riconoscono da un bollino digitale con un logo che riprende i colori della bandiera italiana e riporta la scritta “trimestre anti-inflazione”.

Bollino

Piano anti-inflazione: i prodotti scontati Non esiste un elenco dettagliato dei prodotti specifici oggetto dell’iniziativa. Ciascun operatore aderente potrà concorrere alla lotta all’inflazione scegliendo liberamente gli articoli che oggetto di promozioni anti-inflazione. Questi devono comunque rientrare tra i beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, ivi compresi quelli rientranti nel “carrello della spesa”, nonchè dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona.

Tutti i cittadini possono beneficiare dell’iniziativa, che è accessibili a tutti, indipendentemente dall’ISEE, dall’età e dalla fruizione di altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà.

Piano anti-inflazione: elenco negozi aderenti Il piano è operativo in tutte le regioni italiane e nelle principali catene di supermercati. In generale, hanno accolto l’iniziativa Coop, Conad, Esselunga, Pewex, Naturasì, Todis, Tigre, Dipiù, Despar, Crai, Eurospar.



Vediamo l’elenco (in costante aggiornamento, regione per regione).



Piano anti-inflazione Abruzzo Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province abruzzesi: L’Aquila

Chieti

Pescara

Teramo

Prezzi anti-inflazione Basilicata Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province lucane: Matera

Potenza

Piano anti-inflazione Calabria Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province calabresi Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Calabria

Vibo Valentia

Piano anti-inflazione Campania Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province campane Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

Prezzi anti-inflazione Emilia Romagna Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province emiliano-romagnole Bologna

Ferrara

Forlì-Cesena

Modena

Parma

Piacenza

Ravenna

Reggio Emilia

Rimini

Prezzi anti-inflazione Friuli Venezia Giulia Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province friulane Gorizia

Pordenone

Trieste

Udine

Piano anti-inflazione Lazio Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province laziali Frosinone

Latina

Rieti

Roma

Viterbo

Prezzi anti-inflazione Liguria Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province liguri Genova

Imperia

La Spezia

Savona

Trimestre anti-inflazione Molise Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province molisane Campobasso

Isernia

Piano anti-inflazione Puglia Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province pugliesi Bari

Barletta-Andria-Trani

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Prezzi anti-inflazione Sardegna Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province sarde Cagliari

Nuoro

Oristano

Sassari

Sud Sardegna

Piano anti-inflazione Sicilia Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province siciliane Agrigento

Caltanissetta

Catania

Enna

Messina

Palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

Prezzi anti-inflazione Toscana Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province toscane Arezzo

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa-Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Siena

Prezzi anti-inflazione Trentino Alto Adige Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province trentine Bolzano

Trento

Trimestre anti-inflazione Umbria Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province umbre Perugia

Terni

Prezzi anti-inflazione Veneto Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province venete Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza

Prezzi anti-inflazione Valle D’Aosta Ecco l’elenco dei negozi e supermercati aderenti nelle province valdostane Aosta

(Fonte Mimit)