Calendario pagamenti Agosto 2020: pensioni, Rdc, Pdc, Bonus Renzi, Naspi, bonus bebè

Alla luce delle numerose prestazioni in favore dei soggetti meno abbienti, aggiunte anche a seguito del diffondersi del Covid-19, è opportuno riepilogare il calendario dei pagamenti relativi al mese di agosto 2020. Infatti, non tutte le prestazioni a sostegno del reddito seguono un’unica data che è uguale per tutti i cittadini. La data di pagamento varia in funzione innanzitutto del tipo di prestazione in oggetto da pagare, da quando è stata presentata la domanda ma anche dello strumento utilizzato per la riscossione dell’importo dovuto dall’INPS (carta elettronica, bonifico bancario, ecc.).

Non bisogna dimenticare, poi, che negli ultimi mesi sono cambiate anche le date di pagamento delle pensioni. Difatti, sempre per via del Coronavirus, e per evitare che si creino assembramenti presso gli uffici postali, è stato previsto il pagamento anticipato per chi riscuote il trattamento fisicamente, in modo scaglionato in base al cognome.

Andiamo in ordine e vediamo quindi nel dettaglio il calendario dei pagamenti di agosto 2020 per pensioni, RdC, PdC, bonus Renzi e bonus bebè.

Calendario pagamenti Agosto 2020: pagamento anticipato delle pensioni

Al fine di consentire ai beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza, è stata estesa anche al mese di agosto– come avvenuto anche per i mesi di maggio, giugno e luglio – l’anticipazione del pagamento delle prestazioni. In altre parole, con l’allegata Ordinanza OCDPC n. 684/2020, è stato disposto l’anticipo delle prestazioni mediante accesso contingentato degli utenti nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

In particolare, le date di erogazione delle pensioni sono suddivise in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, come di seguito indicato:

A-B lunedì 27 luglio;

C-D martedì 28 luglio;

E-K mercoledì 29 luglio;

L-O giovedì 30 luglio;

P-R venerdì 31 luglio;

S-Z sabato 1° agosto.

Nello specifico, l’anticipo riguarda la rata di agosto:

delle pensioni;

degli assegni;

delle pensioni;

delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili di cui all’art. 1, co. 302, della L. n. 190/2014.

Naturalmente, come anticipato in premessa, l’agevolazione riguarda unicamente la riscossione personale presso gli uffici postali. Quindi, tutti quei pensionati che si recano fisicamente a ritirare la rata pensionistica. Si ritengono esclusi, pertanto, coloro che ricevono il trattamento previdenziale direttamente in banca.

Calendario pagamenti Agosto 2020: il Reddito e Pensione di Cittadinanza

Sia il Reddito di Cittadinanza che la Pensione di Cittadinanza, dovrebbero essere erogati a fine mese a partire dal giorno 27 agosto 2020, sulla carta prepagata della posta RdC e PdC.

Si ricorda, al riguardo, che per ricevere correttamente i pagamenti occorre necessariamente aggiornare il modello Isee ordinario 2020. L’INPS, come di consueto, prenderà come riferimento per il calcolo del RdC, i redditi del 2018 ed i trattamenti assistenziali in corso di godimento, come la carta acquisiti.

In caso, invece, di RdC o PdC presentata entro il 31 agosto 2020, l’elaborazione e le relative disposizioni di pagamento sono inviate dall’INPS a partire dal 15 settembre 2020. Successivamente, Poste Italiane avrà cura di distribuire la carta PdC con già accreditata la somma spettante.

Calendario pagamenti Agosto 2020: la Naspi

Come noto, la disoccupazione NASpI è una prestazione a sostegno del reddito riconosciuta a chi ha perso involontariamente la propria occupazione. Quindi, vi rientrano tutti quei lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro perché titolari di un contratto a termine o coloro che sono stati licenziati per motivi economici.

Per quanto concerne i pagamenti, questi ultimi avvengono mensilmente, entro il 15 del mese successivo. Dunque, la disoccupazione Naspi ad agosto 2020 dovrebbe essere pagata entro il 14 o 15 agosto 2020. Lo scorso anno, si ricorda, i pagamenti partirono dal giorno 9 agosto.

Calendario pagamenti Agosto 2020: il bonus bebè

Passando al bonus bebè, ossia l’assegno di natalità, si afferma innanzitutto che i pagamenti avvengono mensilmente. Quindi, il pagamento del mese di agosto 2020 dovrebbe avvenire entro i primi 15-20 giorni del mese.

Calendario pagamenti Agosto 2020: il bonus Renzi NASpI

Altra prestazione importante è il cd. “bonus Renzi” calcolato sulla NASpI. Si ricorda che la predetta prestazione, di importo pari a 100 euro dal mese di luglio 2020, non è riconosciuto a tutti e molte volte nell’anno viene bloccato.

Nello specifico, l’INPS eroga il bonus solamente al verificarsi di determinate condizioni e requisiti che si riepilogano di seguito:

disoccupati in Naspi,

percettori dell’Assegno APE sociale, che superano un reddito annuale presunto dell’indennità di disoccupazione o pensione ape sociale, di 8.174 euro.

Resta fermo che laddove il bonus Renzi non viene percepito sulla disoccupazione Naspi durante l’anno, il cittadino potrà farne richiesta in sede di dichiarazione dell’anno successivo.

Per verificare che il bonus sia stato effettivamente erogato sulla NASpI, l’utente può collegarsi sul sito INPS e controllare il calendario dei pagamenti “Bonus Renzi 2020”. Orientativamente, i pagamenti del “Bonus Renzi di agosto 2020” dovrebbero avvenire entro il 15-20 agosto.

Calendario pagamenti Agosto 2020: il Reddito di emergenza

Infine, con riferimento al nuovo sostegno al reddito per i soggetti non coperti da alcuna tutela, ossia il Reddito di emergenza, si conferma che per l’importo sarà erogato nel mese di agosto 2020. Quindi, chi presentato la domanda entro il 31 luglio 2020, riceverà la prestazione il prossimo mese di agosto.

Diversamente, chi ha ricevuto il primo pagamento a metà luglio, deve attendere la seconda data di disponibilità entro i primi 15 giorni del mese di agosto 2020.

