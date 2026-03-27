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Uno sguardo inedito sulla disabilità: questo è “Io Valgo”

Redazione 27/03/26
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Ancora oggi può capitare che la narrazione sulle disabilità rimanga spesso legata esclusivamente alla dimensione assistenziale. Esiste tuttavia un’Italia d’eccellenza che raramente trova spazio nei canali d’informazione tradizionali: una realtà fatta di progetti d’avanguardia che stanno ridefinendo il tessuto sociale e istituzionale del Paese.

L’Italia che non tutti conoscono

Per esempio, forse non molti conoscono ancora la storia di Andrea Pusateri, che si appresta a percorrere cinquemila chilometri lungo la Route 66, sfidando i limiti fisici attraverso la pura forza della volontà e del talento atletico. Allo stesso modo, è poco nota l’esperienza di Frolla, un micro-biscottificio che ha saputo trasformare l’inclusione lavorativa in un’impresa d’eccellenza, dimostrando come il talento delle persone con disabilità possa raggiungere palcoscenici internazionali e istituzionali di altissimo livello. Ed è proprio per dare finalmente spazio a questi racconti che inizia l’innovativa proposta di “Io Valgo”.

Un osservatorio nuovo e privilegiato sul cambiamento

Questa è la missione di “Io Valgo“, il periodico mensile promosso dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Non si tratta di una semplice rivista, ma del diario di bordo di una sperimentazione nazionale che accompagna l’Italia verso la Riforma del 2027. Questa opportunità editoriale rappresenta uno strumento di aggiornamento fondamentale per comprendere il nuovo paradigma del “Progetto di Vita” e dell’autodeterminazione.

Oltre i luoghi comuni: le storie esclusive di marzo

Anche il numero di marzo di “Io Valgo” documenta iniziative che sfidano i pregiudizi consolidati attraverso i fatti, seguendo un percorso che va dalla riforma alla pratica territoriale. Questo l’indice dei contenuti:

  • Cani d’assistenza: nuove regole per garantire dignità, certificazione e diritti universali.
  • Lab Sah Trieste: gli scacchi come strumento per annullare ogni barriera cognitiva.
  • Emanuel Cosmin Stoica: un giurista impegnato per una giustizia basata sulla
    partecipazione.
  • Beyond Limits: l’impresa ciclistica di Andrea Pusateri per superare ogni limite.
  • Bando “Vita & Opportunità”: risorse per progetti innovativi su abitare, lavoro e tempo libero.
  • Missione Kenya: un laboratorio formativo per valorizzare talento e autonomia a Chaaria.
  • La Casa di Leo: un modello d’avanguardia di accoglienza pediatrica e supporto familiare.
  • Frolla Land: l’evoluzione di un micro-biscottificio sociale in un hub inclusivo.

Scarica “io Valgo” di marzo 2026, è gratis!

Un magazine ricco di contenuti, completamente gratuito

In una fase di profondo riassetto delle politiche sociali, l’aggiornamento costante è un requisito essenziale. “Io Valgo” offre contenuti tecnici esclusivi — dalle nuove normative per i cani d’assistenza ai bandi per l’agricoltura sociale e l’autonomia abitativa — integrati a narrazioni che pongono finalmente la persona, e non la patologia, al centro del sistema.

È possibile approfondire questa nuova prospettiva attraverso l’abbonamento gratuito

La rivista è disponibile anche in formato cartaceo, con spedizione direttamente presso il proprio domicilio.

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