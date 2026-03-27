Uno sguardo inedito sulla disabilità: questo è “Io Valgo”

Ancora oggi può capitare che la narrazione sulle disabilità rimanga spesso legata esclusivamente alla dimensione assistenziale. Esiste tuttavia un’Italia d’eccellenza che raramente trova spazio nei canali d’informazione tradizionali: una realtà fatta di progetti d’avanguardia che stanno ridefinendo il tessuto sociale e istituzionale del Paese.

L’Italia che non tutti conoscono

Per esempio, forse non molti conoscono ancora la storia di Andrea Pusateri, che si appresta a percorrere cinquemila chilometri lungo la Route 66, sfidando i limiti fisici attraverso la pura forza della volontà e del talento atletico. Allo stesso modo, è poco nota l’esperienza di Frolla, un micro-biscottificio che ha saputo trasformare l’inclusione lavorativa in un’impresa d’eccellenza, dimostrando come il talento delle persone con disabilità possa raggiungere palcoscenici internazionali e istituzionali di altissimo livello. Ed è proprio per dare finalmente spazio a questi racconti che inizia l’innovativa proposta di “Io Valgo”.