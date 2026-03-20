TechCare Expo, a Rimini il 26 e 27 marzo: welfare, disabilità e non autosufficienza al centro del dibattito

Il 26 e 27 marzo 2026 la Fiera di Rimini ospita la prima edizione di TechCare Expo, evento nazionale promosso dal Gruppo Maggioli che mette a confronto istituzioni, operatori sanitari e sociali, imprese e professionisti attorno a un tema sempre più urgente: come ripensare i modelli di cura e assistenza alla luce della trasformazione digitale e dei nuovi quadri normativi.

L’appuntamento arriva in un momento di profondo cambiamento per il sistema welfare italiano. La riforma della disabilità avviata con il D.Lgs. 62/2024, il progressivo invecchiamento della popolazione, la crescente pressione sui servizi sociosanitari e l’ingresso dell’intelligenza artificiale nei contesti di cura stanno ridefinendo non solo le pratiche assistenziali, ma anche le responsabilità giuridiche, le tutele individuali e i modelli di finanziamento. In questo scenario, operare con competenza richiede una visione sempre più interdisciplinare, capace di connettere diritto, medicina, tecnologia e finanza.

La manifestazione non è rivolta solo al mondo sanitario. Il programma include convegni e workshop di specifico interesse per avvocati, consulenti del lavoro e operatori del diritto, in particolare su due fronti di grande attualità: la riforma della disabilità e la pianificazione finanziaria per la non autosufficienza.

La riforma della disabilità e il nuovo quadro giuridico Il 26 marzo, nella Sala Verde (ore 10:30–12:30), si terrà il convegno “Disabilità: Aspetti Giuridici e Socio-Sanitari per una Rete Integrata di Inclusione”, curato dalla rivista Sanità Pubblica e Privata e coordinato dal professor Carlo Bottari dell’Alma Mater di Bologna. Il panel affronta la disabilità nella sua dimensione giuridica e organizzativa, alla luce del D.Lgs. 62/2024, che ha introdotto la valutazione multidimensionale e riconosciuto il progetto di vita come diritto soggettivo da costruire in modo partecipato. I lavori esplorano anche il recepimento della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), con interventi dedicati agli strumenti giuridici per l’inclusione, al ruolo dei servizi socio-sanitari, del terzo settore e della scuola. Un’occasione per aggiornare il proprio quadro di riferimento in un settore normativo in rapida evoluzione. → Programma completo del convegno TechCare Expo sulla disabilità

Non autosufficienza: dal rischio al piano finanziario Il 27 marzo, sempre in Sala Verde (ore 10:30–12:30), il workshop “Dal rischio al piano: strategie finanziarie per prendersi cura della non autosufficienza” affronta il tema da una prospettiva trasversale tra diritto della sicurezza sociale e pianificazione patrimoniale. Relatori Silvia Assennato, esperta in diritto antidiscriminatorio e previdenza pubblica, e Giuseppe Sonnante, consulente finanziario indipendente. Il focus è pratico: partire dai bisogni reali delle famiglie, mappare i rischi, conoscere gli strumenti assicurativi e previdenziali disponibili e tradurre tutto in un piano familiare sostenibile nel tempo. Temi che sempre più spesso entrano negli studi legali attraverso le questioni di tutela, amministrazione di sostegno e pianificazione successoria.

→ Programma completo del workshop TechCare Expo sulla non autosufficienza

Come partecipare a TechCare Expo La partecipazione a TechCare Expo è gratuita, previa registrazione. Per chi opera nel settore legale e della consulenza, rappresenta un’occasione concreta di aggiornamento interdisciplinare su materie — non autosufficienza, disabilità, integrazione sociosanitaria — che la normativa degli ultimi anni ha profondamente ridisegnato. L’evento si svolge in presenza alla Fiera di Rimini, con un format pensato per favorire non solo la formazione ma anche il confronto diretto tra professionisti di ambiti diversi: giuristi, medici, assistenti sociali, operatori del terzo settore, esperti di tecnologia e pianificatori finanziari. Una contaminazione che raramente si trova nei circuiti formativi tradizionali e che può offrire spunti concreti per affrontare casi sempre più complessi nella pratica quotidiana. Il programma completo — convegni, workshop e iniziative speciali — è consultabile sul sito ufficiale, dove è possibile anche verificare gli accreditamenti previsti per le diverse categorie professionali. Iscriviti gratuitamente a TechCare Expo →

Tutte le informazioni sul programma completo di TechCare Expo sono disponibili su www.techcareexpo.it.