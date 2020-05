Concorso Straordinario Secondaria per il ruolo, niente domande dal 28 Maggio: arriva sospensione dal Miur

Ancora novità per il Concorso Straordinario Secondaria: durante l’esame del Decreto Scuola in Senato i termini di presentazione della domanda sono sospesi.

Il 28 Maggio, quindi, i candidati non potranno inviare la domanda per il concorso precari per ottenere il ruolo.

Rimane invariata invece la procedura per il Concorso Straordinario abilitante. Si parte con le iscrizioni come indicato.

Vediamo cosa riporta la nota firmata dal capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione.

Concorso Straordinario Secondaria: nota del Miur sulla sospensione

La sospensione è stata fortemente voluta dai sindacati, in quanto ancora non chiaro il dettaglio sui numeri e la procedura assunzionale.

Come si legge dalla nota ministeriale la decisione, presa a pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni, sarebbe motivata dalla “necessità dell’implementazione dei posti a bando prima di procedere all’apertura delle istanze di partecipazione”.

Di fatto, il 28 Maggio i candidati al Concorso Straordinario Secondaria per il ruolo non potranno inviare la domanda di partecipazione. Dovranno attendere una ulteriore comunicazione.

L’avviso del 27 Maggio riporta quindi una sospensione. Ne riportiamo il testo per chiarezza:

“L’apertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di personale docente della Scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno è rinviata a successiva data. La nuova tempistica sarà comunicata con un apposito avviso“.

Di seguito invece tutte le informazioni sul Concorso Straordinario Secondaria:

