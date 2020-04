Quiz logica concorsi pubblici: esercizi gratis per affrontare al meglio le prove preselettive

Tra le misure di contenimento del Coronavirus, il Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dei concorsi pubblici già avviati per 60 giorni. Il 16 Maggio terminerà l’efficacia del provvedimento e le prove di selezione potranno finalmente essere effettuate.

Intanto in Gazzetta Ufficiale i bandi continuano ad essere pubblicati, quindi la macchina amministrativa non si è fermata. Le necessità organiche degli Enti, dei Ministeri e delle varie Agenzie dello Stato erano già state determinate dai Piani triennali dei fabbisogni di personale. Per cui continua ad essere manifesta la necessità di nuovo personale nel comparto pubblico.

Numerose le prove preselettive, scritte e orali rinviate all’estate. Durante questo breve “intervallo” potrebbe fare la differenza, nell’esito finale, proseguire l’esercizio e affinare le proprie conoscenze.

In questo articolo proponiamo alcuni quiz di Logica che abbiamo selezionato per aiutarvi nella preparazione. Come ben saprete, nelle prove preselettive dei concorsi pubblici verrà verificata l’abilità di risoluzione di domande relative a questa materia.

Parliamo ad esempio dei Concorsi Ripam come: Concorso Funzionari Giudiziari, Concorso Mibact, Concorso Maeci, Concorso Ministero del Lavoro, etc. Potrebbe essere prevista anche per il Concorso Inps 2020 in arrivo questa estate.

Vediamo assieme alcune tipologie di quesiti e tecniche per la risoluzione. Per qualsiasi approfondimento rimandiamo ai volumi in fondo all’articolo.

Logica per concorsi pubblici: tipologie quiz Ripam

Prima di iniziare l’esercizio con i quiz Logica una breve introduzione con le diverse tipologie proposte dal Ripam, comunque presenti nella maggior parte dei Concorsi Pubblici.

Troviamo:

ragionamento numerico;

ragionamento numerico deduttivo;

ragionamento critico numerico;

comprensione verbale;

ragionamento verbale;

ragionamento critico-verbale;

logica deduttiva;

problem solving.

Nel seguente volume di Giuseppe Cotruvo, autore ed esperto di quiz di Logica, troviamo tutte queste tipologie di quiz di logica e attitudinali con tecniche e videolezione dedicata con soluzione commentata:

Quiz di Logica RIPAM - Test ufficiali per superare la prova preselettiva Giuseppe Cotruvo, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume è uno strumento innovativo e di sicura utilità per la preparazione alle prove di logica e ai test psicoattitudinali previsti dai concorsi gestiti dal RIPAM FORMEZ. Il testo presenta una selezione di prove ufficiali assegnate nei concorsi degli ultimi 2 anni. Le prove raccolgono...



Nel capitolo successivo puoi scaricare i quiz e le relative soluzioni.

Quiz Logica da stampare

Come promesso: ecco i quiz logica per le preselettive dei concorsi pubblici in PDF da scaricare e risolvere comodamente su carta.

Di seguito i due allegati:

Per ulteriori quiz potete far riferimento allo shop Maggioli Editore, con volumi specifici per tutti i concorsi:

