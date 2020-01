Concorso Straordinario e Ordinario Secondaria 2020: requisiti a confronto, chi partecipa

Il decreto scuola, entrato in vigore il 29 Dicembre 2019, stabilisce che il Concorso Straordinario e Ordinario Secondaria 2019 vengano banditi contestualmente.

In questo articolo vogliamo far chiarezza su chi può partecipare ad ogni procedura, dal momento che tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti potrebbero partecipare a entrambe per la stessa classe di concorso o per il posto di sostegno.

Concorso Straordinario e Concorso Ordinario Secondaria 2019: requisiti

I posti autorizzati per le nuove assunzioni della scuola sono 48.000, di cui 24.000 per il Concorso Straordinario Secondaria e 24.000 per il Concorso Ordinario Secondaria.

Ciascun partecipante potrà concorrere per una sola tipologia di posto (comune o sostegno) e regione.

In questa tabella mettiamo a confronto i requisiti per ciascuna procedura:

Concorso Straordinario Concorso Ordinario Posti comuni: titolo di studio valido per accedere all’insegnamento;

3 anni di servizio negli ultimi 8 nelle scuole statali su posto comune o sul sostegno (verranno ammessi con riserva coloro i quali raggiungano la terza annualità al 30 giugno 2020);

almeno 1 anno di servizio maturato sulla classe di concorso. Posti di sostegno: titolo di specializzazione;

3 anni di servizio negli ultimi 8 nelle scuola statali su posto comune o sul sostegno, con almeno 1 anno sul sostegno (valido anche senza specializzazione). Posti comuni: abilitazione sulla classe di concorso specifica;oppure

laurea (magistrale, a ciclo unico, diploma di II livello dell’alta formazione artistica musicale e coreutica o titolo equipollente ed equiparato dall’ordinamento vigente) e 24 Cfu;oppure

abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione in possesso dei titoli di accesso alla classe di concorso. Per gli ITP, fino al 2024/2025 è richiesto un diploma che consenta l’accesso alla scuola superiore. Posti di sostegno: requisiti indicati per gli altri posti;

titolo di specializzazione.

Sono ammessi con riserva ai concorsi scuola (ordinario e straordinario secondaria, infanzia e primaria), per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai Tfa Sostegno che conseguiranno il titolo entro il 31 luglio 2020.

Il Concorso Straordinario Secondaria e il Concorso Ordinario Secondaria verranno banditi solamente per le regioni, le classi di concorso e le tipologie di posti per le quali si prevedano fino al 2022/2023 posti vacanti o disponibili.

La graduatoria di merito del Concorso Straordinario potrà essere utilizzata anche dopo l’anno scolastico 2022/2023.

Concorso Straordinario e Ordinario Secondaria 2019: chi partecipa

I docenti in possesso dei requisiti di accesso ad entrambe le procedure potranno partecipare per la stessa classe di concorso o per il posto di sostegno. Per ogni procedura però devono concorrere per una sola classe di concorso, un posto e in un’unica regione.

Al Concorso Straordinario sono ammessi anche:

docenti di ruolo , che concorrano per una diversa classe di concorso;

, che concorrano per una diversa classe di concorso; specializzandi al Tfa Sostegno IV ciclo , che concluderanno il percorso a febbraio/marzo 2020 (ammessi con riserva, anche al Concorso ordinario);

, che concluderanno il percorso a febbraio/marzo 2020 (ammessi con riserva, anche al Concorso ordinario); docenti con 3 annualità di servizio presso le scuole paritarie, unicamente per l’ottenimento dell’abilitazione.

Per conseguire l’abilitazione possono partecipare anche le seguenti categorie di docenti:

nei percorsi di Istruzione e Formazione professionale ( Iefpt ) e nei progetti regionali;

) e nei progetti regionali; docenti di ruolo nelle scuole statali anche senza anno specifico (rif. Infanzia e Primaria con 3 anni di servizio potranno accedere a procedure di mobilità);

nelle scuole statali anche senza anno specifico (rif. Infanzia e Primaria con 3 anni di servizio potranno accedere a procedure di mobilità); docenti con servizio misto (nella paritaria e nella statale).

Per la preparazione consigliamo:

Concorso scuola 2019. Avvertenze generali per tutte le classi di concorso Vincenzo Calvino, 2019, Maggioli Editore 2019, Il manuale è uno strumento di sicura utilità per la preparazione ai concorsi per docenti nelle scuole di ogni ordine e grado.È aggiornato alla normativa scolastica di recente approvazione: › decreti legislativi in attuazione della legge n. 107/2015;› riforma degli istituti professionali...



Per la visione dell’intero catalogo per il Concorso Scuola Ordinario e Straordinario: vai allo shop Amazon.

Fonte: Orizzonte Scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA