Concorsi pubblici: categorie professionali per l’impiego negli Enti Pubblici

Nel pubblico impiego le categorie professionali stanno ad indicare l’inquadramento, le mansioni e la retribuzione di ogni lavoratore assunto con concorsi pubblici. Sono l’equivalente dei livelli per il settore privato e vengono definite con le prime lettere dell’alfabeto: A, B, C e D.

In questo articolo riportiamo in sintesi la descrizione di ogni categoria, facendo riferimento anche ai profili e alle aree di attività negli Enti Pubblici indicate negli appositi documenti.

Concorsi pubblici: categoria professionale A

Alla categoria professionale A appartengono tutti i soggetti in possesso del titolo della scuola dell’obbligo.

Le attività per gli assunti in questa categoria sono prettamente esecutive/manuali, svolgono quindi un ruolo da operatore.

Il dettaglio sulla categoria A

Concorsi pubblici: categoria professionale B

Della categoria B fanno parte i dipendenti con titolo della scuola dell’obbligo, corsi di specializzazione ed esperienza lavorativa nelle attività che vanno a svolgere.

E’ richiesto anche il possesso di abilitazioni o patenti per l’esecuzione del lavoro, sempre di tipo operativo ma con livelli di complessità discreti e rapporto diretto con l’utenza.

In questa categoria rientrano esecutori di area amministrativa e tecnica e autisti.

Il dettaglio completo sulla categoria B

Concorsi pubblici: categoria professionale C

Della categoria C fanno parte i soggetti con un diploma di scuola superiore e conoscenze monospecialistiche.

Le attività che devono affrontare comportano responsabilità sui risultati di processi produttivi o amministrativi. I problemi sono di media complessità e le relazioni interne ed esterne sono dirette per trattare e risolvere questioni rilevanti per l’attività.

Rientrano i seguenti profili professionali:

assistenti di area amministrativa;

assistenti di area tecnica;

assistenti di area economica e finanziaria;

assistenti area informatica;

assistenti area umanistico-documentale.

La categoria C nel dettaglio

Concorsi pubblici: categoria professionale D

I lavoratori appartenenti a questa categoria svolgono attività specialistiche e devono possedere quindi un valido titolo di laurea, aggiornarsi frequentemente ed avere un’esperienza pluriennale nel settore.

I contenuti dell’attività sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo. I problemi da risolvere sono di elevata complessità, le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e le relazioni esterne di tipo diretto con possibile rappresentanza istituzionale.

Fanno parte di questa categoria esperti e specialisti di varie aree.

Il dettaglio sulla categoria D

Anche i dipendenti già in servizio presso un Ente possono far riferimento a queste categorie: la normativa vigente prevede la progressione di carriera o il passaggio alla successiva categoria tramite la partecipazione ai Concorsi pubblici.

Fonte Regione Lazio

