Dopo le prime consegne e accrediti sulla Carta ADI dallo scorso 26 gennaio, continuano i pagamenti Inps dell’Assegno di inclusione 2024.



Non è però l’unica prestazione erogata dall’ente. Anche nel mese di febbraio 2024 sono previsti accrediti per l’assegno unico universale, le tradizionali pensioni, il bonus asilo nido, SFL. E non solo. C’è anche la consueta Naspi, da erogare a chi è in stato di disoccupazione.



Anzitutto l’assegno unico per famiglie con figli segue nel 2024 un nuovo calendario pagamenti: più certo e rigido, per dare modo ai nuclei di affrontare spese e imprevisti con maggiore liquidità programmata. Inoltre gli assegni previdenziali anche quest’anno vengono rivalutati un po’, in attesa del conguaglio finale di novembre.



In breve l’elenco di tutti i pagamenti Inps di Febbraio 2024.

Pagamenti Inps Pensioni di Febbraio 2024 Il primo dei versamenti sarà corrisposto giovedì 1° Febbraio 2024. Si tratta del pagamento delle pensioni tra cui, quelle di vecchiaia e quelle anticipate, ma anche le pensioni e assegni di invalidità.



In dettaglio gli accrediti sui conti correnti vengono effettuati esattamente il 1° del mese, mentre il ritiro consigliato dei soldi in posta viene scaglionato su più date: dal 2 all’8 del mese.



Da tenere a mente è che nel 2024 per i redditi di dipendenti e pensionati si farà riferimento alle nuove aliquote Irpef stabilite con la Manovra 2024. In dettaglio si inizierà a vedere gli effetti della riforma a partire da aprile 2024.



Pagamenti Inps febbraio 2024: Assegno di inclusione/Carta ADI I primi pagamenti dell’Assegno di inclusione 2024 sono iniziati con la consegna delle Carte ADI dallo scorso 26 gennaio, per chi ha fatto domanda e sottoscritto il patto di attivazione digitale entro il giorno 7 dello stesso mese.

A febbraio le erogazioni proseguono per chi l’attivazione l’ha fatto dopo questa data. Le date da tenere presente sono 15 e 27 febbraio. In particolare: per le domande presentate dal 7 al 31 gennaio, con PAD sottoscritto entro il 31 gennaio 2024 ed esito positivo dell’istruttoria, il pagamento della mensilità di competenza di gennaio viene effettuato dal giorno 15 febbraio ;

; dal giorno 27 febbraio verrà pagato l’importo del mese corrente (febbraio); pertanto, il pagamento, sebbene avviato a febbraio, prevederà il riconoscimento anche della mensilità di gennaio.

Il beneficiario ADI non riceverà i soldi direttamente sul conto corrente. La modalità di erogazione (come da tempo avviene per i vari sussidi rdc, carta spesa, ecc) sarà su carta prepagata: la Carta acquisti ADI. Questa viene consegnata agli sportelli di Poste, al momento del primo accredito.

Pagamento Inps Assegno unico febbraio 2024 Sempre a febbraio scatta il rateo dell’Assegno unico e universale per le famiglie beneficiarie. Per quanto riguarda gli importi AUU, questi variano sia in base alla condizione del nucleo sia in base alla rivalutazione 2024, che vede aumentare le cifre, seppur di poco.

I pagamenti invece tengono conto del nuovo calendario ufficiale AUU 2024, che ha visto modificare il giorno esatto dell’accredito ai nuclei. Per quanto riguarda il mese di febbraio, il pagamento segue queste date per chi è già beneficiario: 16 febbraio 2024

19 febbraio 2024

20 febbraio 2024;

Per le nuove domande invece il pagamento della prima rata della prestazione avverrà di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda, all’incirca verso il 27.

Pagamenti Inps di febbraio 2024: Naspi e Dis-Coll La rata Naspi di febbraio 2024 viene in genere pagata entro metà mese: quindi verso la settimana del 15 febbraio. La data comunque non è sempre certa, perché dipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda. Si può comunque consultare la disposizione di pagamento accedendo al proprio fascicolo previdenziale online con identità SPID, CNS o CIE. Il discorso vale anche per i beneficiari della DIS-COLL.

Pagamenti Inps Supporto formazione e lavoro Non dimentichiamo che oltre all’assegno di inclusione, in via temporanea è stato introdotto anche un altro sussidio: il Supporto Formazione e Lavoro (SFL).



E’ stato introdotto dal Dl. Lavoro, al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa ha istituito dal 1° settembre 2023 il Supporto Formazione e Lavoro.



La novità rientra nelle misure introdotte dall’esecutivo Meloni per gestire la transizione da Reddito e Pensione di cittadinanza (destinati ad essere abrogati dal prossimo 1° gennaio) verso altre forme di sostegno economico, tra cui l’Assegno di inclusione (ADI) e lo stesso Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) >> QUI puoi leggere di cosa si tratta.



Per quanto riguarda i pagamenti, questi dipendono da quando è stata presentata la domanda e se si tratta di prima istanza o meno. In dettaglio: per le domande pervenute entro il 15 del mese che soddisfano le condizioni il pagamento avverrà dal 27 dello stesso mese;

per le domande pervenute nel corso del mese che maturano le condizioni dopo il 15 ma entro lo stesso mese, il pagamento avverrà dal 15 del mese successivo.

Di conseguenza per il mese di febbraio: per le domande effettuate entro il 15 febbraio, il pagamento avverrà dal 27 febbraio;

per le domande pervenute nel corso di febbraio che maturano le condizioni tra il 15 e il 29 febbraio, il pagamento avverrà dal 15 marzo.

