I pensionati e le pensionate possono già accedere al cedolino delle Pensioni di febbraio 2024, per conoscere l’esatto importo dell’assegno che verrà erogato nel secondo mese dell’anno.



Inps ha già inviato i messaggi e la notifica sull’App Io a tutti gli interessati. E’ quindi sufficiente cliccare sul messaggio oppure accedere in autonomia al portale dell’Istituto e utilizzare il servizio “cedolino pensione”, per vedere quanto si prende di pensione a febbraio e il motivo per cui l’importo può essere diverso da quello dei mesi precedenti.



Diamo per scontato che le pensioni sono un po’ più alte nel 2024, frutto della rivalutazione definitiva 2023 e provvisoria 2024. Un assaggio di questi aumenti è già stato dato con i pagamenti di gennaio.



Vediamo ora le date di pagamento delle pensioni di Febbraio 2024 e le varie voci sul cedolino che incidono sulle cifre.

Pensione di Febbraio 2024: calendario pagamenti Niente weekend di mezzo questa volta a ritardare i pagamenti. L’accredito avverrà con valuta giovedì 1° febbraio 2024. In questa data chi riceve la pensione tramite accredito su conto corrente bancario o postale troverà i soldi sul proprio conto.

Per chi va in posta a ritirare la somma in contanti è consigliabile seguire la calendarizzazione splittata su più giornate di ritiro agli sportelli di poste italiane, in base al cognome. Le date di consegna soldi vanno dal 2 all’8 febbraio: A – B: Venerdì 2 febbraio 2024 ;

; C – D: Sabato 3 febbraio 2024 (solo mattina);

(solo mattina); E – K: Lunedì 5 febbraio 2024 ;

; L – O: Martedì 6 febbraio 2024 ;

; P – R: Mercoledì 7 febbraio 2024 ;

; S – Z: Giovedì 8 febbraio 2024.

Pensioni di Febbraio 2024: aumenti e rivalutazione Per quanto riguarda gli importi vale lo stesso discorso delle pensioni di gennaio. I ratei pensione del 2024 godono di un aumento dovuto a due diverse rivalutazioni: la rivalutazione definitiva riferita al 2022 (valutata a novembre 2023 all’8,1%), con la percentuale conguagliata dello 0,6%, che ha fatto aumentare di poco le pensioni già a partire da dicembre 23 fino a tutt’oggi;

la rivalutazione provvisoria riferita al 2023, fissata al momento al 5,4%. Questo ha portato a un aumento provvisorio 2024 del 5,4% delle pensioni 2024 (salvo conguagli aggiuntivi di fine anno).

Pensioni di Febbraio 2024: come accedere al cedolino Inps Il cedolino della pensione, può essere visualizzato tramite servizio online, direttamente sul sito Inps. Si tratta del documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui questo importo può variare. I pensionati lo ricevono verso il 21 di ogni mese.



Ad esempio dal 21 al 22 gennaio viene pubblicato sull’area riservata dei pensionati e delle pensionate il cedolino riferito alla pensione di febbraio.

Trattenute sulla pensioni di febbraio: la nuova Irpef Da tenere a mente è che nel 2024 per i redditi di dipendenti e pensionati si farà riferimento alle nuove aliquote Irpef stabilite con la Manovra 2024. In dettaglio si inizierà a vedere gli effetti della riforma a partire da aprile 2024.



La stessa Inps ha comunicato che la tassazione delle pensioni sarà adeguata ai nuovi scaglioni di reddito e alle nuove aliquote, introdotte dal decreto legislativo n. 216 del 31 dicembre 2023, dalla mensilità di aprile 2024 sulla quale sarà corrisposto anche il conguaglio riferito alle mensilità precedenti.

Pensioni di Febbraio 2023: trattenute fiscali Come spiegato sull’avviso Inps, a fine anno è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute 2023 (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo).



Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’Istituto deve recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.



Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio dovessero risultare insufficienti per il recupero totale si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili successivi fino ad estinzione del debito.

