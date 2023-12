Le pensioni 2024 saranno un po’ più alte rispetto al 2023. Succede ogni anno per effetto della rivalutazione annuale dovuta all’indicizzazione Istat. In sostanza ogni anno viene stabilito di quanto aumenta il costo della vita e si adeguano gli importi pensioni di conseguenza.



Ricordiamo infatti che nel 2023 abbiamo avuto una rivalutazione definitiva dell’8,1%, che ha portato nelle tasche dei pensionati i conguagli in positivo, versati con la pensione di dicembre dall’Inps.



Da gennaio 2024 verrà fatto un ulteriore passo avanti, con una nuova percentuale di perequazione fissata con decreto a +5,4%. Un po’ meno rispetto al previsto, ma comunque è qualcosa. Si tratta di una rivalutazione provvisoria, perché l’indice definitivo sarà stabilito a novembre 2024. Solo a fine del prossimo anno quindi si capirà la percentuale definitiva.



Per ora, da gennaio 2024 i pensionati e le pensionate italiane devono accontentarsi dei provvisori 5,4 punti di aumento, che verrà erogato con percentuali diverse, in linea con le regole della legge di bilancio, che differenzia le percentuali di rivalutazione in base a quanto alti sono gli assegni.

La rivalutazione pensioni 2024 E’ approdato nella Gazzetta ufficiale del 29 novembre 2023 il decreto ministeriale che dispone a partire dal primo gennaio 2024 un adeguamento all’inflazione pari a +5,4% per gli assegni pensionistici. Il provvedimento si chiama “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024”. Ed è proprio da questo giorno che parte l’aumento degli importi, corrispondente alla percentuale fissata in modo provvisorio.



Come lo stesso articolo 2 precisa infatti i 5,4 punti percentuali vengono stabiliti “salvo conguaglio da effettuarsi in sede di

perequazione per l’anno successivo”.



Il valore è calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023 rispetto al 2022.



Leggi anche >> Pensioni 2024: quali assegnati vengono tagliati e quali no

Percentuali di rivalutazione Legge di bilancio 2024 Primo aspetto da considerare è la modifica delle percentuali di rivalutazione degli importi pensionistici. L’articolo 29 del DDL bilancio riscrive al comma 2 il sistema di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2024, modificando l’ultimo scaglione con l’aliquota che passa dal 32% attuale al 22%.

Rivalutazione al 100%

Chi godrà della rivalutazione piena al 100% sono i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps: si tratta degli assegni pensione fino a 2.101,52 euro.



Oltre questo limite, maggiore è l’importo percepito minore sarà la rivalutazione. Secondo queste regole: le pensioni 2024 tra 4 e 5 volte l’importo del trattamento minimo saranno rivalutate dell’ 85% ;

l’importo del trattamento minimo saranno rivalutate dell’ ; le pensioni 2024 tra 5 e 6 volte il trattamento minimo saranno rivalutate del 53%;

il trattamento minimo saranno rivalutate del le pensioni 2024 tra 6 e 8 volte il trattamento minimo saranno rivalutate al 47%;

il trattamento minimo saranno rivalutate al le pensioni 2024 tra 8 e 10 volte il trattamento minimo saranno rivalutate del 37%;

il trattamento minimo saranno rivalutate del infine la rivalutazione sarà al 22% del tasso dell’inflazione per le pensioni che superano di 10 volte l’importo del trattamento minimo dell’Inps.

Esempi di rivalutazione pensioni da Gennaio 2024 Nei prossimi paragrafi vediamo alcune simulazioni pratiche di quanto aumenteranno gli attuali importi pensione 2023 il prossimo anno in via provvisoria, per effetto sia della perequazione al 5,4% sia delle diverse percentuali di rivalutazione in vigore. Partiamo dagli assegni più bassi per arrivare poi alle pensioni più alte.

Esempio aumento pensione da 700 euro Mario nel 2023 percepisce una pensione lorda di 700 euro (quindi netta di 686,41 euro), nel 2024 avrà una rivalutazione piena del +5,4%: la sua nuova pensione lorda 2024 sarà si attesta a 737,80 euro circa ;

; la sua nuova pensione netta 2024 sarà si attesta a 713 euro circa.

Esempio aumento pensione da 1.000 euro Lucia nel 2023 percepisce una pensione lorda di 1.000 euro (quindi netta di 898,11 euro), nel 2024 avrà una rivalutazione piena del +5,4% la sua nuova pensione lorda 2024 sarà si attesta a 1054 euro circa;

la sua nuova pensione netta 2024 sarà si attesta a 936,21 euro circa

Esempio aumento pensione da 1.500 euro Stefano nel 2023 percepisce una pensione lorda di 1.500 euro (quindi netta di 1.200,44 euro), nel 2024 avrà una rivalutazione piena del +5,4% la sua nuova pensione lorda 2024 sarà si attesta a 1581 euro circa;

la sua nuova pensione netta 2024 sarà si attesta a 1308 euro circa;

Esempio aumento pensione da 1.700 euro Concetta nel 2023 percepisce una pensione lorda di 1.700 euro (quindi netta di 1.381,44 euro), nel 2024 avrà una rivalutazione piena del +5,4% la sua nuova pensione lorda 2024 sarà si attesta a 1791 euro circa;

la sua nuova pensione netta 2024 sarà si attesta a 1456 euro circa;

Esempio aumento pensione da 2.100 euro Luigi nel 2023 percepisce una pensione lorda di 2100 euro (quindi netta di 1.659 euro circa), nel 2024 avrà una rivalutazione piena del +5,4% la sua nuova pensione lorda 2024 sarà si attesta a 2.213,40 euro circa;

la sua nuova pensione netta 2024 sarà si attesta a 1752 euro circa;

Esempio aumento pensione da 2.800 euro Margherita percepisce nel 2023 una pensione lorda di 2800 euro (quindi netta di 2.091,75 euro circa), nel 2024 la sua rivalutazione scenderà al 53% del 5,4%: la sua nuova pensione lorda 2024 sarà si attesta a 2928 euro circa;

la sua nuova pensione netta 2024 sarà si attesta a 2.191,20 euro circa;

Esempio aumento pensione da 3.000 euro Margherita percepisce nel 2023 una pensione lorda di 3000 euro (quindi netta di 2.215,38 euro circa), nel 2024 la sua rivalutazione scenderà al 53% del 5,4%: la sua nuova pensione lorda 2024 sarà si attesta a 3.085,86 euro circa;

la sua nuova pensione netta 2024 sarà si attesta a 2.288 euro circa.

Esempio aumento pensione da 4.000 euro Adriano percepisce nel 2023 una pensione lorda di 4000 euro (quindi netta di 2.826,15 euro circa), nel 2024 la sua rivalutazione scenderà al 47% del 5,4%: la sua nuova pensione lorda 2024 sarà si attesta a 4.101,52 euro circa;

la sua nuova pensione netta 2024 sarà si attesta a 2.904 euro circa.

Esempio aumento pensione da 6.500 euro Caterina percepisce nel 2023 una pensione lorda di 6.500 euro (quindi netta di 4.251,15 euro circa), nel 2024 la sua rivalutazione scenderà al 22% del 5,4%: la sua nuova pensione lorda 2024 sarà si attesta a 6.577 euro circa;

la sua nuova pensione netta 2024 sarà si attesta a 4.315 euro circa;

Per scoprire quanto aumenta la tua pensione scarica questo simulatore gratuito per l’Adeguamento pensioni 2024

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di pensioni puoi iscriverti gratis alla Newsletter di LeggiOggi, compilando il form qui sotto: