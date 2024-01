Sappiamo ora quanto costa ripagare un prestito erogato tramite cessione del quinto pensione nel trimestre gennaio-marzo 2024.



Sono infatti stati pubblicati i tassi di interesse da applicare per i primi 3 mesi del nuovo anno. A pubblicarli il dipartimento del tesoro facente capo al Ministero dell’economia. E a renderli poi noti anche il messaggio Inps numero 92 del 9 gennaio.



Si tratta a tutti gli effetti dei tassi di interesse che vengono applicati dagli istituti a tutti quei pensionati che hanno fatto richiesto di un finanziamento facendo ricorso allo strumento della cessione del quinto pensione, cioè un prestito che comporta la restituzione dell’importo concesso mediante prelievo sul rateo pensione (fino massimo a un quinto dell’assegno).



Ecco in dettaglio i tassi aggiornati per età e classe di reddito.

Cessione del quinto pensione: cos’è

Quando si parla di cessione del quinto ci si riferisce a un prestito garantito ed erogato da banche e istituti finanziari ai dipendenti e ai pensionati, contando sulla restituzione delle somme finanziate mediante una trattenuta in busta paga (per chi lavora) e sul rateo mensile della pensione (per i pensionati.



In questo articolo ci soffermiamo sui pensionati, per i quali l’Inps ha pubblicato i relativi tassi di interesse che verranno applicati nei primi tre mesi del 2024.